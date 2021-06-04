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17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременно


Самоделки, от которых становится не по себе.

Самоделки, от которых становится не по себе.

У нашего человека желание все починить заложено, пожалуй, на генетическом уровне. И неважно, что сломавшуюся вещь проще купить... мы же не ищем легких путей! Вот только иногда получившиеся самоделки вызывают и смех, и недоумение одновременно.

1. Читайте и верьте, она правда желтая!


Главное верить! | Фото: fishki.net.

Главное верить! | Фото: fishki.net.

 

2. «Так я протестую против душевой кабинки!»


17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременно

«Я просто хочу ванну!» | Фото: Reddit.

 

3. «Штанишки раздуваются, комната холодным воздухом наполняется!»


Бюджетная версия кондиционера. | Фото: Zefirka.

Бюджетная версия кондиционера. | Фото: Zefirka.

 

4. «Кто бы мог подумать, что обычные пластиковые бутылки пригодятся для реставрации исторического здания!»


По мнению Novate.ru, бутылки прекрасно вписались. | Фото: Humor.fm, Амител.

По мнению Novate.ru, бутылки прекрасно вписались. | Фото: Humor.fm, Амител.

 

5. Отсутствие средств - не повод отказываться от гаража!


Нет денег, но есть смекалка! | Фото: fishki.net.

Нет денег, но есть смекалка! | Фото: fishki.net.

 

6. «Дорогой, может просто купим новый пульт?»


17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременно

«Не нужен нам новый пульт, этот прекрасно работает!» | Фото: Wykop.pl.6

 

7. «Благодаря уму и сообразительности в моей машине теперь тоже есть кондиционер!»


Кондиционер в авто. | Фото: Drive2.

Кондиционер в авто. | Фото: Drive2.

 

8. «Да, мутноваты, но, что поделать! Сейчас время такое, надо экономить!»


По мнению Novate.ru, экономия колоссальная! | Фото: Fishki.net.

По мнению Novate.ru, экономия колоссальная!
| Фото: Fishki.net.

 

9. Хотела связать носки, но лень одолела!


Лень заставляет быть изобретательным! | Фото: Пикабу.

Лень заставляет быть изобретательным! | Фото: Пикабу.

 

10. «Не зря я смотрел те ролики по поделкам из Lego на Youtube!»


17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременно

«Это временно... Максимум на год!» | Фото: www.bolshoyvopros.ru.

 

11. Такого крепления вы еще не видели!


Даже боковые зеркала боятся ремня! | Фото: Nairaland Forum.

Даже боковые зеркала боятся ремня! | Фото: Nairaland Forum.

 

12. Наверное, там хранится большая ценность!


Все ценное под замком! | Фото: Sakhalin.Name.

Все ценное под замком! | Фото: Sakhalin.Name.

 

13. «Хотите позвонить, жмите на правую кнопку мыши!»


Угадайте, где живет программист. | Фото: Kaifolog.net.

Угадайте, где живет программист. | Фото: Kaifolog.net.

 

14. «На этих ступеньках, как на пороховой бочке...»


Благо ступеньки невысокие! | Фото: Funnyjunk.

Благо ступеньки невысокие! | Фото: Funnyjunk.

 

15. Практически полноценный кран...


По мнению Novate.ru, очень даже похоже... | Фото: Приколы интернета.

По мнению Novate.ru, очень даже похоже... | Фото: Приколы интернета.

 

16. «Ну не пропадать же дорогому парфюму из-за какого-то сломанного дозатора!»http://navote.ru/?p=23389


Не слишком красивое, но рабочее решение. | Фото: magSpace.ru.

Не слишком красивое, но рабочее решение. | Фото: magSpace.ru.

 

17. «Серьезно, вы знаете сколько стоят новые очки?»


Бюджетный ремонт оправы. | Фото: Sakhalin.Name.

Бюджетный ремонт оправы. | Фото: Sakhalin.Name.

 

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17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременно

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17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременноПодписаться на мой Instagram
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