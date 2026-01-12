Проект, спрятанный СССР

В 1957 году молодой советский физик Иван Степанович Филимоненко представил метод холодного синтеза и опытный вариант магнелета. Проект в СССР тут же был спрятан и засекречен, данные о нем появились сравнительно недавно.



До середины 60-х годов исследования Филимоненко поддерживали Курчатов и Королев. Постановлением номер 715 лежащая в основе магнелета установка термоэмиссии была засекречена. В дальнейшем изучении термоядерного, так называемого «холодного» синтеза принимали участие еще около 80 предприятий.

Аппарат Филимоненко, по отзывам очевидцев, передвигался отталкиваясь от магнитного поля Земли. Но в процесс производства магнелета, согласно слухам, вмешался отчего-то сам маршал Жуков. После гибели Курчатова и Королева заступников у советского инженера в высших эшелонах власти больше не осталось. Работу инженера свернули, его самого с предприятий уволили. Вернуться к разработке Филимоненко смог только в конце 1990-х годов , но с тех пор информация о его магнелете больше не появлялась.