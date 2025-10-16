С нами не соску...
7 вещей, которые следует обязательно уяснить, если брать в дом самоедскую лайку



Самоедская лайка или просто «самоед» - исключительно умная и уравновешенная порода. Такие питомцы становятся верными друзьями и преданными товарищами. Они прекрасно уживаются с многими другими домашними животными и редко идут на конфликт. Нет ничего удивительного в том, что данная порода пользуется сегодня огромной популярностью среди любителей собак.
Однако, несмотря на все перечисленное, прежде чем пускать самоеда к себе домой, следует узнать больше об этих животных и накрепко уяснить несколько важных тонкостей содержания лайки.

Очень добра порода. |Фото: pet-mir.ru.

Очень добра порода. |Фото: pet-mir.ru.

 

Самоедская лайка – одна из древнейших пород собак. Принято считать, что появились они в землях между Дунаем и Белым морем. Очевидно, первыми хозяевами самоедов были племена кочевников. Свое название описываемая разновидность лайки получила в честь самодийских народов, аборигенов русского Севера, которые держали их в качестве питомцев. Использовали данную породу лаек в том числе и качестве тяглого животного, запрягая в упряжки саней. Самоеды очень спокойные, дружелюбные и неприхотливые. В целом с ними сможет справиться даже неопытный собачник. Учитывая крайне низкий уровень агрессии и высокую сообразительность, самоеда можно смело держать на даче или в частном доме.

1. Важные сведения


Умные и милые. |Фото: kipmu.ru.

Умные и милые. |Фото: kipmu.ru.


 

Живут самоедские лайки в среднем от 12 до 15 лет. Взрослая сука весит от 15 до 30 кг. Взрослый кобель весит от 20 до 35 кг. Рост собаки составляет от 50 до 65 см в холке. Щенки самоедов очень сильно разнятся в цене. Выставочные собаки с родословной могут стоит до 200 тысяч рублей.
При этом обычные щенки (и возможно без документов) будут стоить от 35 до 50 тысяч рублей.

2. Болтливость и общительность


Собака очень общительна. |Фото: dobrotver.ru.

Собака очень общительна. |Фото: dobrotver.ru.

 

Самоеды очень «разговорчивы». Это следует учитывать, так как собака в течение дня старается регулярно издавать какие-либо звуки: лаять, выть, рычать и даже визжать. Здоровые собаки гиперактивны и крайне общительны. Очень важно помнить, что самоед крайне плохо переносит изоляцию и одиночество. Настоятельно не рекомендуется оставлять лайку одну, в том числе в вольере или будке на улице. Жить самоед должен в доме, рядом с хозяевами.

3. Вопрос здоровья


Здоровье вполне крепкое. |Фото: sobakevi4.ru.

Здоровье вполне крепкое. |Фото: sobakevi4.ru.


 

К счастью, порода не выделяется повышенной болезнетворностью. По большей части самоеды страдают от все тех же вещей, что и подавляющее большинство остальных собак. В качестве слабых точек породы можно разве что выделить повышенный риск глухоты, заболевания глаз, дисплазию тазобедренного сустава и заболевания эндокринной системы.

4. Характер


Игривая порода. |Фото: kluch.media.

Игривая порода. |Фото: kluch.media.

 

Как уже было отмечено выше, самоеды - достаточно добрая и уравновешенная порода. Собака быстро привязывается к человеку и остается ему верной на протяжении всей жизни. Лайка крайне ласковая, податливая и приветливая. Из минусов – повышенный уровень доверчивости к другим людям и собакам. Нужно быть готовым к тому, что самоед захочет познакомиться с каждой собакой в округе.

5. Дрессировка


Должен работать специалист. |Фото: dogsbaikal.ru.

Должен работать специалист. |Фото: dogsbaikal.ru.

 

Лучше всего, чтобы с самоедом все-таки работал профессиональный кинолог. Молодые собаки нередко обладают вздорным и игривым характером, в результате чего с ними бывает очень сложно совладать. Наказывать самоеда нужно как можно меньше. Дрессура данной породы по большей части стоит на методах принуждения и поощрения. Без профессионального подхода хозяин может столкнуться с тем, что лайка напрочь не захочет учиться.

6. Гигиена


С уходом не нужно перебарщивать. |Фото: forum.vkskinolog.org.

С уходом не нужно перебарщивать. |Фото: forum.vkskinolog.org.

 

Часть мыть самоедскую лайку точно не придется. Шерсть собаки достаточно хорошо самоочищается. Частое купание приведет только к излишней потере шерсти, а также утрате ее естественного блеска. Единственно, что нужно делать регулярно – вытирать самоеду лапы после каждой уличной прогулки.

7. Беременность


Здоровым собакам помощь не нужна. ¦Фото: zastavki.com.

Здоровым собакам помощь не нужна. ¦Фото: zastavki.com.

 

Если собака полностью здорова, у нее отсутствуют патологии и нет никаких других проблем с самочувствием, то процесс рождения щенков происходит естественным образом без вмешательства человека.

источник

