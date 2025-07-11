3 безумных факта о боевых искусствах Востока, которые являются правдой

За годы вокруг темы боевых искусств Востока сформировалось огромное количество мифов. Главным виновником тому является, конечно же, коммерция. Всевозможные единоборства и практики «самообороны» хорошо продаются даже сегодня. Часто мастерам боевых искусств приписываются возможности на грани фантастических. В большинстве случаев никаких сверхспособностей у таких людей все-таки нет, а многие вещи на поверку оказываются банальной «показухой». Многие, но все-таки не все.
1. «Пьяный мастер»
Пьяный стиль совсем не то, что в фильме. |Фото: funart.pro.
В 1978 году на большие экраны вышел гонконгский боевик «Пьяный мастер» с Джеки Чаном в главной роли. Как несложно догадаться из названия фильма, картина была посвящена «пьяной» технике кунг-фу. По ходу фильма наставник и ученик действительно нередко употребляли алкоголь прямо в процессе драки… Каждый, кто пил спиртное, знает две вещи: водка делает всех женщин вокруг красивее, а тебя наделяет «невероятной» харизмой, грацией, проворством, силой и храбростью! В то же время со стороны пьяный «альфа-самец» не обладает никакой харизмой, грацией, проворством.
Это просто набор техник. |Фото: sportishka.com.
Фильм «Пьяный мастер» — это одно большое художественное преувеличение. Однако, так называемые стили «Пьяного кулака» действительности существуют. Самые ранние упоминания «пьяного» кунг-фу восходят к VII веку нашей эры. При этом в отличие от показанного в фильме, «пьяные» стили – это отнюдь не самостоятельное боевое искусство с устоявшейся иерархией, а лишь набор техник и приемов, основанных на использовании обманных движений. В отличие от кино приемы «пьяного кулака» отнюдь не подразумевают необходимости имитировать движения сильно выпившего человека. Но, пожалуй, самое интересное в том, что подобные приемы встречаются далеко не только в китайских единоборствах.
2. Ловля стрел руками
В свое время ниндзя стали страшно популярны. |Фото: imdb.com.
Часто в художественных произведениях японским ниндзя приписывается возможность ловли стрел руками.пистолета ТТ – 420 м/с. Самый быстрый человек на планете – легкоатлет Усэйн Болт, разгонялся до 44.72 км/ч или до 12.42 м/с. Другими словами, даже скорость движения объекта в 30 м/с – это очень много даже для не самого обычного человека…
Ловить стрелы - реально. Но зачем? |Фото: ya.ru.
Тем не менее, воспетая в многочисленных фильмах про ниндзя ловля стрел руками на практике возможна. Правда, есть серьезные сомнения в том, что чем-то подобным занимались настоящие шиноби. Что-то подсказывает, что хорошим был именно тот ниндзя, в которого в принципе не стреляли… Тем не менее, в современности ловлей стрел действительно интересуются главным образом люди, занимающиеся восточными единоборствами. Как раз одним из таких является действующий рекордсмен Гиннеса по числу пойманных стрел за 2 минуты - Энтони Келли. Благодаря годам тренировок Келли на практике доказал, что ловить стрелы – возможно. Правда решительно не понятно зачем, кроме как для установки мирового рекорда.
3. Однодюймовый удар
Удар-то существует... ¦Фото: planetminecraft.com.
Данная техника является, пожалуй, самой мифологизированной. И хотя вокруг данного приема сочинили много небылиц, он отнюдь не является чем-то невероятным. Присутствует данный удар во многих южнокитайских боевых искусствах. Смысл приема в том, чтобы нанести мощный удар с максимально короткой дистанции. В действительности однодюймовый удар – это не столько боевая техника, сколько тренировочный прием, обучающий борца одновременно задействовать несколько групп мышц. В свое время данный прием был популяризирован гонконгским актером и бойцом Брюсом Ли. И хотя однодюймовому удару часто приписываются откровенно невероятные свойства, он в большинстве случаев оказывается в 2-3 раза слабее обычного прямого удара рукой.
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