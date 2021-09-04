Как улучшить современный пылесос, чтобы усилить его тягу во время уборки

Как известно, лучшее – враг хорошего. Именно из-за этого принципа современная бытовая техника не может быть идеальной. Ведь доведение до ума в мелочах чревато значительным увеличением стоимости производства. Именно поэтому у современных пылесосов есть ряд проблем с тягой. Впрочем, это можно исправить своими руками, и вот как это делается.
Суть проблемы
Проблема в конструкции современных пылесосов.
Заполняясь в процессе работы, пыльный мешок пылесоса начинает перекрывать отверстие в перегородке между всасывающим вентилятором и камерой разряжения. Камера эта соединяется при помощи гофрированного шланга и трубки с чистящей щеткой. Для того, чтобы исключить попадание пыли в вентилятор, данное отверстие прикрывается кусочком поролона. Однако с заполнением мешка начинает падать и всасывающая способность пылесоса.
Доработка конструкции пылесоса
Надо сделать зазор.
Суть в том, чтобы предотвратить перекрытие всасывающего отверстия. Для этого нужно сделать так, чтобы в описанной конструкции всегда оставался зазор. Первым делом можно установить достаточно жесткую металлическую решетку перед всасывающим отверстием со стороны, где располагается тара под мусор. Она и будет обеспечивать необходимый зазор.
Также надо доделать трубку.
Также рекомендуется соединить шланг и мешок для мусора небольшой трубкой для того, чтобы пыль из собирающего элемента не попадала в конструкцию пылесоса. После такой доработки весь грязный воздух будет попадать сразу в мешок. Единственное «но» заключается в том, что после такой доработки перед извлечением мешка всегда придется сначала отсоединять шланг, поясняет Novate.ru.
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