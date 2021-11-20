People Too: Дуэт художников рисует истории из жизни на стареньких, потрёпанных временем нотах

Насыщенная жизнь. Автор: People Too.
Музыка – неотъемлемая часть жизни, которая сопровождает человека всегда и везде: на улицах родного города, доносясь из распахнутых настежь дверей кафетерия, в общественном транспорте, из любимых наушников и дома, после тяжелого рабочего дня, когда так хочется погрузиться в перезвон любимых мелодий. Именно это и стараются отобразить в своих работах Алексей Ляпунов и Елена Эрлих, более известные творческому миру как дуэт художников People Too.
Полотнами для их работ стали старые, выцветшие от времени и частого использования ноты. Среди знаков и станов художники гармонично вписали новых персонажей – цветных человечков, спешащих по своим делам. Вдоль нот они путешествуют на гондолах, омываемых чистыми водами Венеции, или же бегут по улицам своего города, спеша на работу и всячески пытаясь удержать зонтик, уносимый порывами дождевого ветра. Порой на листах размещаются целые жилые дома с их историями: кто-то торопится, кто-то отдыхает, а кто-то вовсю празднует только ему известную дату, вытанцовывая причудливые па под доносящиеся живые мелодии музыкальных квартетов. Помимо городской суеты, творческая парочка передаёт и спокойные, жизненные мотивы, такие как детство в далёкой деревне, где зелёные луга простираются бескрайними просторами, текут чистые реки, с играющими в них детьми и взрослыми, где можно погрузиться в объятия матушки-природы, манящей за спелыми ягодами в лес и кокетливо дразнящей открывающимися перед нами возможностями.
По дорогу на работу. Отдых в Венеции. Дождь! Автор: People Too.
Музыка повсюду. Автор: People Too.
Спортивные достижения. Автор: People Too.
Девчонки не сдаются! Автор: People Too.
Как по нотам. Автор: People Too.
Семейный отдых. Автор: People Too.
Повседневная жизнь. Автор: People Too.
Ах, лето-лето - прекрасная пора. Автор: People Too.
У бабушки в деревне. Танцы. Состязания. Автор: People Too.
Спорт. Автор: People Too.
Жизнь в большом городе. Автор: People Too.
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