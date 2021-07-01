Для чего турецким янычарам полагался ятаган, если он не являлся основным оружием

Османская империя - одна величайших держав средневековья и нового времени. Появившись в XII веке, государство турков-османов развалилось только в начале XX столетия, после Первой мировой войны. Одной из визитных карточек тогдашней Турции были полки янычар. А одной из ярчайших особенностей этих суровых и дисциплинированных воинов был их арсенал, в первую очередь роскошные тесаки – ятаганы. Узнаем о них немного больше.
С чего все началось
Времена менялись. |Фото: yandex.by.
Османская империя была одним из главных противников средневековых европейских государств, в первую очередь Византии (которую в свое время похоронила) и Священной Римской Империи. Несмотря на весь местный колорит, ислам, гашиш, людей в странных головных уборах и любви к женщинам с закрытыми лицами – средневековая феодальная Турция не так уж сильно отличается (во всяком случае в своем корне) от средневековой феодальной Европы. А потому и процессы, происходившие в двух цивилизациях – западной и восточной, были очень похожи.
Эпоха рыцарей уходила. |Фото: yandex.uz.
Все ранее и значительную часть классического средневековья на поле боя господствовала тяжелая конница рыцарского типа. Конечно, на севере Африки, в Великой степи и в Малой Азии не менее широко применялась легкая кавалерия, была и пехота в виде арбалетчиков, лучников и какого-то там горе-ополчения для охраны обоза и копания выгребных ям в лагере. Однако, настоящей железной перчаткой войны была все-таки тяжелая конница.
Войско турков не так уж сильно отличалось от европейского. |Фото: yandex.ru.
Проблема тяжелой кавалерии была в двух вещах. Во-первых, она крайне дорогая. Во-вторых, состоит поголовно из знатных людей и их слуг, а это контингент весьма специфический по своим морально-волевым качествам. К началу XIV века и в Европе, и в Малой Азии с тяжелой конницей начались проблемы. В уютной, раздираемой частными войнами Священной Римской Империи знати стало слишком много, и она стремительно беднела. В результате многие профессиональные военные становились фактически нищими и не могли себе позволить содержать коня и купить соответствующее снаряжение. В Османской Империи проблема с дворянской конницей носила несколько иной характер, проистекающий из проблемы номер два – все эти «замечательные» феодалы при первой же возможности старались забраться повыше или даже скинуть султана с трона. Турция вообще имеет одну из самых богатых историй военных переворотов.
Карл IV - один из самых ярких императоров. |Фото: autogear.ru.
В итоге XIV век ознаменовался началом реставрации профессиональных пехотных армий, которых в Старом Свете по экономическим, технологическим и общественным причинам не было со времен античности. Так в Европе было решено загнать всех сирых и убогих, но знатных парней в пехоту. Это позволяло решить проблему с их занятостью. Конечно, в глазах дворян XIV века подобное было страшным понижением статуса, однако не без помощи талантливой пиар-кампании императора Карла IV все получилось, и бывшие рыцари уже с удовольствием шли служить.
Значение пехоты начало расти еще до Столетней войны. |Фото: 1zoom.ru.
Интересный факт: Карл IV лично разгуливал по Праге с алебардой на плече, чтобы показать, что даже ему – императору Священной Римской Империи не стыдно сражаться не на коне. Более того, еще в возрасте 25 лет будущий император неоднократно принимал участие в сражениях, стоя в пешем порядке вместе со своим рыцарями. С конца XIII века в Европе стала набирать популярность практика спешивания рыцарей для усиления пехоты, который становилось на поле боя все больше. Присутствие профессиональных военных в строю в первую очередь повышало боевой дух ополчения.
В Турции были созданы янычары. |Фото: yandex.com.
А вот в Османской Империи была создана своя собственная профессиональная пехота. Ей и стали янычары. Появились они в 1365 году по решению султана Мухарада I – первого султана Османской империи. В результате наряду с сипахами – тяжелой кавалерией и акынджирами – легкой кавалерией, анычары составили основу новой турецкой армии. Но самое главное в том, что создавались они, в том числе и как военная сила способная стать противовесом для служивших в войске дворян, которые могли задумать переворот против султана.
Who is «янычаръ»?!
Султан Мухарад I. |Фото: roar.media.
Янычары являются весьма специфическим войском, которое можно было бы назвать (условно) рабским. Обманываться, впрочем, не стоит, долгое время янычары были одной из самых эффективных боевых сил в мире. Достаточно вспомнить о том, что их стали копировать многие государства-протектораты Османской империи, например Крымское ханство. Более того, стрелецкое войско на Руси было создано в том числе под влиянием турецких янычар.
Янычары были очень сильной пехотой. |Фото: yandex.ru.
Самой яркой особенностью янычар являлось то, что набирали их из христиан, проживавших на территории Османской империи. Детей армян, албанцев, болгар, боснийцев, греков, грузин и других народов отбирали в возрасте 8-16 лет для службы в армии в рамках уплаты «налога кровью» - девширме, одной из специальных податей для не мусульманского населения империи. Впрочем, в последствии в янычары стали набирать и детей-мусульман. Единственные кто был освобожден от девширме во все времена – это евреи и жители Стамбула, которые умели говорить по-турецки.
Янычары всегда были стрелками, а с XV века они превратились в аналог мушкетеров. |Фото: yandex.com.
Янычары жили в монастырях-казармах в условиях жесточайшей дисциплины. Им запрещалось жениться и заводить семьи. Все имущество янычара принадлежало его подразделению и переходило в собственность войска после его гибели. Несмотря на всю жестокость и суровость комплектации войска и его подготовки, не стоит думать, что янычары – это какие-то несчастные рабы. Во-первых, им неплохо платили. Во-вторых, немалая прослойка янычар помимо военного искусства обучалась также картографии, теологии, праву, языкам и литературе. В-третьих, вышедшие на пенсию по возрасту или по ранению воины получали пенсию. После 1566 года им было разрешено женится и заводить собственное хозяйство. Выйдя на почетный отдых, многие бывшие янычары делали потрясающую гражданскую карьеру, в том числе и в органах государственного управления.
Даже русские стельцы в 16 веке созданы по образу турецких янычар. |Фото: ya.ru.
Впрочем, в конечном счете послабления стали причиной разложения корпуса янычар и сыграли с ними злую шутку. Созданные изначально для защиты трона – они превратились в главную угрозу для него. Здесь их судьба во многом напоминает судьбу войска стрельцов, а также императорской гвардии Российской Империи.
Зачем янычару ятаган?
Сначала янычары вооружались луками, но с распространением огнестрельного оружия перешли на аркебузы и мушкеты. |Фото: yandex.ru.
Ятаган является одним из самых роскошных и красивых предметов снаряжения янычар. Многие ошибочно полагают, что он также является также основным видом оружия. На самом деле это не так. С самого своего основания, янычары были пехотой дальнего боя – лучниками, а позднее - мушкетерам. Таким образом главным оружием была все-таки аркебуза и лук, позднее – мушкет. В свою очередь роскошный ятаган являлся, по сути, вспомогательным оружием ближнего боя. Европейский мушкетеры вооружались шпагами и тесаками (большими ножами), а у турок были ятаганы.
Ятаган стал вспомогательным пехотным оружием. |Фото: yandex.ru.
Существует также легенда о том, что янычарам было запрещено носить сабли в мирное время по решению султана, однако они ловко обошли данный запрет, став носить ятаганы! Звучит по крайней мере сомнительно, так как в военное время они вооружались преимущественно этим же видом оружия. Если подумать, то для своих целей ятаган – это прекрасный выбор.
По сути это оружие последнего шанса. |Фото: yandex.ru.
Легкий клинок с односторонней заточкой весом около 800 грамм и длиной около 65 см идеально подходит для ближнего боя. Фехтовать таким не нужно – достаточно просто рубить и резать. На это указывает, в частности, форма лезвия ятагана и форма его рукоятки. Отсутствие упора красноречиво сообщает нам о том, что для нанесения колющих ударов он не предназначен. Таким образом становится очевидно, что ятаган - это не более, чем оружие последнего шанса для бойца, который оказался на поле боя в условиях «все плохо».
А еще это вещь статуса! |Фото: livemaster.ru.
И самое главное, что стоит запомнить – янычары не метали ятаганы. Во-первых, потому что метнуть такой «ножик» получится в лучшем случае на 3-5 метров. Во-вторых, потому что это вообще не имеет никакого смысла в абсолютном большинстве ситуаций.
Запорожские казаки очень любили брать турецкие ятаганы в качестве трофеев. ¦Фото: yandex.ru.
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