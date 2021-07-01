Для чего турецким янычарам полагался ятаган, если он не являлся основным оружием

С чего все началось

Времена менялись. |Фото: yandex.by.

Эпоха рыцарей уходила. |Фото: yandex.uz.

Войско турков не так уж сильно отличалось от европейского. |Фото: yandex.ru.

Карл IV - один из самых ярких императоров. |Фото: autogear.ru.

Значение пехоты начало расти еще до Столетней войны. |Фото: 1zoom.ru.

В Турции были созданы янычары. |Фото: yandex.com.

Who is «янычаръ»?!

Султан Мухарад I. |Фото: roar.media.

Янычары были очень сильной пехотой. |Фото: yandex.ru.

Янычары всегда были стрелками, а с XV века они превратились в аналог мушкетеров. |Фото: yandex.com.

Даже русские стельцы в 16 веке созданы по образу турецких янычар. |Фото: ya.ru.

Зачем янычару ятаган?

Сначала янычары вооружались луками, но с распространением огнестрельного оружия перешли на аркебузы и мушкеты. |Фото: yandex.ru.

Ятаган стал вспомогательным пехотным оружием. |Фото: yandex.ru.

По сути это оружие последнего шанса. |Фото: yandex.ru.

А еще это вещь статуса! |Фото: livemaster.ru.

Запорожские казаки очень любили брать турецкие ятаганы в качестве трофеев. ¦Фото: yandex.ru.