Что за странные шляпы носит испанская гвардия

Гражданская гвардия Испании — это военная полиция, которая является частью испанских вооруженных сил. Гражданская гвардия активно работает не только на территории Испании, но и за ее пределами, например, участвует в международных миссиях по поддержанию мира и безопасности. Но, выделяются они совсем не этим, а своими необычными головными уборами, которые тоже имеют интересую историю.
Необычный головной убор /Фото:sibnarkomat.livejournal.com
Испанская Гражданская гвардия, созданная в 1844 году герцогом Франсиско Хавьером Хироном, изначально была призвана бороться с бандами разбойников, появившимися после войн с Наполеоном и последовавших за ними гражданских конфликтов. С тех пор ее функции и задачи значительно расширились и усложнились, отвечая требованиям современного мира. Сегодня основная миссия Гражданской гвардии - поддержание общественного порядка, борьба с преступностью и защита государственных границ. Она является одним из ключевых элементов национальной безопасности Испании, играя важную роль в обеспечении законности на всей территории страны.
Основные обязанности Гражданской гвардии включают в себя: обеспечение безопасности и защиты граждан, борьбу с организованной преступностью, контроль за пограничной безопасностью, охрану важных объектов. Кроме того, она участвует в различных операциях по предотвращению чрезвычайных ситуаций в соответствии с законами и нормативами страны. Так, Испанская Гражданская гвардия является незаменимым элементом системы обеспечения правопорядка и национальной безопасности, неустанно работая на благо испанского народа.
Те, кому доводилось наблюдать за праздничными шествиями в честь Дня Испании, который отмечается 12 октября, наверняка заметили участников испанской гражданской гвардии в их необычных, весьма экстравагантных черных головных уборах. Они выглядят словно сделаны из железа и блестят на солнце. Эти шляпы уникальны тем, что обладают четырьмя углами и характерным изогнутым задником. Сегодняшний вид шляпы – результат многовековых изменений в материалах, форме, размерах и цветовой гамме. В Испании этот аксессуар известен как «трикорнио» и имеет особое значение в национальной культуре и истории.
Этот уникальный головной убор, который стал символом Гражданской гвардии, и конечно же его корни уходят в глубину истории и дня основания того военизированного формирования. Создание Гражданской гвардии Испании, выполняющей функции национальной полиции, пришлось на 1844 год, эпоху правления королевы Изабеллы II.
Королева Испании /Фото:bangkokbook.ru
Основателем гвардии стал Франсиско Хавьер Хирон, наваррский аристократ, занимавший посты второго герцога де Ахумада и пятого маркиза де лас Амарильяс, который также был потомком ацтекского правителя Моктесумы II в одиннадцатом поколении. Он указал, что главной задачей новообразованной гвардии было пресечение революционных движений, особенно в сельской местности, и борьба с распространением антимонархических взглядов в период королевского правления. В те времена страна переживала непростые времена: политические интриги, перевороты и экономические трудности стали обыденностью, вызывая страдания и недовольство среди населения.
Кроме основных обязанностей, Гражданской гвардии Испании была возложена задача искоренения бандитизма в Андалусии, регионе, который приобрел дурную славу из-за нескончаемой череды нападений на торговцев, путешественников и даже зарубежных гостей. Бандитские группировки в этой местности достигли такого уровня влияния, что местные органы власти оказались не в силах с ними справиться.
Шляпы стали символом гвардии /Фото:alternathistory.ru
Разбойники часто прибегали к хитроумному способу нападения: они подкрадывались к своей жертве сзади, обвивали её голову и руки плащом, чтобы затем ограбить. В случае сопротивления, нападавший без промедления обрушивал на противника удар ножа, сваливая его на землю.
Потому внешний вид гвардейцев, особенно их головные уборы, играл ключевую роль в создании образа испанской гражданской гвардии. Эстетика шляпы, её форма и состояние всегда оставались в центре внимания, поскольку отражали статус и престиж военнослужащего.
разбойники Андалусии /Фото:artchive.ru
Гражданская гвардия Испании служила средством подавления беспорядков и обеспечения порядка среди граждан. Униформа и особенно гвардейцы вызывали страх и уважение. Их униформа, в частности знаменитые шляпы трикорнио, были разработаны как символ власти и устрашения. Основатель гвардии, герцог де Аумада, был убежден в необходимости создания полицейского органа, вызывающего непреклонное уважение и страх с первого взгляда. В этом контексте, он придал особое значение дизайну шляпы, которая должна была иметь острые углы, напоминая Морион — стальной шлем, носимый испанскими пехотинцами терциями, известными своей бесстрашием в шестнадцатом веке.
Вдохновлённые дизайном древнего мориона и традиционной треугольной шляпой, создатели воплотили в жизнь идею шляпы трикорнио.
Морион /Фото: audiojob.ru
Именно королева Изабелла II одобрила этот уникальный дизайн, благодаря чему трикорнио быстро стали символом Гражданской гвардии.
Этот головной убор отличался своей черной окраской, закруглённой передней частью и характерным задником, напоминающим изголовье кровати с двумя выступающими в стороны острыми «крыльями».
Изначально шляпы трикорнио были изготовлены из кожи, однако со временем начали использовать более экономичные материалы, имитирующие лакированную кожу, что позволило сократить расходы на их массовое производство. В эпоху франкистской диктатуры шляпа трикорнио стала символом неумолимой власти диктатора Франко. Поэт Федерико Гарсиа Лорка в своём творчестве часто отображал бесчеловечность Гражданской гвардии, приписывая шляпе трикорнио своеобразную «магическую» способность превращать носящего её в человека безжалостного.
Гордость гвардии /Фото:wiki2.org
С конца двадцатого века трикорнио стали использовать исключительно в качестве элемента парадной формы одежды на церемониях и праздничных событиях, а также в определённых оперативных подразделениях, таких как охрана дипломатических представительств и обеспечение безопасности в аэропортах. Гражданская гвардия Испании играет ключевую роль в поддержании порядка не только на суше, но и на море, а также в воздушном пространстве. Она осуществляет надзор и контроль за безопасностью общественных мест и стратегически важных объектов. Одной из её основных задач является защита экономических интересов страны, включая борьбу с контрабандой и финансовыми преступлениями, такими как мошенничество, а также контроль за границами и таможней и противодействие нелегальной иммиграции.
Гражданская гвардия имеет широкий спектр обязанностей, включая обеспечение безопасности на шоссе и автодорогах между городами. Это означает, что они следят за порядком на дорогах, помогают при нештатных ситуациях, таких как наводнения или землетрясения, и оказывают помощь населению в случае необходимости. В рамках своих полномочий, она также отвечает за обеспечение порядка на территории государства, включая морские зоны.
Есть головные уборы и с украшениями /Фото:alternathistory.ru
В отличие от других испанских полицейских и военнослужащих, сотрудникам Гражданской гвардии не разрешено арендовать жилье и проживать в нем с семьей, они обязаны жить в казармах. В Испании имеется более трех тысяч таких казарм. Это требование вызывает недовольство у некоторых, поскольку они считают, что это нарушает личные права.
Гвардия перед королевской семьёй Испании /Фото:Pinterest
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