Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Альберобелло — это небольшой сказочный городок на юге Италии, приткнувшийся на «каблуке» итальянского «сапога». Он знаменит уникальными сооружениями трулли, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.







Население городка Альберобелло составляет всего около 11 тысяч человек, и он занимает площадь 40 кв.км. (Фото Giuseppe Maria Galasso):







Фотографии и текст Glupii



Общий вид на городок Городок Альберобелло. (Фото Glupii):







Эти забавные домики можно встретить не только в Альберобелло, но лишь здесь они образуют целые улицы, а точнее — два исторических квартала Айа-Пиккола и Рионе-Монти. (Фото Glupii):







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Интересны трулли в первую очередь тем, что они строились без использования раствора, насухую, и поэтому разрушить такой домик проще простого — надо лишь знать, какой именно камень из стены нужно вытащить, и о домике останется лишь воспоминание. (Фото Glupii):







А история такова: в 17 веке возводить любые строения без разрешения правящего монарха было запрещено, но людям ведь надо было где-то жить, и вот находчивые жители и придумали строить домики, которые в случае появления королевских чиновников можно было бы разрушить в течение минуты и сделать вид, что «я — не я, и лошадь не моя», а после отъезда проверяющих достаточно быстро выстроить заново. (Фото Angelo Casteltrione):







Стены «трулло» выкрашены в белый цвет, а купола украшены различными символами, чаще всего связанными с магией, язычеством и даже христианством. (Фото Glupii):







Рисовались символы белой известью, символизировавшей очищение, и, по поверьям, такой символ защищал от сглаза и приносил удачу обитателям дома. (Фото Glupii):







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Форма крыш также свидетельствуют о связи с погребальными конструкциями Древней Греции, ведь эта территория долгое время была древнегреческой колонией и в состав Италии вошла только в 1860 году. (Фото eLLyN):







«Trulla» означает купол. (Фото Glupii):











В настоящее время многие «трулло» отданы под сувенирные лавки, но во многих до сих пор живут местные жители, которые часто предлагают зайти внутрь, посмотреть на старинную утварь или подняться на крышу, чтобы увидеть панораму сказочного Альберобелло. (Фото Glupii):







(Фото Glupii):























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