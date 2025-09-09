Молевой сплав леса: принес ли он больше вреда или пользы

Лесосплав – это один из наиважнейших способов транспортировки срубленного леса, при котором используется естественная способность дерева удерживаться в воде на плаву. Существует множество способов организации лесосплава. В советские времена практиковался, в том числе и ныне запрещенный молевой сплав деревьев.
Сплав молем. |Фото: onegaonline.ru.
В большинстве случаев молевой сплав срубленного леса осуществляется в период весеннего паводка. Главная особенность данного метода в том, чтобы осуществлять транспортировку срубленного леса в несвязанном состоянии. Применяется молевой сплав на первичной речной сети только в тех случаях, когда никакой другой способ транспортировки деревьев применить нельзя. Для направления леса по реке на ней устанавливаются специальные направляющие конструкции – боны. В пункте назначения для остановки леса устанавливаются конструкции-западни.
Сплав плотами. |Фото: forum.ykt.ru.
Помимо молевого сплава широко практикуется еще два способа. Первый – это кошевой сплав леса. Суть данного метода заключается в том, что все транспортируемые бревна заключены в специальные плавучие конструкции, которые не позволяют им «расползаться» по всей реке, тонуть и выбрасываться на берег раньше срока. Второй способ – это плотовой сплав. Название метода говорит само за себя: при таком подходе сплавщики вяжут из деревьев огромные плоты.
Кошевой сплав леса. |Фото: pastvu.com.
О том, что молевой сплав не только малоэффективен, но еще и потенциально вреден для природы, стали говорить еще в Советском Союзе.достаточно солидная часть бревен тонула или выбрасывалась на берег, т.е. фактически терялась при транспортировке из-за утраты плавучести дерева. Советских ученых волновало то, что выпавшие на дно бревна будут засорять днища рек, которые в последствии придется чистить.
Сплав леса на Мсте 1940-е. |Фото: pastvu.com.
Тревогу экологи стали бить только в начале 1980-х. На тот момент стало совершенно очевидно, что дальше пользоваться молевым сплавом нельзя. Засорение рек вредило не только экологии, но и подрывало хозяйственную деятельность, так как делало невозможным прохождение судов и барж. Так, например, на реке Пинеге из-за засорения фарватера в результате молевого сплава сегодня могут плавать по большей части только паромы с одного берега на другой. В итоге от молевого сплава стали постепенно отказываться. Полностью запретили данный способ транспортировки уже после крушения Советского Союза. Соответствующий закон был принят в Российской Федерации 18 октября 1995 года в рамках учреждения нового Водного кодекса.
Без дерева никак. ¦Фото: e-river.ru.
Что любопытно, до тех самых пор, пока по рекам осуществляется сплав деревьев, в водоемах увеличивается количество рыбы. По всей видимости речные обитатели активно кормятся с проплывающих и тонущих в воде время от времени бревен. Местные жители деревень, находящихся у рек, где раньше занимались сплавом леса, то и дело отмечают сокращение количества рыбы после прекращения транспортировок.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии