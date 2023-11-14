Изумительная коллекция исторических фотографий, которые расскажут больше, чем учебники истории

Коллекция исторических фотографий, которые трогают до глубины души.

1. Подготовка судна к шторму

Матросы на трехмачтовом судне меняют обычные стакселя на штормовые перед началом шторма в 1920 году.

2. Телониуса Монка

Портретный снимок американского джазового пианиста и композитора в 1959 году.

3. Группа солдат и офицеров

Группа солдат и младших офицеров в 1919 году.

4. Азартная игра

Трое мужчин играют в покер в 1913 году.

5. Известная мексиканская художница с семьей

Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон со своей семьей в 1924 году.

6. Курт Кобейн

Еще молодой Курт Дональд Кобейн играет на ударных инструментах на репетиции в 1981 году.

7. Военный ансамбль

Два офицера 101-ого десантного полка играют на музыкальных инструментах в 1962 году.

8. Семейная фотография

Элвис Пресли с родителями в 1938 году.

9. Кюдо

Японское искусство стрельбы из лука, являющееся частью будо.

10. Солдаты на борту линкора Миссури

Солдаты на борту американского линкора Миссури первыми услышавшие весть о капитуляции Японии в 1945 году.

11. Судебное заседание

Закрытое судебное слушание в 1932 году.

12. Уникальная фотография Авраама Линкольна

Единственная известная фотография Авраама Линкольна в Геттисберге 19 ноября 1863 года.

13. Скорбная весть

Большая толпа, собравшаяся после смерти Авраама Линкольна у здания суда в Виксбурге.

14. Эйнштейн и Чаплин

Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин в 1931 году.

15. Съезд американских нацистов

В 1939 году в Мэдисон-сквер-гарден на съезд собрались 20 тысяч американских нацистов .

16. Таймс-Сквер

Площадь в центральной части Манхэттена в 1957 году.

17. Подростки с газетами

Подростки с газетами возле Бруклинского моста в Нью-Йорке 12 февраля 1908 года.

18. Ограбление века

Громкое похищение Моны Лизы из Лувра в 1911 году.

19. Удивительная сцена

Женщина наливает чай британскому солдату во время уличного боя после высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

20. Гитлер и принцесса Ольга

Адольф Гитлер беседует с югославской принцессой Ольгой в 1939 году.

21. Принц Чарльз и принцесса Диана

Принц Чарльз и принцесса Диана во время отдыха на Багамах в 1982 году.