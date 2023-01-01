5 известных детей-актёров, которые стали взрослыми и собственноручно разрушили свою карьеру

Иногда дети начинают свою карьеру довольно рано и делают при этом успехи. Они снимаются в кино, ведут собственные программы и шоу на телевидении и имеют все шансы в будущем стать настоящими звёздами. При хорошем стечении обстоятельств именно так и случается, однако для некоторых из маленьких звёзд бремя славы оказывается слишком тяжелым. Тогда они навсегда закрываются от чрезмерного внимания общественности или же, напротив, пускаются во все тяжкие, собственноручно разрушая то, чего смогли добиться в детском возрасте.
Сергей Шевкуненко
Сергей Шевкуненко.
В 1970-1980-е годы на героя Сергея Шевкуненко в фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица» хотели быть похожи миллионы мальчишек по всему Советскому Союзу. У маленького актёра были все шансы сделать блестящую карьеру в кино, ведь он родился и вырос в семье кинематографистов. Его отец служил директором «Второго творческого объединения» на «Мосфильме», мама, актриса по образованию, работала ассистентом режиссёра. Но отца не стало, когда Сергею было всего четыре года, а мама так и не смогла найти рычаги влияния на сына, который в подростковом возрасте совсем отбился от рук.
Сергей Шевкуненко.
Он мог бы продолжать сниматься в кино, ведь многие режиссёры отмечали талантливого парня и приглашали его в свои фильмы. Он же решил выбрать для себя совсем другой путь. После окончания школы он не хотел ни учиться, ни работать, зато с удовольствием употреблял спиртные напитки, ввязывался в драки и в результате уже в 17 лет впервые отправился в места лишения свободы. Позже он стал организатором преступной группировки, занимавшейся продажей запрещённых веществ, угонами автомобилей и махинациями с недвижимостью. Он был убит в собственной квартире, когда ему было всего 35 лет. Вместе с Сергеем Шевкуненко погибла и его мать.
Эдвард Фёрлонг
Эдвард Фёрлонг.
Юный актёр в 13-летнем возрасте стал мировой знаменитостью, снявшись в фильме «Терминатор 2: Судный день». Позже его фильмография пополнилась другими работами в кино, а вторую волну популярности он пережил после выхода на экраны картины «Американская история Икс». Но популярность сыграла с Эдвардом злую шутку: едва перешагнув порог совершеннолетия, он пристрастился к алкоголю и наркотикам, из-за чего его всё реже стали приглашать в кино. Да и серьёзные роли ему уже не предлагают. Периодически он всё же появляется на экранах, но вряд ли сегодня в актёре кто-то узнает бесстрашного Джона Коннора. Разгульный образ жизни и пагубные привычки очень изменили его внешность.
Аманда Байнс
Аманда Байнс.
Карьера этой актрисы развивалась стремительно. В 10 лет она впервые снялась в кино, появившись на экранах в сериале «Всякая всячина», после которого девочку стали сравнивать с Люсиль Болл и Трейси Ульман. Уже в 13-летнем возрасте она вела на детском телеканале Nickelodeon «Шоу Аманды», а потом стала настоящей звездой молодёжных комедий и кумиром девочек-подростков не только в Америке, но и во всём мире.
Аманда Байнс.
Она много и активно снималась, воплощая на экране образы комедийных героинь. Но позже актриса пристрастилась к алкоголю и употреблению запрещённых веществ, и в кино её приглашали всё реже. Сама Байнс пагубное пристрастие объяснила недовольством своей ролью в картине «Она – мужчина», которое привело к глубокой депрессии. При этом употреблять марихуану юная актриса начала еще в 16 лет, а затем перешла к более тяжёлым веществам. Аманда была виновницей нескольких ДТП, позволяла себе некорректные высказывания в социальных сетях. Правда, она всё же надеялась взять себя в руки и вернуться в кино, однако зависимости так и не позволили ей возродить свою карьеру.
Джейк Ллойд
Джейк Ллойд.
Он с пяти лет принимал участие в рекламных кампаниях известных брендов, таких как Ford, Pepsi и Jeep, позже стал сниматься в кино, завоёвывая сердца зрителей по всему миру. Его ранняя фильмография включает в себя множество ярких работ в кино, в том числе и в фильме «Подарок на Рождество», где его отца играл сам Арнольд Шварценеггер. Самая известная роль Джека – Энакин Скайуокер в «Звёздных войнах». Именно эта работа и стала последней каплей, которая привела юного актёра к нервному срыву.
Джейк Ллойд.
10-летний мальчик вынужден был давать по несколько интервью в день, и даже не мог спокойно выйти на улицу. Хотя он был номинирован на получение антипремии «Золотая малина» за худшую роль второго плана именно в этом фильме. Правда, одновременно был признан Лучшим молодым актёром младше 10 лет, по версии американского «Фонда молодого актёра». В результате всех потрясений актёр совершенно перестал контролировать себя. Он разочаровался в актёрской профессии, стал погружаться в депрессию, и его психика просто не выдержала. Актру поставили диагноз «Шизофрения», и теперь он часто проходит лечение в реабилитационной клинике.
Майкл Оливер
Майкл Оливер.
Маленький актёр начал сниматься в рекламе ещё в двухлетнем возрасте. Именно благодаря этому на него и обратил в своё время внимание агент по кастингу фильма «Трудный ребёнок», пригласивший мальчика вместе с родителями на пробы. Его кандидатуру утвердили спустя всего несколько дней, а роль сделала Майкла Оливера одним из самых узнаваемых детей.
Мальчик снялся ещё в нескольких картинах, но потом принял решение не связывать свою жизнь с кинематографом. Он работает техником и, по его собственному признанию, очень рад тому, что может себе позволить вести непубличный образ жизни. К счастью, он не пустился во все тяжкие, не стал злоупотреблять алкоголем или запрещёнными веществами. Ему нравится его спокойная жизнь, а работа вызывает только положительные эмоции.
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