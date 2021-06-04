17 самоделок, от которых и грустно, и смешно одновременно

Самоделки, от которых становится не по себе.

1. Читайте и верьте, она правда желтая!

Главное верить! | Фото: fishki.net.

2. «Так я протестую против душевой кабинки!»

«Я просто хочу ванну!» | Фото: Reddit.

3. «Штанишки раздуваются, комната холодным воздухом наполняется!»

Бюджетная версия кондиционера. | Фото: Zefirka.

4. «Кто бы мог подумать, что обычные пластиковые бутылки пригодятся для реставрации исторического здания!»

По мнению Novate.ru, бутылки прекрасно вписались. | Фото: Humor.fm, Амител.

5. Отсутствие средств - не повод отказываться от гаража!

Нет денег, но есть смекалка! | Фото: fishki.net.

6. «Дорогой, может просто купим новый пульт?»

«Не нужен нам новый пульт, этот прекрасно работает!» | Фото: Wykop.pl.6

7. «Благодаря уму и сообразительности в моей машине теперь тоже есть кондиционер!»

Кондиционер в авто. | Фото: Drive2.

8. «Да, мутноваты, но, что поделать! Сейчас время такое, надо экономить!»

| Фото: Fishki.net. По мнению Novate.ru, экономия колоссальная!| Фото: Fishki.net.

9. Хотела связать носки, но лень одолела!

Лень заставляет быть изобретательным! | Фото: Пикабу.

10. «Не зря я смотрел те ролики по поделкам из Lego на Youtube!»

11. Такого крепления вы еще не видели!

Даже боковые зеркала боятся ремня! | Фото: Nairaland Forum.

12. Наверное, там хранится большая ценность!

Все ценное под замком! | Фото: Sakhalin.Name.

13. «Хотите позвонить, жмите на правую кнопку мыши!»

Угадайте, где живет программист. | Фото: Kaifolog.net.

14. «На этих ступеньках, как на пороховой бочке...»

Благо ступеньки невысокие! | Фото: Funnyjunk.

15. Практически полноценный кран...

По мнению Novate.ru, очень даже похоже... | Фото: Приколы интернета.

16. «Ну не пропадать же дорогому парфюму из-за какого-то сломанного дозатора!»http://navote.ru/?p=23389

Не слишком красивое , но рабочее решение. | Фото: magSpace.ru.

17. «Серьезно, вы знаете сколько стоят новые очки?»

Бюджетный ремонт оправы. | Фото: Sakhalin.Name.