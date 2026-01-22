Современный контейнерный дом с 3 спальнями, прачечной и террасой на крыше

Стильный контейнерный дом. | Фото: lifetinyhouse.com.
Дома из контейнеров относятся к числу инновационных и экологичных архитектурных решений, всецело отвечающих потребностям современной жизни. Новаторам удается создавать стильные жилища, которые идеально подходят для тех, кто ценит экологичность, простор и функциональность жилого пространства.
Контейнерный дом и его планировка.
Строительство, за основу которого берется стальная структура грузового контейнера, в последние десятилетия вышла на новый уровень. Современные контейнерные дома являются идеальным решением, учитывая растущие потребности в жилье и предпочтения многих энтузиастов, решивших вести более осознанный образ жизни. Это не просто дань моде и увлечения тех, кто предпочитает экологичные и устойчивые решения в жилищном вопросе. Такие дома привлекают внимание более низкой стоимостью без ущерба для качества, быстрыми сроками строительства, мобильностью и возможностью собирать самой причудливой конфигурации структуры, чего нельзя достичь при традиционной технологии возведения зданий.
Увеличена высота центральной части дома. | Фото: customcontainerliving.com.
На страницах Novate.ru представлено множество интересных примеров, хотя и концепт одноуровневого контейнерного дома, в котором с комфортом может проживать большая семья также заслуживает нашего внимания. Впечатляющий проект дома из пяти 40-футовых морских контейнеров с оригинальным дополнением порадует тех, кто ценит экологичность, доступность, комфорт и функциональность жилища.
Просторная гостиная с дизайнерской мебелью.
Важно: Одной из главных проблем контейнерного строительства является высокая теплопроводность стальной оболочки. Поддержание оптимальной температуры внутри помещений вызывает большие трудности, особенно в критически жарком или холодном климате. Поэтому самой дорогой частью строительства становится теплоизоляция, системы кондиционирования воздуха и вентиляция.
Современная кухня.
Чтобы увеличить жилое пространство и сделать общую зону более вместительной и объемной, архитекторы компании Architect TVD объединили 2 центральных контейнера. При этом подняли потолок до 4-х метровой высоты, что в тандеме с панорамными окнами, стеклянными дверями и ленточным остеклением под самой крышей сделали эту часть дома более воздушной. Соединительный блок придает дому более внушительный и величественный вид снаружи, внутри же, окна и открытая стальная балочная конструкция поддерживают индустриальную тематику дизайна.
Столовая разделяет гостиную и кухню.
Поскольку соединительный пролет находится в центре жилища, в нем обустроили большую гостиную, столовую и кухню, плавно перетекающие друг в друга. Каждая часть общего пространства зонирована с помощью отделки, предметов мебели и соответствующей бытовой техники.
Функциональный кухонный остров с барной стойкой.
Первой от входа идет гостиная с роскошной мягкой мебелью, дизайнерским столиком и огромной ТВ-панелью. С ней соседствует обеденная зона со стильной обеденной группой на 6 персон. Она является разделителем между гостиной и кухней, к организации которой подошли с особым вниманием. Изготовленный на заказ мебельный гарнитур, занимающий всю торцевую стену, большой кухонный остров со встроенной мойкой, варочной панелью и барной стойкой, наличие необходимой бытовой техники – все это делает кулинарную зону идеальным местом как для проведения гастрономических экспериментов, так и для принятия пищи.
Спальные комнаты.
По обе стороны от соединительного объема располагаются спальные, ванные комнаты и полноценная прачечная. В каждую из них предусмотрен отдельный вход, что давно является приоритетным направлением в планировании современного жилища.
Рабочие места и системы хранения в спальнях.
В ультрасовременном и стильном контейнерном доме обустроено сразу три отдельные спальни. В каждой из них помимо дизайнерской двуспальной кровати имеется: встроенный вещевой шкаф, идеально вписанный в дизайн интерьера; небольшая лаундж-зона и рабочий уголок. Такое наполнение позволяет жить и работать под одной крышей семье, состоящей минимум из двух поколений.
Интерьер ванных комнат.
Ванные же комнаты получились не менее роскошными и функциональными. В той, что находится возле главной спальни, помимо большого туалетного стола с вместительными полками, ящиками, встроенной раковины и смывного унитаза, установлена полноразмерная ванна (имеется и душ). В другой – предусмотрены: просторная душевая, спрятанная за стеклянной перегородкой с дверью, а также традиционный набор мебели и сантехнического оборудования.
Прекрасно оборудованная прачечная.
Главным достоинством этого проекта стала полноценная прачечная со стиральной и сушильной машинами, шкафами для хранения моющих средств и вещей, раковиной с проточной водой, корзиной для грязного белья и местом для установки сушилки, если на улице будет плохая погода.
Лаундж на свежем воздухе.
Терраса на крыше.
В заключение стоит отметить, что архитекторы позаботились и об организации комфортных мест отдыха на свежем воздухе. Проектом предусмотрена просторная лаундж-зона на одном из контейнеров, которая легко может стать летней столовой, также нашлось место для лаунджа на террасе возле дома, барбекю-площадки и костровой ямы.
