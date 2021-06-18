Вертикальная черточка на боковом зеркале: для чего она нужна

На некоторых зеркалах бокового вида можно без особого труда заметить вертикальную черту, идущую поперек всей отражающей поверхности. Одни водители ломают голову над тем, для чего нужна данная полоска. Другие считают, что знают ответ. Однако, как показывает практика – последние очень часто заблуждаются и думают о черте совсем не то, чем она является на самом деле.
Вот такая полоса. /Фото: ya.ru.
Многие автомобилисты наверняка замечали, что на некоторых зеркалах бокового вида (на самом деле не только на них) можно заметить странную вертикальную полосу, разделяющую всю отражающую поверхность на две части. Чаще всего такие полосы попадаются на зеркалах импортных автомобилей. Наибольшей популярностью данные линии пользовались у конструкторов в 1990-е годы. Сегодня их делают все реже, однако пока данный элемент в «раритет» не превратился. Зачем же он нужен?
Не на всех зеркалах. /Фото: 24warez.ru.
Многие автомобилисты полагают, что знают ответ на данный вопрос. Абсолютное большинство завидев описываемое зеркало бокового вида, не раздумывая лишний раз заявят о том, что данная полоска на самом деле элемент обогрева, чтобы зеркало не замерзало в зимний период. Это интересное, но все-таки в корне неправильное предположение.
Искажение хорошо заметно. /Фото: drive2.com.
На самом деле это просто разделительная полоса, которая находится между двумя зеркалами. Если хорошо всмотреться в отражение, то станет ясно – перед нами не одно зеркало. Это легко понять, обратив внимание на искажение картинки между двумя частями отражающего элемента. Малое зеркало, как правило, искажено так, чтобы показывать уменьшенное изображение, но с увеличенным углом обзора. Такая функция очень полезна для водителей, особенно при осуществлении маневров, например при перестроении. Благодаря двумя зеркалам автомобилист имеет возможность осматривать куда больший участок дороги.
Вместо полосы. /Фото: pxhere.com.
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