15 весьма любопытных фактов о языке тела, которые позволят лучше понимать людей

Язык тела.
Информацию человек получает не только вербально (при помощи слов), но и при помощи мимики, жестов, позы, внешнего вида, взгляда, дистанции при разговоре – вербальных сигналов. По мнению учёных, порядка 80% информации о человеке собеседник получает из невербальных источников, тогда как слова дают всего 20% информации. Факты, которые собраны в этом обзоре, помогут понимать человека без слов.
1. Кинесика
Кинесика - язык тела.
Язык тела является средством, с помощью которого люди (и некоторые другие животные) передают информацию через сознательные или подсознательные движения тела или выражения лица. Язык тела официально известен как кинесика.
2. Комфорное расстояние при беседе
Зона личного пространства.
Американцы, как правило, при беседе стоят на расстоянии 45-120 сантиметров друг от друга, что является размером их «зоны личного пространства». При этом у японцев зона личного пространства составляет всего 25 сантиметров. Что интересно, люди из сельской местности, как правило, имеют большие зоны, нежели жители города.
3. 18 различных типов улыбок
Такая обманчивая улыбка...
Из всех выражений лица, улыбка может быть наиболее обманчивой. Есть около 18 различных типов улыбок, но только одна отражает подлинное счастье.
4. Зеркалим?
Мужчины,женщины, жесты...
Женщина инстинктивно в четыре раза чаще копирует поведение другой женщины, нежели мужчина мужчины. Кроме того, в то время как женщины также копируют язык тела мужчин, мужчины не повторяют жесты или позы женщины, если они не ухаживают за ней.
5. Универсальные выражения лица
Десять универсальных выражений лица.
Есть шесть универсальных выражений лица: 1) гнев, 2) отвращение, 3) страх, 4) счастье, 5) печаль, 6) удивление. В последнее время некоторые ученые утверждают, что к универсальным выражениям также относятся презрение и смущение... Ну, и еще парачка.
6. Без контакта
Классические обнимашки.
Великобритания, наряду с большей частью Северной Европы и Дальним Востоком, классифицируются как "бесконтактные" культуры, т.е. в них есть очень мало физического контакта в повседневных взаимодействиях. Для сравнения, Ближний Восток, Латинская Америка и Южная Европа считаются культурами "с высоким уровнем контакта" – в них физическое прикосновение присутствует в большей части общения.
7. Глаза в глаза...
Поединок взглядов.
На Ближнем Востоке при общении лиц одного пола они чаще и дольше смотрят друг другу в глаза, чем на Западе. Тем не менее, во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки непрерывный контакт глаз считается признаком агрессии и конфронтации.
8. Касания
Дискомфорт на лицо.
При чувстве дискомфорта мужчины, как правило, предпочитают касаться своего лица. Женщины же предпочитают касаться своей шеи, одежды, ювелирных изделий, рук и волос.
9. Конфиденциальный разговор
Явный признак несогласия и желания уйти.
Когда два человека разговаривают друг с другом, они обычно говорят «нос к носу». Если один человек поворачивает свои ноги немного в сторону или несколько раз перемещает одну ногу в сторону от собеседника, это явный признак несогласия и желания уйти.
10. «Лицо на подносе»
Жест который часто встречается при ухаживании.
Когда человек кладет одну руку поверх другой и подпирает лицо руками, это признак, который часто встречается при ухаживании. Он используется в основном женщинами и мужчинами-геями, которые хотят привлечь внимание человека. Их лицо как бы при этом «подается на подносе», чтобы собеседник мог им полюбоваться.
11. «Руки в боки»
Власть над собеседником.
Поза «руки в боки» является жестом, который используется для проявления власти над собеседником или указания того, что есть определенные проблемы. Женщины, как правило, используют эту позу намного реже, чем мужчины.
12. Микрожесты
Внезапные проявления эмоций.
Микрожесты или внезапные проявления эмоций, как правило, меньше, чем обычные жесты по продолжительности, но они являются выражением истинного чувства. Как правило, они проявляются только тогда, когда человек пытается скрыть очень сильное чувство.
13. Спокойствие и комфорт
Спокойно и комфортно.
Когда человеку действительно спокойно и комфортно, его лицевые мышцы расслабляются, а голова наклоняется в сторону, как бы открывая и делая уязвимой шею. Это проявляется только при действительно высоком уровне комфорта и подобный непроизвольный жест практически невозможно сымитировать при чувстве угрозы.
14. Когда люди щурятся
Просто не нравится.
Прищуривание может быть очень кратким и длиться всего 1/8 секунды, но оно может отражать негативные мысли или эмоции. Люди щурятся, когда они сердятся или даже когда они слышат голоса, звуки или музыку, которая им не нравится.
15. Жест «палец вверх»
Палец вверх. LIKE...
Жест «палец вверх» означает «хорошо» в большинстве западных стран, цифру «один» в Италии, цифру «пять» в Японии и «отвали» в Греции. В Иране же этот жест символизирует собой пенис.
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