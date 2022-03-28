Джентельменский набор: 8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Вы знали, что согласно исследованиям так называемой «косметической корзины», россиянки тратят в год на косметику больше всех в Европе? Больше чем итальянки, француженки, немки. Но независимо от страны проживания, за год поддержание красоты обходится европейкам в среднем в полторы-две месячные зарплаты. Чего не скажешь о мужчинах. Пенка для бритья и бальзам после, шампунь, который одновременно гель для душа – вот такая нехитрая «косметичка» у большинства представителей сильного пола. А зря. Выглядеть аккуратно, ухаживать за кожей и волосами нужно вне зависимости от половой принадлежности. Нет, мы не призываем мужчин открывать для себя прелести макияжа. Но пополнить полочки в ванной средствами из списка ниже – очень даже. Поверьте, любимая будет в восторге!
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Покупка косметики и средств гигиены в глазах многих мужчин – занятие сугубо женское. Все эти крема, маски, гели… Но секрет в том, что нам, девушкам, очень даже импонируют аккуратные мужчины. И если без депиляции, десяти кремов подряд и прочих девичьих радостей сильный пол вполне может обойтись, то хотя бы базовый набор из этого списка должен быть у каждого. Девушки обязательно оценят, если ряды содержимого полочек в ванной пополнит…
1. Крем для лица с солнцезащитным фактором
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Ранние морщины и пигментные пятна не красят никого. Так что увлажнять свою кожу каждый день и защищать её от вредных солнечных лучей – не только женская прерогатива. Вне зависимости от возраста, пора прикупить увлажняющий крем, желательно с SPF.Не пугайтесь: он вряд ли будет в розовой баночке с цветами. Большинство крупных косметических компаний выпускают специальные линии для мужчин в строгих лаконичных упаковках. А целовать ваше мужественное и увлажнённое лицо станет куда приятнее.
2. Бальзам для губ
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Да, да и ещё раз да. Суровым зимним ветрам безразлично, кого «кусать» за губы. А вот целоваться потом с наждачной бумагой – занятие сомнительное. Вы точно ничего не потеряете, если заведете привычку всегда носить в кармане бальзам или гигеничку. И да, они тоже бывают с пометкой «специально для мужчин» и без сомнительного блеска.
3. Масло для бороды
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Если вы её, конечно, отрастили. Или находитесь в процессе превращения в викинга. Специальные смеси масел для бороды можно найти у многих брендов. Их главная задача – смягчить грубые волосы и придать им аккуратный вид. Полезная штука. И любимая перестанет жаловаться на царапины после ваших чересчур «мужественных» поцелуев.
4. Крем для рук
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Руки, как у лесоруба, нравятся далеко не всем. Да и вообще, женщины – существа нежные. Так что мягкую кожу и мягкие прикосновения оценят все.
5. Воск для волос
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Усмирить последствия неудачной стрижки или же напротив, дерзко взъерошить волосы – воск вам в помощь. И вообще, леди любят хулиганов. Но только не с обилием геля на голове. Воск же не просто зафиксирует причёску, но ещё и останется незаметным. Если только вы, конечно, не будете использовать полфлакона за раз.
6. Скраб для лица и тела
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Потому что от прыщей и чёрных точек не застрахован даже тот, чей пубертатный период успешно завершился лет -надцать тому. А вообще, кожа просто будет выглядеть гораздо лучше и стареть чуть медленнее, если вы сделаете механической очищение еженедельным ритуалом.
7. Маска для лица
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Нет, она вовсе не обязана быть зелёного цвета, застывать плёнкой и продаваться в наборе со сборником последних звёздных сплетен для девичника. Современные маски для лица поражают разнообразием, и очень просто подобрать вариант без запаха, цвета и даже без необходимости смывания. Найдите свою, повторяйте раз в неделю – и кожа скажет вам «спасибо» за подпитку и увлажнение. И любимая, кстати, тоже.
8. Парфюм
8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины
Кто сказал, что женщины любят только ушами? Мы ещё и нос подключаем. Так что удачно подобранный парфюм не только дополнит ваш образ, но и надолго останется в памяти у прекрасного пола. Стоит того, чтобы помучить консультантов в парфюмерном магазине, правда?
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