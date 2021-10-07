Иллюстратор создаёт ажурные многослойные коллажи из бумаги, превращая книги в увлекательную игру

Сара Деннис - известный иллюстратор, и славу ей принесло не только мастерство, но и особенная манера исполнения. Сара не рисует, а вырезает ажурные и сложные коллажи из бумаги. Художнице заказывают оформлять взрослые и детские книги, и иногда она превращает иллюстрацию в настоящую игру с читателем, а иногда - просто делает книгу лучшим воспоминанием детства.
Чудесные книжные иллюстрации резчицы по бумаге Сары Деннис.
Сара - британка и живёт в городе Бристоль. Её приглашают иллюстрировать не только книги, но и журналы, создавать коллажи для рекламы и открыток. Среди её клиентов - такие издания, как "Татлер" и "Гвардиан", и фирма "Панасоник". Особенность стиля Сары в том, что она использует возможности бумажного коллажа как для создания плоских картин, так и работы с объёмом - в зависимости от поставленной задачи.
Силуэт Золушки может показать, как ей грустно в комнате одной или как она смотрит на могилу матери.
Этот лебедь кажется объёмным, потому что он и есть объёмный: он собран буквально по пёрышку, и они накладываются друг на друга.
Обычно анимализм, то есть изображение животных, для художников-иллюстраторов - отдельный, особый жанр, но Сара берётся одинаково и за реалистические сценки из жизни людей, и за иллюстрации к книгам о животных, и за совершенно фантастические сюжеты.
Леопард.
Попугай и папоротник.
Птица.
Брат Сары, наверное, особенно рад тому, что она стала художницей. Вряд ли она стала брать с него полную цену, когда он пригласил её оформлять открытый им ресторан. Находится этот ресторан, естественно, в Бристоле и называется "Роза и Корона", в староанглийском духе. Открыть ресторан хотел ещё их отец, но только когда брат Сары вырос, мужчины семьи сумели воплотить эту мечту совместными усилиями.
Английская художница не могла бы пройти мимо морского пейзажа.
Сказочные пейзажи Саре тоже даются хорошо: иллюстрация к *Волшебнику страны Оз*.
Самая большая интрига вокруг Деннис - её отказ писать или рассказывать о себе. Почему? Она стесняется? Она уверена, что не слишком складно ставит слова вместе? Уверена, что за художника должны говорить его картины? Никто не знает. Но всё, что сообщает о себе Сара - очень лаконично и в основном касается её профессии и трудового стажа. Впрочем, любоваться её работами такая таинственность совсем не мешает.
Некоторых персонажей Сара придумывает сама.
В своём блоге Деннис показывает этапы работы и детали готовых коллажей, делится творческими планами и приглашает на мастер-классы. Она не обсуждает свои вкусы или личную жизнь. Впрочем, до загадочности Бэнкси ей, конечно, далеко, потому что её фотография висит на сайте.
Котик.
Коллаж для рекламы музыкального фестиваля.
Прогулка в парке.
Немного жаль, что в нашем детстве не было книг с иллюстрациями Сары Деннис. Увы, но и у наших детей пока нет шанса прочитать хоть одну - если только они не научатся как следует английскому и не закажут книгу из-за границы. Недешёвое удовольствие, но технически выполнимо.
Иллюстрация к книге Тима Ритта.
Хотя Сара Деннис регулярно участвует в групповых выставках, увы, персональной у неё до сих пор не было, несмотря на популярность её коллажей у обычных читателей и покупателей книг. Один раз выходила книга, посвящённая её работам, но очень давно. Будем надеяться, что в ближайшем будущем поклонники её таланта всё же дождутся второй книги.
Медуза.
Работая с пейзажами, животными и растениями, Сара умудряется, делая их точно узнаваемыми и достаточно реалистичными, всё же придавать им нечто фантастическое, превращая в причудливые сказочные создания. Такое впечатление, что эта молодая женщина способна увидеть чудо практически везде.
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