Иллюстратор создаёт ажурные многослойные коллажи из бумаги, превращая книги в увлекательную игру

Чудесные книжные иллюстрации резчицы по бумаге Сары Деннис.

Силуэт Золушки может показать, как ей грустно в комнате одной или как она смотрит на могилу матери.

Этот лебедь кажется объёмным, потому что он и есть объёмный: он собран буквально по пёрышку, и они накладываются друг на друга.

Леопард.

Попугай и папоротник.

Птица.

Английская художница не могла бы пройти мимо морского пейзажа.

Сказочные пейзажи Саре тоже даются хорошо: иллюстрация к *Волшебнику страны Оз*.

Некоторых персонажей Сара придумывает сама.

Котик.

Коллаж для рекламы музыкального фестиваля.

Прогулка в парке.

Иллюстрация к книге Тима Ритта.

Медуза.