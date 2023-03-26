Виды стейка или 7 советов, которые помогут выбрать лучшее мясо для вкусного блюда

Картинка, которая заставляет желудок напрягаться от предвкушения.

1. Стейк Рибай

Этим мясом будет наслаждаться любой гурман. /Фото: steak-club.com.ua

2. Стейк из вырезки

Блюдо, с которым стоит надеяться на нечто особенное. /Фото: ducadiwindsor.it

3. Стейк мясника

Аппетитное и недооцененное мясо. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Не все мясо распространено в продаже. /Фото: i.ytimg.com

4. Стейк Портерхаус

Аппетитно и очень красиво выглядит. /Фото: i.pinimg.com

5. Стейк на косточке

Стейк, который мы чаще всего видим в мультиках. /Фото: i.pinimg.com

6. Верхняя вырезка

Один из лучших выборов для любителей стейков. /Фото: cdn.shopify.com

7. Нижняя вырезка

Вариант, который тоже стоит внимания. /Фото: callejeros.travel