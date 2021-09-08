Нелёгкая жизнь первых автомобилистов, или С какими проблемами они сталкивались ежедневно

Провожая близких или друзей в дальнюю дорогу на автомобиле, мы привыкли напутствовать фразой: «Ни гвоздя, ни жезла», желая избежать любых неприятностей в пути. Истоки этого выражения тянутся из далекого прошлого. Сегодня металлический мусор на автотрассах, конечно, встречается, но редко. А в те времена, когда машины только начали осваивать дороги, его было настолько много, что проехать, не порвав шины, было почти невыполнимой задачей. И виновны в этом большей частью, как ни странно, были лошади.
1. Лошади VS автомобили
Потерянные лошадями гвозди и подковы были причиной прокола шин автомобилей. /Фото: cdn.viewing.nyc
До изобретения автомобилей люди передвигались на лошадях и конных экипажах. Какое-то время лошади и машины более-менее спокойно сосуществовали на дорогах вместе, пока не появились пневматические шины. Гужевой транспорт имел свою особенность – подковы, прикрепленные к копытам гвоздями. Крепежные элементы часто выпадали, а иногда лошади полностью теряли свою «обувку». В результате дороги были буквально усеяны гвоздями и подковами. И если первое время это не мешало, то когда автомобили «переобулись» в пневматические шины, ситуация резко изменилась.
Интересный факт от Novate.ru: В наше время в тренде «зеленая энергетика», и автомобильная индустрия развивается в сторону электромобилей, как наиболее экологичных. А на заре возникновения автомобилей, машины с бензиновым двигателем, источающим клубы черного дыма, как ни странно, считались более экологичными по сравнению с конным транспортом. Это объяснялось очень просто – лошади продуцировали навоз, и как-то повлиять на это явление невозможно. Если учесть, как много было лошадей, какое количество навоза все вместе они производили, и как все это пахло, можно представить, как задыхались жители городов от зловонных куч, оставляемых животными на улицах.
2. Тяжелая жизнь первых автомобилистов
На заре становления автомобилей водителей подстерегало много опасностей. /Фото: autofreshnews.files.wordpress.com
Современные владельцы машин часто недовольны качеством дорог, бензина, автомобилей, шин, технического сервиса. Но попробуем представить, каково приходилось первым автомобилистам. Ведь они выступали первопроходцами в освоении автомобильной техники, которая только создавалась и совершенствовалась. Бензоколонки и ремонтные мастерские появились не сразу. А дороги? Об автобанах в то время даже не мечтали.
Между тем, в пыли дорог скопилось множество металлических «гостинцев» с копыт лошадей. И это было очень большой проблемой, все более усугублявшейся с увеличением количества автомобилей и повышением их скорости. И дело было даже не в ускоренном износе шин. Прокол пневматической камеры колеса на полном ходу очень часто приводил к серьезным авариям с человеческими жертвами. Это было связано не только с малой прочностью первых пневматических шин, но и с несовершенством конструкции автомобилей того времени. Их центр тяжести был расположен слишком высоко, что негативно влияло на устойчивость машин на дороге.
3. Появление запасного колеса
До появления запасного колеса замена проколотой шины была целой эпопеей. /Фото: i3.wp.com
Масштаб проблемы с металлическим мусором был настолько огромен, что из-за продранных гвоздями шин автомобилисты были вынуждены останавливаться каждые несколько десятков километров. Нам даже сложно представить, проносясь по ровной автотрассе, каким мучением для водителей были поездки в прежние времена. Еще и замена проколотой шины была целой эпопеей, занимавшей длительное время. Водитель откручивал колесо и разбирал его, снимая шину. Затем место прокола заклеивалось, и шина надевалась на обод обратно. После этого в камеру закачивался воздух, и отремонтированное колесо крепилось на свое место. Перечисление работ звучит устрашающе, это сколько же времени уходило на ремонт, причем каждые несколько десятков километров? Для ускорения процедуры было найдено решение – запасное колесо.
4. Проблема решена?
Автомобилисты возили с собой сразу два запасных колеса по бокам автомобиля. /Фото: theman.in
Запасное колесо с уже надетой шиной значительно облегчило жизнь автомобилистов. Отпала необходимость заниматься ремонтом камеры прямо на дороге, достаточно было поменять колесо. Порванную шину теперь можно было ремонтировать в любом удобном месте – дома или в мастерской. Это было удобно, и автомобилисты взяли за правило возить с собой два запасных колеса. Такое решение позволяло сразу же продолжать движение, до … четвертого гвоздя на дороге. Проблема-то никуда не делась. Гвозди и подковы по-прежнему усеивали дороги, и люди продолжали гибнуть в авариях, не справившись с управлением при проколе шин.
5. Электромагнит спешит на помощь
Грузовики с электромагнитами чистили дороги от металла. /Фото: faa.az
Проблема с металлическим мусором по большей части решилась с появлением электромагнитных машин, созданных в 40-х годах XX века. Специально разработанный грузовик оснастили мощным электромагнитом, прикрепленным к раме, а также дополнительным бензиновым двигателем с генератором, который обеспечивал этот электромагнит энергией. Такие машины появились на всех основных дорогах и принялись методично очищать их от опасных металлических предметов. Вначале они выходили раз в месяц, а потом, по мере очищения дорог, раз в год.
В заметке местной газеты американского штата Орегон в 1957 году так описывалась работа этих грузовиков: «Автомобили с электромагнитным приводом, движущиеся со скоростью 8-9 миль в час (12–14 км/ч), убирали дороги не реже одного раза в год. В прошлом году на шоссе US99 совершено шесть поездок, во время которых было собрано металлолома в среднем один фунт (0,453 кг) на милю (1,6 км)».
6. Точку поставил асфальт
Современное электромагнитное устройство для очистки территории от опасного металлолома. /Фото: h24-original.s3.amazonaws.com
Грузовики с электромагнитами постепенно очищали дороги, а автомобили все больше вытесняли с улиц конный транспорт. Когда лошади окончательно уступили место машинам, исчезла проблема разбросанных гвоздей и подков. Последнюю точку с опасным металлоломом на дорогах поставил асфальт. Если при очистке грунтовой дороги можно пропустить в колдобинах гвозди и другие подобные предметы, то ровное асфальтовое покрытие очищается от мусора легко и полностью.
В наше время машины, оснащенные электромагнитами, до сих пор находят применение в некоторых случаях, например, после крупных аварий. Их также используют для очистки промышленных зон, а также мест, где появление металлического мусора может привести к трагедии, таких как взлетно-посадочные полосы аэропортов.
Познавательный факт от Novate.ru: 25 июля 2000 года в Париже произошла авиационная катастрофа, унесшая жизни 109 человек на борту и 4 людей на земле. Причиной гибели «Конкорда» стала металлическая пластина, на которую напоролся лайнер, идя на взлет. Куски лопнувшей шины шасси пробили обшивку топливного бака, что привело к возгоранию и отказу двух двигателей.
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