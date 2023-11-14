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  • lenivka
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Изумительная коллекция исторических фотографий, которые расскажут больше, чем учебники истории


Коллекция исторических фотографий, которые трогают до глубины души.

Коллекция исторических фотографий, которые трогают до глубины души.

Старые фотографии - это словно машина времени, которая позволяет перенестись в далёкое прошлое и увидеть, какой была жизнь наших прапрабабушек. Фотографии из прошлого, если их рассматривать внимательно, могут рассказать куда больше, чем учебники истории.

1. Подготовка судна к шторму



Матросы на трехмачтовом судне меняют обычные стакселя на штормовые перед началом шторма в 1920 году.

 

2. Телониуса Монка


Портретный снимок американского джазового пианиста и композитора в 1959 году.

Портретный снимок американского джазового пианиста и композитора в 1959 году.

 

3. Группа солдат и офицеров


Группа солдат и младших офицеров в 1919 году.

Группа солдат и младших офицеров в 1919 году.

 

4. Азартная игра


Трое мужчин играют в покер в 1913 году.

Трое мужчин играют в покер в 1913 году.

 

5. Известная мексиканская художница с семьей


Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон со своей семьей в 1924 году.

Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон со своей семьей в 1924 году.

 

6. Курт Кобейн


Еще молодой Курт Дональд Кобейн играет на ударных инструментах на репетиции в 1981 году.

Еще молодой Курт Дональд Кобейн играет на ударных инструментах на репетиции в 1981 году.

 

7. Военный ансамбль



Два офицера 101-ого десантного полка играют на музыкальных инструментах в 1962 году.

 

8. Семейная фотография


Элвис Пресли с родителями в 1938 году.

Элвис Пресли с родителями в 1938 году.

 

9. Кюдо


Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо.

Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо.

 

10. Солдаты на борту линкора Миссури


Солдаты на борту американского линкора Миссури первыми услышавшие весть о капитуляции Японии в 1945 году.

Солдаты на борту американского линкора Миссури первыми услышавшие весть о капитуляции Японии в 1945 году.

 

11. Судебное заседание


Закрытое судебное слушание в 1932 году.

Закрытое судебное слушание в 1932 году.

 

12. Уникальная фотография Авраама Линкольна


Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге 19 ноября 1863 года.

Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге 19 ноября 1863 года.

 

13. Скорбная весть


Большая толпа, собравшаяся после смерти Авраама Линкольна у здания суда в Виксбурге.

Большая толпа, собравшаяся после смерти Авраама Линкольна у здания суда в Виксбурге.

 

14. Эйнштейн и Чаплин


Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин в 1931 году.

Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин в 1931 году.

 

15. Съезд американских нацистов



В 1939 году в Мэдисон-сквер-гарден на съезд собрались 20 тысяч американских нацистов.

 

16. Таймс-Сквер


Площадь в центральной части Манхэттена в 1957 году.

Площадь в центральной части Манхэттена в 1957 году.

 

17. Подростки с газетами


Подростки с газетами возле Бруклинского моста в Нью-Йорке 12 февраля 1908 года.

Подростки с газетами возле Бруклинского моста в Нью-Йорке 12 февраля 1908 года.

 

18. Ограбление века


Громкое похищение Моны Лизы из Лувра в 1911 году.

Громкое похищение Моны Лизы из Лувра в 1911 году.

 

19. Удивительная сцена


Женщина наливает чай британскому солдату во время уличного боя после высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

Женщина наливает чай британскому солдату во время уличного боя после высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

 

20. Гитлер и принцесса Ольга


Адольф Гитлер беседует с югославской принцессой Ольгой в 1939 году.

Адольф Гитлер беседует с югославской принцессой Ольгой в 1939 году.

 

21. Принц Чарльз и принцесса Диана


 
Принц Чарльз и принцесса Диана во время отдыха на Багамах в 1982 году.

Принц Чарльз и принцесса Диана во время отдыха на Багамах в 1982 году.

 

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