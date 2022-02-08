Магия, наркотики и интим: Как возник традиционный образ «ведьмы на метле»

Традиционный образ ведьмы на метле. | Фото: gif-jpg-png.ru.

Ведьмы прибывают на шабаш. Луис Рикардо Фалеро, 1878 г. | Фото: commons.wikimedia.org.

Полет на ведьмин шабаш. Луис Рикардо Фалеро, 1880. | Фото: en.wikipedia.org.

Шабаш ведьм. Франсиско Гойя, 1819-1823 гг. | Фото: commons.wikimedia.org.

Гравюра по дереву с изображением ведьмовского шабаша. Ханс Бальдунг, 1510 г. | Фото: commons.wikimedia.org.

Французская ведьма готовится к полетам, намазывая себя мазью. Иллюстрация начала XVII в. | Фото: atlasobscura.com.

Полет на шабаш. Albert Joseph Penot, 1910 г. | Фото: commons.wikimedia.org.

Полет ведьм. Франсиско Гойя, 1707-1798. | Фото: commons.wikimedia.org.

Четыре ведьмы. Альбрехт Дюрер, 1497 г. | Фото: commons.wikimedia.org.

Сцена полета на шабаш в романе «Мастер и Маргарита».