Почему летом машина ломается чаще, и что с этим делать

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Определенные поломки автомобиля случаются чаще летом. Фото: tinkoffjournal.ru Определенные поломки автомобиля случаются чаще летом. Фото: tinkoffjournal.ru

Казалось бы, летом при отсутствии снега, холода и сырости автомобили должны работать без сбоев. Но на практике поломки машин в теплое время года случаются достаточно часто. Однако вероятность этих поломок можно свести к минимуму, если разобраться в причинах их появления. Казалось бы, летом при отсутствии снега, холода и сырости автомобили должны работать без сбоев. Но на практике поломки машин в теплое время года случаются достаточно часто. Однако вероятность этих поломок можно свести к минимуму, если разобраться в причинах их появления.

1. Система охлаждения



Система охлаждения автомобиля Opel Meriva. Фото: avtofast.com Система охлаждения автомобиля Opel Meriva. Фото: avtofast.com

В жару, когда температура на улице может быть выше 30 °C, распространенной проблемой является перегрев автомобильного двигателя. К основным причинам перегрева относится недостаточный уровень антифриза, забитый радиатор, неисправность термостата либо вентилятора охлаждения.

Но, помимо явных причин, есть и скрытые угрозы, которые могут привести к перегреву автомобильного мотора. К примеру, влияние высокой температуры может ускорить износ пластикового бачка и патрубков. На них могут появляться микротрещины, которые со временем приведут к утечке антифриза. Нормальная работа системы охлаждения нарушится, появится риск перегрева мотора.

Чтобы в жару двигатель не перегревался, рекомендуется проверять количество охлаждающей жидкости (особенно если предстоит длительная поездка на авто), очищать радиатор от песка, пыльцы растений, насекомых.

Еще одна важная рекомендация – следить в поездке за стрелкой температуры на приборной панели. Если она поползла вверх, это сигнал перегрева, требующий немедленной остановки и включения печки на максимальную мощность. В этом случае печка сработает как дополнительный вентилятор, заберет часть тепла от двигателя.

2. Кондиционер



Летом кондиционер работает с повышенными нагрузками. Фото: ruseff-auto.ru Летом кондиционер работает с повышенными нагрузками. Фото: ruseff-auto.ru

Кондиционер в автомобиле в жару работает очень активно: риск поломки его деталей и узлов увеличивается в разы.

Зачастую высокая нагрузка, разница между дневной и ночной температурой приводит к тому, что резиновые уплотнители быстрее теряют эластичность и трескаются. Как следствие, даже при небольшом давлении случается утечка хладагента.

Друга летняя проблема связана с забиванием радиатора кондиционера. Именно в него в первую очередь попадает дорожная пыль, тополиный пух, мелкие камни, насекомые. В итоге тепло остается в салоне, а не выводится наружу. Кондиционер может часто отключаться из-за того, что срабатывает функция защиты от перегрева, или вовсе перестать работать.

Во избежание неисправностей устройства крайне важно регулярно проверять систему на предмет утечек, чистить от грязи, обновлять салонный фильтр, выполнять антибактериальную обработку испарителя. Если из дефлекторов выходит теплый воздух или неприятный запах – это повод обратиться в сервис.

3. Аккумулятор



Летом в АКБ повышается скорость электрохимических процессов. Фото: avtoradosti.com.ua Летом в АКБ повышается скорость электрохимических процессов. Фото: avtoradosti.com.ua

Убеждение, что проблемы с аккумулятором автомобиля бывают исключительно зимой, ошибочно. В летнюю жару он страдает не меньше, но происходит это медленно и незаметно.

Под влиянием высоких температур повышается скорость всех электрохимических процессов внутри аккумуляторной батареи. Это ведет к ускоренному испарению электролита, коррозии пластин и быстрому саморазряду.

Если брать в расчет работающий кондиционер, подсветку, вентиляторы и мультимедийную систему, суммарная нагрузка на генератор и аккумулятор в летнее время окажется не меньше, чем зимой.

Чтобы сохранить аккумулятор, рекомендуется проверять напряжение на клеммах. При выключенном двигателе оно должно быть 12,5-12,7 В, при работающем – 13,8-14,5 В. Также важно очищать клеммы от окислов и проверять надежность крепления.

В багажнике машины рекомендуется иметь пусковые провода или компактный пусковой бустер, чтобы решить проблему разряженной батареи в дороге. Аккумулятор, возраст которого составляет 5 лет и больше, перед дальней летней поездкой лучше земенить.

4. Электрика



Датчики и узлы электроники нужно периодически проверять. Фото: ybvl.ru Датчики и узлы электроники нужно периодически проверять. Фото: ybvl.ru

Высокая температура под капотом и в салоне влияет не только на аккумуляторную батарею, но на генератор и электропроводку. Из строя может выйти диодный мост, щеточный узел, обмотка.

В электронных блоках управления и мультимедийной системе имеются чувствительные датчики, которые также могут сбоить, выдавать ошибки или ломаться при длительной летней жаре.

Чтобы обеспечить сохранность и нормальную работу генератора, проводки и различных датчиков нужно взять за правило регулярно проверять их состояние.

Еще один совет – не оставлять машину на палящем солнце. Стоит выбирать место в тени, куда не попадают солнечные лучи. Альтернативный вариант – использовать солнцезащитный экран на лобовое стекло.

5. Шины



В жаркую погоду во избежание аварии нужно следить за качеством шин. Фото: wesem-light.ru В жаркую погоду во избежание аварии нужно следить за качеством шин. Фото: wesem-light.ru

Хотя летние шины рассчитаны на использование при высоких температурах, они все же имеют свой рабочий предел.

От нагретого солнцем асфальта и трения во время езды поверхность покрышек нагревается, давление внутри становится больше на 0,2-0,3 бара. Риск того, что покрышка взорвется на скорости, возрастает. Особенно опасной ситуация становится при наличии порезов, грыжи или сильном износе.

Избежать серьезных проблем на дороге можно, если отказаться от езды на летней резине с повреждениями.

Даже если шины не имеют дефектов, следует регулярно проверять давление, когда они находятся в остывшем состоянии. Делать это стоит с периодичностью один раз в две недели, а также перед длительными поездками и после долгой стоянки машины. В багажнике обязательно должна быть запаска, давление в которой соответствует норме.