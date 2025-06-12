Оружие два в одном: бестолковая лопата и бесполезный миномёт

Разработка оружия – ответственное занятие, и должна вестись со всей ответственностью и тщательностью, ведь проблемы с ним могут стоить очень дорого. Правда, это правило почему-то не работает, и с завидной периодичностью появляется что-нибудь бестолковое и совершенно непотребное. В советской истории таких изделий тоже было много, а самое запоминающееся из них – это миномёт-лопата.
Предыстория
Советский миномёт-лопата калибра 37 миллиметров./ Фото: livinghistory.ru
Точно неизвестно, как именно родилась столь экстремальная идея – объединить две столь вещи, лопату и миномёт. Работы по созданию этого сомнительного вида вооружений велись в НИИ-13, принадлежащем Наркомату вооружений, а автором изобретения числился конструктор Дьяконов М. Г., авторству которого принадлежит немало разнообразного оружия. Разработка эта была инициативной, а идея принадлежала самому конструктору.
Взводный миномёт ВМ-37./ Фото: kpopov.ru
По всей видимости, автор этого изобретения пытался превратить столь полезный инструмент, как лопата, в настоящее оружие. Сапёрная лопата сама по себе была незаменимым инструментом на поле боя, приносила большую пользу и спасала жизни. Если же её совместить с миномётом, то она превратится в дополнительное оружие, причём довольно мощное. Шанцевый инструмент всё равно солдату приходилось носить с собой, а тут он мог стать ещё более полезным. К тому же вместо дополнительного оружия можно было носить только лопату, пусть и несколько более тяжёлую. Фактически взводный миномёт ВМ-37 (миномёт-лопата) стал последним изобретением конструктора. Дьяконов погиб в блокадном Ленинграде.
Бывшая лопата
Общая схема./ Фото: alternathistory.ru
По замыслу конструктора, это невиданное устройство должно было при необходимости выполнять две функции: копать и стрелять, но вот совместить несовместимое оказалось очень сложно. Как и в других случаях создания подобных гибридов, этот имел множество недостатков, и изобретателю пришлось пойти на большие компромиссы, чтобы миномёт-лопату можно было хоть как-то использовать. ВМ-37 должен был быть достаточно лёгким, иначе солдат просто не смог бы его постоянно носить с собой и пользоваться им для рытья. В то же время лопата должна была стрелять и наносить по возможности большой урон противнику, а значит, лёгкой она быть принципиально не могла.
Миномёт-лопата в собранном виде./ Фото: smolbattle.ru
После долгих раздумий, проб и ошибок Дьяконов остановился на самой оптимальной конструкции. Полотно лопаты он использовал и по прямому назначению, для рытья окопов, и в качестве опорной плиты, которая упирается в землю и принимает на себя удар во время выстрела из миномёта. При этом ствол миномёта тоже выполнял двойную роль: если бойцу приходилось копать, ствол очень быстро превращался в черенок. Правда, миномёту требовалась сошка, чтобы его можно было установить под наклоном и как следует прицелиться. Сошка представляла собой тонкую трубку с деревянной пробкой на ней. С одной стороны которой находилось крепление для ствола, а другой конец был острым и упирался в землю. В «режиме лопаты» сошка убиралась внутрь ствола, а пробка его защищала от земли, песка и воды.
Почти миномёт
Реставрация, полный комплект./ Фото: mavink.com
Сложно сказать, какая роль была важнее. Лопата была незаменимой, когда приходилось окапываться, устраивать укрытие, копать блиндаж или окоп. В свою очередь, миномёт должен был стать дополнительным и достаточно мощным вооружением. Конструкции последнего уделили особое внимание, поскольку он получался совсем уж нестандартным. Ствол калибра 37 миллиметров на шарнире крепился к середине полотна лопаты и дополнительно к её краю при помощи гайки, чтобы создать нужную для лопаты жесткость. Когда требовалось установить миномёт, гайка откручивалась, полотно поворачивалось на шарнире, ставилось на землю и превращалось в опорную плиту. В нижней части ствола находился боёк, который накалывал капсюль мины. Для этого миномёта разработали специальный боеприпас весом 500 грамм, в хвостовой части которого находился вышибной заряд.
Неудача
Мины для ВМ-37./ Фото: guns.ru
Создание нового вида вооружений военные восприняли с большим энтузиазмом. После завершения испытаний ВМ-37 осенью 1941 года его сразу же направили в производство, а вскоре он поступил на вооружение. Правда, как только военные поближе познакомились с лопатным миномётом и испытали его по-своему, у них возникло очень много вопросов. Замечаний было не очень много, но они оказались серьёзными, и производство сразу же прекратили. Насколько известно, применение взводных миномётов было единичным, а впоследствии их вывели из эксплуатации. Боеприпасов к ним тоже успели выпустить немало, но им нашли применение, заменив взрыватели и используя для установки растяжек.
Взводный миномёт ВМ-37./ Фото: technomuzei.ru
Взводный миномёт оказался не без недостатков, а если точнее, то особенностей его конструкции, от которых избавиться было крайне сложно. Во-первых, Дьяконов был вынужден уменьшить калибр до 37 миллиметров. В противном случае ВМ-37 получался слишком уж тяжёлым, поскольку пришлось бы увеличить диаметр ствола и толщину его стенок. Он и так в конечном варианте весил полтора килограмма, благодаря чему лопатой стало пользоваться сложнее. В свою очередь, 37-миллиметровые мины наносили слишком слабый урон. Прицелиться из миномёта было практически невозможно из-за отсутствия самого прицела, а после выстрела полотно лопаты просто погнулось. В качестве лопаты ВМ-37 тоже было использовать сложно.
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