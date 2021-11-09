Ошибки в готовке, которые мы обычно не замечаем

Если в своих кулинарных неудачах вы вините плиту, то знайте, что вы не одиноки. Хотя, как правило, все дело в ваших поварских привычках, скорости приготовления еды и некоторых мифах, которые давно пора развенчать, чтобы люди перестали напрасно переводить продукты.

Мы увлечены едой, поэтому хотим протянуть вам руку помощи, несмотря на то, что знаем, как сложно менять кулинарные привычки. Мы составили список наиболее частых ошибок, которые совершают люди во время приготовления еды. Посмотрите на них и поделитесь своим мнением.



1. Готовить неразмороженное мясо

2. Использовать один и тот же нож, чтобы резать разные продукты

3. Перемешивать свежеприготовленный рис

4. Нарезать стейк, как только сняли его с огня

5. Использовать неправильное масло

6. Класть продукты в холодную сковороду

7. Не пробовать еду во время приготовления

8. Добавлять масло в воду, в которой вы собираетесь варить макароны

9. Выливать воду, в которой варились макароны

10. Неправильно резать лук

Многие люди вынимают кусок мяса из морозилки и тут же кладут его на сковородку, в духовку или на гриль. Это большая ошибка. Мясо приготовится снаружи, но останется сырым внутри. Рекомендуется доставать мясо из морозилки вечером предыдущего дня, если вы хотите готовить его утром. Вы можете положить его в холодильник за 24 часа до готовки — этого времени будет достаточно, чтобы оно разморозилось.Ошибаются те, кто думает, что экономит время, используя один и тот же нож для приготовления разных блюд. С правильными ножами процесс нарезки станет проще и быстрее. Чтобы порезать мясо, возьмите большой нож.Для овощей, фруктов и птицы выбирайте нож поменьше. Для хлеба идеально подойдет зубчатый нож.Иногда меньше значит лучше. Некоторые люди мешают рис, желая проверить, приготовился ли он, или чтобы узнать, какой он на вкус. Это ошибка — рис становится похожим на кисель. Так происходит потому, что при перемешивании риса высвобождается крахмал.Чтобы рис оставался целым, не перемешивайте его во время приготовления. Также вы должны использовать правильное количество воды — обычно это один стакан воды на полстакана риса, зависит от его сорта. Дальше нужно просто подождать, когда он сварится, не перемешивая: примерно 15–25 минут для белого риса и около 45 минут для бурого.Одна из распространенных ошибок в приготовлении стейка — нарезать его сразу после того, как вы сняли его со сковороды. Рекомендуется после приготовления дать мясу несколько минут отдохнуть, чтобы оно дошло до правильной кондиции благодаря высокой температуре внутри.Не все кулинарные масла одинаковы. Некоторые отлично подходят для жарки и тушения, в то время как другие приобретают прогорклый привкус при нагревании. Оливковое масло первого отжима идеально подойдет для приготовления соусов, а для жарки лучше выбрать рафинированный вариант.Растительные масла, например подсолнечное, лучше использовать для жарки, запекания мяса и овощей, а также выпечки. Кукурузное масло обладает более мягким вкусом и хорошо подходит для выпечки, запекания и обжаривания во фритюре. На рапсовом масле можно печь, быстро что-то обжаривать, а также его используют для гриля.Другая распространенная ошибка — класть еду в холодную посуду. Сковороду всегда нужно нагревать перед использованием. Налейте в горячую сковороду масло и, пока оно нагревается, добавьте в нее продукты.Нет ничего плохого в том, что вы пробуете еду во время готовки, если при этом соблюдены все правила гигиены. Проверить, достаточно ли приправ, насколько мягкое мясо, макароны и т. д., очень важно. Так вы избежите ошибок и у вас будет шанс исправить свое блюдо, если что-то пошло не так.Это заблуждение, которое нужно опровергнуть немедленно. Если вы добавляете масло в воду, это не только не предотвратит прилипание пасты ко дну кастрюли, но и сделает ее жирнее. Кроме того, масло не покроет поверхность макарон — оно к ней просто не прилипнет, так как жир не растворяется в воде.Мы обычно выливаем воду, в которой варили макароны. Это большая ошибка, так как ее можно использовать для приготовления вкусного густого соуса. Рекомендуется перелить эту жидкость в контейнер и добавить ее во время приготовления соуса, чтобы он загустел.Мы плачем, когда режем лук, потому что нарушаем целостность его клеток, и из них высвобождается газ, который вызывает зуд в глазах и слезоточивость.К счастью, есть решение: нужно резать лук острым ножом по направлению его волокон, то есть от корня к стеблю. Идеальный способ нарезки лука — полосками (жюльен). Он гарантирует, что частиц летучего вещества, вызывающего раздражение, в воздухе будет меньше.