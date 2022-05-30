Трюки психологии, которые полезно знать каждому

С нами не соскучишься!

Существуют психологические трюки, которые работают на подсознательном уровне. Они помогают добиться расположения собеседника, влиться в новую компанию или мгновенно успокоиться в момент стресса.



№ 1. Когда смеются несколько человек, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен

№ 2. Если нервничаете — жуйте

№ 3. Пристальный взгляд поможет вытянуть любую информацию

№ 4. Представьте, что наниматель — ваш давний хороший друг

№ 5. Если вам приходится много работать с людьми, поставьте позади себя зеркало

№ 6. Если вам показалось, что кто-то на вас смотрит, просто зевните

№ 7. Если вы хотите остановить драку, то просто возьмите что-нибудь поесть и встаньте между дерущимися

№ 8. Если вы хотите избавиться от предмета, то просто передайте его человеку, разговаривая с ним

№ 9. Если вы хотите без труда подружиться с человеком, просто попросите у него что-нибудь

№ 10. Важную встречу лучше всего назначать на начало или конец дня

№ 11. Обратите внимание на направление стоп людей во время разговора

№ 12. Отзеркаливание чужих жестов поможет установить доверие