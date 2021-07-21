Интересные идеи оформления террасы

Красивая терраса – идеальное место для отдыха, где можно неспешно пить утром кофе в удобном кресле, встречать рассветы и провожать закаты. Здесь приятно устроить шумное застолье для многочисленных родственников и друзей, а потом релаксировать с книжкой в гамаке.
1. Террасный композитный настил
Эта искусственная альтернатива обычным доскам проста в установке, устойчива к вредному воздействию внешней среды и выглядит очень привлекательно. Вашей террасе будут не страшны плесень, грибок и погодные условия.
2. Стильная и комфортная мебель
Весьма важно, чтобы вас на открытом пространстве встречали стулья, кресла, скамейки, которые понравятся вашей спине. Цена здесь не имеет значения, можно устроить уютную обеденную зону и из старых паллет.
3. Светлые тона в современном дизайне
Мрачные и темные цвета не слишком подойдут в наше суровое время, когда нужно использовать все по максимуму для радости и счастья. Лучше отдать предпочтение светлым тонам в оформлении, чтобы глаз радовался даже при отсутствии солнца.
4. Декоративный мини-водоём
Журчание ручейка успокоит даже самые издерганные нервы трудоголика. Если на террасе мало места, не расстраивайтесь – небольшой водоем можно устроить даже в цветочном горшке.
5. Красочный текстиль
Дизайн интерьера проще всего менять с помощью текстиля – занавесок, пледов, накидок и чехлов для мебели. Имейте в ротации несколько комплектов на разное время года, чтобы нежные или яркие краски соответствовали настроению.
6. Гамак
Мир погрузится в спячку, когда вы заляжете в гамак с книжкой и вазой конфет или фруктов. Мерное раскачивание станет лучшим лекарством для нервов, спины и расстройства сна.
7. Компактное освещение
Уютный полумрак лучше всего подойдет для создания комфортного пространства и релакса на террасе.
8. Свечи
Свечи разного размера и их имитация помогут создать атмосферу загадочности и уюта. Но не забывайте о противопожарной безопасности при планировании освещения террасы.
9. Растения
Постарайтесь продумать озеленение террасы так, чтобы в любое время года там присутствовали цветущие или вечнозеленые растения. Красивые композиции очистят воздух и увлажнят его.
10. Съёмный навес
Крыша для террасы часто необходима, чтобы защитить пространство от дождей и лучей солнца. Но порой хочется и открытого неба. В таком случае выручит съемный навес, который можно регулировать по желанию.
Чтобы проводить досуг с максимальным комфортом, важно приспособить для этого пространство веранды – подсмотреть чужие идеи и придумать свои.
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