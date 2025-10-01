5 простых способов выкрутить болт с плоской шляпкой с сорванным гранями

Слишком хорошо затянул болт в прошлый раз и вот теперь выкрутить его уже никак не получается? Неправильный поворот отвертки стал причиной зализывания граней? А может метиз был загублен коррозией, которая все это время исправно росла на нем на протяжении долгих месяцев? Решить проблему можно быстро и изящно, даже с минимальный набором инструментов, причем разными способами.
1. Использовать экстрактор
Лучший вариант - экстрактор. |Фото: zakazshop.by.
Самым правильным решением в случае столкновения с зализанным болтом будет использование специального инструмента-экстрактора. Они бывают разных видов и моделей, но как правило состоят из двух приспособлений. С помощью первого подготавливается каналец для захвата, с помощью второго осуществляется выкручивание метиза. Также существуют экстракторы болтов для шуруповертов, которые просто вставляются вместо рабочей биты.
2. Использовать резинку
Пользуемся резинкой. |Фото: woodwebstore.com.
Не самый эффективный, но все-таки достаточно действенный способ, который следует держать в голове на всякий случай. Если положить на шляпку зализанного болта резинку и попытаться выкрутить его при помощи обычной крестовой отвертки, то все может получиться лучше, некуда! Правда, данный способ едва ли сработает при работе с заржавевшими метизами. Кроме того, не следует использовать слишком толстую резинку.
3. Сточить грани
Стачиваем грани вот таким образом. |Фото: youtube.com.
Если позволяет конструкция детали, то можно попытаться сточить выступающие шляпку болта так, чтобы получилось две параллельные, длинные и ровные стороны.напильник. Суть метода в том, чтобы придать шляпке такую форму, которая позволит в последствии ухватиться за нее губами пассатижей или клещей.
4. Проточить каналец
Вот такая канавка может помочь. |Фото: youtube.com.
Если шляпку болта или шурупа сточить нельзя, то можно попытаться проделать канал под плоский шлиц отвертки или соответствующую биту шуруповерта в самой шляпке. Сделать это можно несколькими способами: при помощи болгарки, при помощи ударов через открытку, при помощи небольшого долота. Правда, данный метод скорее всего не сработает при серьезном разрушении граней.
5. Использовать ударную отвертку или шуруповерт
Поможет ударная отвертка. |Фото: drive2.com.
Наконец, для выкручивания закисших и зализанных болтов можно использовать ударную отвертку. Если грани в шапке уже были сорваны, то сначала придется окончательно расточить их при помощи сверла по металлу с диаметром, который будет соответствовать диаметру плоского шлица ударной отвертки. В дальнейшем инструмент вставляется в отверстие, после чего совершаются аккуратные удары молоточком в сторону откручивания метиза. Если ударной отвертки в хозяйстве нет, то в качестве эрзац-инструмента можно попытаться использовать обычный шуруповерт с битой с прямым шлицем, переведенный в ударный режим.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии