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Создаем простые маленькие цветочки для букета за пару минут

Создаем простые маленькие цветочки для букета за пару минут

Всем привет! Сегодня я покажу как просто и совсем несложно сделать маленькие цветочки из гофрированной бумаги.

Создаем простые маленькие цветочки для букета за пару минут

Такие цветочки мне понадобятся совсем скоро при создании осенней композиции, которой я как обычно поделюсь с Вами!

Создаем простые маленькие цветочки для букета за пару минут

Для создания таких цветочков я использовала гофрированную бумагу нескольких оттенков, также мне понадобилась флористическая проволока и обычный клей ПВА.

Чтобы Вам было проще при создании таких, либо подобных цветов, размеры заготовок показаны на фото ниже из моего творческого альбома.

Создаем простые маленькие цветочки для букета за пару минут

А в видео, я постаралась подробно показать Вам, как можно за пару минут создать прекрасные маленькие цветочки.

Спасибо за внимание!

 

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