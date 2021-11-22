Как сделать большой рабочий стол для мастерской: из профтрубы и OSB

Если вам вдруг стало мало места на вашем рабочем столе, значит, пришло время расширяться! В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать большой рабочий стол для мастерской и гаража.

Необходимые материалы:

профильная труба;

саморезы;

лист OSB.

Цель данного проекта заключается в том, чтобы сделать рабочий стол не только большой, но также удобный и красивый. А главное — максимально бюджетно.

Своим личным опытом изготовления рабочего стола поделился с нами автор YouTube канала Oficina Garagem. Берите на заметку!

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет сделать каркас стола. Для этого мы будем использовать профильную трубу.

Отпиливаем заготовки требуемого размера, свариваем квадратную рамку. Внутрь рамки ввариваем две диагональные рейки из профтрубы.

Далее по такому же принципу изготавливаем вторую деталь. Получилось что-то вроде опорных ножек. Их нужно будет соединить между собой.

Для этого привариваем поперечины спереди и сзади (причем сзади надо приварить две поперечины на разной высоте).

В результате у нас получился каркас стола.

Но как-то маловато места. Не вопрос! Изготавливаем еще один такой каркас. Затем соединяем их вместе.

Зачищаем сварные швы болгаркой и красим металл. Пока сохнет краска, можно заняться столешницей для рабочего стола.

Тут все намного проще: отмеряем заготовки нужной длины и ширины, и выпиливаем их из листа OSB. Затем стыкуем их вместе. Покрываем минеральным маслом по дереву.

Укладываем готовую столешницу сверху металлокаркаса, и прикручиваем ее снизу саморезами по дереву.

Рабочий стол готов. Большой, красивый и недорогой! Все, как и заказывали. А вам понравилась идея?

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления рабочего стола для мастерской можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.