Что приготовить в кляре: 5 рецептов блюд, которые помогут утолить голод

Блюда в кляре – отличный вариант для тех, кто любит перекусы, или же попросту устал от однообразия. Овощи, рыба, мясо, морепродукты, грибы, фрукты – лишь малая часть того, что подходит под этот вариант. Ну а мы в свою очередь собрали для вас самые оригинальные рецепты, которые однозначно придутся по вкусу всей семье.
1. Кальмары
Кальмары в кляре. \ Фото: artofpalate.com.
Морепродукты – прекрасный вариант для полноценной трапезы или для перекуса. Тем более, если речь идёт о кальмарах в кляре. Блюдо одинаково хорошо как в тёплом, так и горячем виде. А различные соусы помогут усилить и дополнить вкус.
Ингредиенты:
• Кальмары – 4 тушки;
• Яйца – 3 шт;
• Сухари для панировки – 4-3 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Специи для морепродуктов – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Кольца кальмаров в кляре. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Кальмары вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости хорошенько зачистить, срезав всё лишнее;
• Тушки просушить и нарезать кольцами полтора-два сантиметра;
• В миске смешать соль с перцем, яйцами и специями для морепродуктов;
• Перемешать до однородной массы;
• Кольца кальмаров обвалять в кляре, а после в сухарях для панировки;
• Обжарить по одной-две минуты с каждой стороны на небольшом количестве масла;
• Выложить на бумажные полотенца;
• При желании подавать с любимым соусом.
2. Яблоки
Яблоки в кляре. \ Фото: explosivefunctionalfitness.com.
Яблоки хороши в любом виде, а приготовленные с ними блюда, несмотря на всю их простоту – особый вид кулинарного искусства.перекуса стоит обратить внимание на яблочки в кляре.
Ингредиенты:
• Яблоки – 3-4 шт;
• Яйца – 1 шт;
• Сахар – по вкусу (но примерно 1 ст.л);
• Сливочное масло – 1 ст.л;
• Лимонная цедра – 1 ст.л;
• Сметана или сливки – 6 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Мука – 2 ст.л;
• Коньяк (ром, водка, джин) – 8 ч.л;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Яблочные кольца в кляре. \ Фото: flowersinthesalad.com.
Способ приготовления:
• Масло растопить на паровой бане;
• Смешать в миске с солью, сахаром, цедрой лимона и яйцами;
• Хорошенько взбить до однородной массы;
• Всыпать муку;
• Добавить спиртное и сливки;
• Перемешать;
• Получившаяся масса должна быть по консистенции блинного теста;
• Яблоки вымыть;
• Снять шкурку;
• Удалить сердцевину;
• Мякоть нарезать кольцами толщиной около сантиметра;
• И обвалять в кляре;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета с двух сторон;
• После выложить на бумажные полотенца;
• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой и корицей.
3. Тыква
Тыква в кляре. \ Фото: blogspot.com.
Ещё одно блюдо в кляре, которое придётся по вкусу не только переборчивым мужьям, а и детям – это тыква. Вы запросто можете приготовить как пикантный, так и сладкий вариант, добавив корицу, ванильный сахар и даже мёд.
Ингредиенты:
• Тыква мякоть – 400 г;
• Мука – 1-1,5 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Соль – 1 щепотка;
• Сахар – по вкусу;
• Корица – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Ломтики тыквы в панировке. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Тыкву вымыть;
• При необходимости срезать кожуру;
• Мякоть нарезать ломтиками;
• Просушить;
• В миске смешать яйца с солью, сахаром, корицей, мукой;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Кусочки тыквы обвалять в кляре;
• Обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Выложить на бумажные полотенца;
• Подавать с мёдом или сиропом.
4. Капуста
Капуста в кляре. \ Фото: pinterest.com.
Из белокочанной капусты получается вкуснейшая закуска, с сочными хрустящими ломтиками в кляре.
Ингредиенты:
• Капуста небольшой кочан – 1 шт (около 1 кг);
• Яйца – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Травы пряные – по вкусу;
• Чеснок сушёный – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Капустные ломтики в кляре. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть под холодной проточной водой;
• Разрезать на четыре равные части;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Дать остыть до комнатной температуры;
• Затем нарезать на ломтики толщиной полтора-два сантиметра;
• В миске смешать соль с яйцами и чесноком;
• Сдобрить перцем и травами;
• Перемешать до однородной массы;
• Ломтики обвалять в кляре;
• И обжарить на подсолнечном масле до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать с соусом, сметаной, кетчупом или горчицей.
5. Кабачки
Кабачки в кляре. \ Фото: ro.pinterest.com.
Кабачки в кляре – ещё один вариант перекуса, который удобно взять даже с собой в дорогу, на работу или же на прогулку.
Ингредиенты:
• Кабачки маленькие – 3-4 шт;
• Сухари для панировки – 6 ч.л;
• Манка – 6 ч.л;
• Яйца – 2 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 80 г;
• Мука – 6 ч.л;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Перец молотый – по вкусу;
• Орегано – по вкусу.
Хрустящие кабачки в кляре. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Нарезать брусками;
• В миске смешать муку с манкой, сухарями для панировки, пропущенным через пресс чесноком, солью, перцем, орегано и тёртым на мелкую тёрку сыром;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• В получившейся смеси обвалять брусочки;
• Выложить на противень, предварительно застелив фольгой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на десять-пятнадцать минут;
• Подавать со свежей зеленю, сметаной, кетчупом или соусом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии