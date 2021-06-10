«Детские игры» Брейгеля Старшего, в которые играли дети 5 веков тому назад и играют нынешние

Вот уже более четырех с половиной веков картина Брейгеля-Старшего «Игры детей»будоражит воображение зрителей. Она будто возвращает каждого из нас в мир детства, где игра была основополагающей в жизни ребенка. Эта работа нидерландского мастера считается своеобразной энциклопедией детских развлечений и забав, которые, к слову, весьма актуальны и в наши дни. А если учесть, что картина была написана в 1560 году, то это значит, что играм, в которые до сих пор играют современные дети, как минимум более пяти веков. Удивительно, не правда ли?
Как отмечалось выше, исследователи творчества Брейгеля уже несколько веков рассматривают это полотно как уникальный каталог детских игр, что совершенно справедливо. Так, совсем небольшое по габаритам творение мастера (118 х 161 см), основой которого является не холст, а дерево, вместило в себя 230 персонажей, активно играющих в различные игры. А таковых по подсчетам специалистов на картине изображено художником более сотни.
Питер Брейгель-Старший.
Однако, само собой разумеется, просто обычным описанием детских развлечений живописец не ограничился. Ибо Брейгель не был бы Брейгелем, если бы не заложил в это полотно двойной смысл и множество загадок. И если уж говорить о загадках, то в первую очередь нужно сказать, что сама личность нидерландского живописца и графика Питера Брейгеля (1525 - 1569) была загадочна и неоднозначна. К слову сказать, до наших дней не дошло никаких достоверных свидетельств того, как на самом деле он выглядел при жизни.
Художник не писал автопортреты, не оставил изображений ни своей жены, ни детей, ни друзей. Историки предполагают, что он иногда все же изображал самого себя среди своих персонажей - но никаких достоверных фактов, подтверждающих это, не сохранилось. А те несколько портретов, которые были выгравированы его коллегами, не имеют абсолютно никакого сходства между собой.
Да и к тому же на протяжении всей своей жизни Брейгель оставался "немым". Он не писал статей, не сочинял трактатов, практически не оставил переписки и не имел друзей, которые могли о нем что-либо поведать. Такой затворнический образ жизни, по-видимому, и послужил причиной тому, что все произведения мастера преисполнены загадок, тайн, метафор и аллегорий. А что натолкнуло художника на создание рассматриваемого сегодня полотна, искусствоведам остается только догадываться.
«Игры детей». Фрагмент.
Однако вернемся к «Детским играм» совсем недетского художника... Вы немало удивитесь тому, что в вашу любимую игру играли дети почти пять веков тому назад. Убедитесь в этом сами: припомните какую-либо популярную игру из своего детства, а потом попытайтесь найти ее на картине Брейгеля.
«Игры детей». Фрагмент. «Конек». Игра на флейте и барабане.
Внимательно приглядевшись можно увидеть, как детвора здесь играет в салочки и чехарду, ходит на ходулях, гоняет обруч, делает бумажные мельницы, волчки, стреляет друг в друга из лука; девочки играют в «дочки-матери», а мальчишки скачут верхом на палочках, вращают обручи, ездят друг на друге, запускают волчки, дерутся на палках, стоят на голове, выдувают мыльные пузыри, плавают в реке — всех игр и развлечений с первого взгляда и не пересчитать. И, что любопытно, какую бы игру из своего детства мы не припомнили, обязательно найдем ее на картине нидерландского мастера в неизменном варианте или в несколько архаичном виде.
«Игры детей». Фрагмент. Игра в жмурки.
На всей картинной плоскости, которая кажется бесконечной, видим играющих повсюду детей, возраст которых - от семи, до тринадцати лет. Они и в окнах домов, и на речке, на городской площади, и в небольших улочках и переулках. Они полностью заполонили видимую территорию окраины городка. При этом мастер специально выбрал высокую точку зрения, чтобы как можно больше захватить изображаемого пространства. К слову, этот прием у Брейгеля, если вспомнить его множество картин, практически был неизменным и выигрышным.
«Игры детей». Фрагмент. Бросание шляпы через ноги играющего.
Так вот, чтобы видеть все происходящее в нужном ракурсе, мастерская Брейгеля скорее всего была расположена в районе второго этажа. И так как, вполне очевидно, что мастер писал эту «энциклопедию игр» не за один присест, то вероятнее всего он изо дня в день наблюдал за играми детворы, их поведением из своего окна. И уж наверняка среди них была его старшая дочь Мария, так как сыновья в семье художника были рождены после написания этой картины.
«Игры детей». Фрагмент. Игра с мячами «Бочче». Игра «Кого выбрать?».
Особое внимание зрителя хотелось бы обратить на лица самих героев. На удивление, на них нет даже намека на улыбку. Их веселые развлечения выглядят как серьёзные занятия. Дети как будто не играют вовсе, а живут взрослой жизнью.
«Игры детей». Фрагмент.
А основная причина кроется в том, что реалистическое изображение детей, которое вошло в искусство за последние пару веков, совершенно не практиковалось во времена Брейгеля. Детство воспринимались обществом как переходной период во взрослую жизнь, а сам ребенок считался несовершенным человеком.
«Игры детей». Фрагмент. Рыцарский турнир по перетягиванию ремня на «конях». «Чехарда». Бросание шляпы через ноги играющего. Верховая езда на бочке.
Ребятню всех возрастов даже одевали в неудобные взрослые одеяния, сшитые в уменьшенном виде, так как детской моды в те времена не существовало. Поэтому так и выглядят странно
маленькие персонажи в мешковатых грубых одеждах на картине.
«Игры детей». Фрагмент.
Так во что все же играли дети почти пять веков тому назад? Попробуем это проанализировать, рассмотрев фрагмент полотна. В левом нижнем углу две девочки увлеченно играют в "бабки", а две девочки чуть выше слева - в "дочки-матери", бережно ухаживая за своими куклами. В центре фрагмента мы видим трех мальчиков и стоящую перед ними девочку с молотком в руках. Она что-то от них настойчиво требует, не получая в ответ никакой реакции. Мальчишки заняты своим делом: один из них сидя на столе, в руках держит некое подобие пропеллеров, которые пытается вращать при помощи веревочки, другой - невозмутимо надувает мыльные пузыри, ну а третий держит за хвост птичку с красным хохолком. А в верхнем правом углу можем наблюдать группу ребятни, играющей в знаменитые "жмурки". О, как все это знакомо современному читателю.
«Игры детей». Фрагмент.
«Игры детей». Фрагмент.
«Игры детей». Фрагмент.
«Игры детей». Фрагмент.
«Игры детей». Фрагмент.
«Игры детей». Фрагмент.
«Игры детей». Фрагмент. «Рыцарский турнир». Игра в простой обруч.
«Игры детей». Фрагмент. Игра в свадьбу.
«Игры детей». Фрагмент. «Змейка» и .
«Игры детей». Фрагмент. «Бабки».
И в завершение хотелось бы подчеркнуть, что уникальность этого творения не только в том, что по прошествии нескольких веков со времени его написания, оно не потеряло своей актуальности, а и в том, что действие описано в отдельно взятом маленьком нидерландском городке. И действительно, тот факт, что Брейгель - нидерландский живописец, и действие, соответственно, происходит у него на Родине, сразу же вызывает вопрос: каким образом игры Брейгеля оказались на территории России и как они вошли в жизнь каждого из нас, живущего в современную эпоху?
Но это уже другая история...
«Игры детей». Фрагмент. Оседлание забора.
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