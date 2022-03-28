Джентельменский набор: 8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

1. Крем для лица с солнцезащитным фактором

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

2. Бальзам для губ

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

3. Масло для бороды

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

4. Крем для рук

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

5. Воск для волос

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

6. Скраб для лица и тела

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

7. Маска для лица

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины

8. Парфюм

8 косметических средств, которые обязаны быть в арсенале у каждого мужчины