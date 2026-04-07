Как омолодить орхидею

Орхидеи — прекрасные цветы, которым нужен особенный уход. Только в этом растение будет радовать вас своим прекрасным цветением.



Если у орхидеи вытянулся ствол и на нем появились воздушные корни, пришло время обновлять цветок. Эта процедура поможет не только привести в порядок растение, но и получить две орхидеи.

Главное — правильно выбрать место обрезки.Место обрезки следует выбирать так, чтобы над ним было минимум три крупных сформировавшихся корня. Для обрезки лучше всего использовать секатор, это позволит аккуратно срезать сухой ствол.Оставшуюся после среза нижнюю часть орхидеи следует выкопать. Сухой ствол без корней необходимо обрезать секатором, а срез присыпать углем.Для верхней срезанной части с маленькими корнями используете для посадки кору мелкой фракции, а для нижней части цветка с мощными сформировавшимися корнями лучше использовать более крупную кору.На дно горшка с дренажными отверстиями уложите кусочки крупной коры, которые не сильно впитывают воду. Это позволит избежать застоя воды и гниения корней.Аккуратно поместите верхнюю срезанную часть орхидеи на кору, и присыпьте более мелкой корой до места среза ствола.Под место среза вставьте небольшой кусочек пенопласта, это предотвратит застой влаги и загнивание места среза.Досыпьте кору так, чтобы зачатки корешков выглядывали буквально на 2-3 мм.Нижнюю часть среза орхидеи посадите в горшок таким же образом, не забыв подложить кусочек пенопласта под место среза. В этом случае корневую шейку следует оставить открытой. Именно от сюда в дальнейшем будут появляться новые почки.Не пугайтесь, если первое время верхний срез орхидеи потеряет тургор листьев. Растение таким образом будет адаптироваться к новым условиям.Полив орхидей следует проводить через 3-4 дня. Для этого используйте небольшое количество воды. Корни, которые остались на поверхности обложите смоченными в воде ватными дисками.Периодически растение следует опрыскивать раствором «Эпина». Одни раз для обработки срезов орхидеи можно использовать «Циркон», который увеличивает устойчивость растения в стрессовых ситуациях.Нижний срез орхидеи через 3-4 дня начните поливать обычным способом, но делайте это в два раза реже, так как из-за отсутствия листьев влага будет испаряться медленнее. Также используйте раствор «Эпина», который будет способствовать образованию новой почки.Такой способ омоложение орхидеи — очень простой. Самое приятное, что он позволяет получить сразу два растени, правильный уход за которыми позволит вам получить прекрасные орхидеи для украшения дома.