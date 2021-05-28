Как отремонтировать петлю, которую постоянно «вырывает»: нестандартный подход

Сколько петлю не крути, а выпадать все равно начнет. |Фото: samvsestroy.ru.

Можно, конечно, проводить тотальную реставрацию. |Фото: polsov.com.

Первый

Можно подложить резинку. |Фото: youtube.com.

Второй

А еще можно подложить провод. ¦Фото: yandex.ru.