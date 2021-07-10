Создаем простые маленькие цветочки для букета за пару минут

Всем привет! Сегодня я покажу как просто и совсем несложно сделать маленькие цветочки из гофрированной бумаги.

Такие цветочки мне понадобятся совсем скоро при создании осенней композиции, которой я как обычно поделюсь с Вами!

Для создания таких цветочков я использовала гофрированную бумагу нескольких оттенков, также мне понадобилась флористическая проволока и обычный клей ПВА.

Чтобы Вам было проще при создании таких, либо подобных цветов, размеры заготовок показаны на фото ниже из моего творческого альбома.

А в видео, я постаралась подробно показать Вам, как можно за пару минут создать прекрасные маленькие цветочки.

Спасибо за внимание!