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Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Фавелы — трущобы в Бразилии, расположенные, как правило, на склонах гор около крупных городов. Характерные признаки таких поселений — полное отсутствие инфраструктуры, санитарии, энергообеспечения. Зато в наличии: грязь, обветшалость, кражи и убийства. Фотограф Тарик Заиди (Tariq Zaidi) посетил фавелы около Рио-де-Жанейро и привез большую подборку снимков. На улучшение качества жизни властями тратятся миллионы долларов, но они утекают, судя по всему, не туда…

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро


Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

Прогулка по трущобам Рио-де-Жанейро

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