Интересные идеи оформления террасы

Красивая терраса – идеальное место для отдыха, где можно неспешно пить утром кофе в удобном кресле, встречать рассветы и провожать закаты. Здесь приятно устроить шумное застолье для многочисленных родственников и друзей, а потом релаксировать с книжкой в гамаке.



1. Террасный композитный настил

2. Стильная и комфортная мебель

3. Светлые тона в современном дизайне

4. Декоративный мини-водоём

5. Красочный текстиль

6. Гамак

7. Компактное освещение

8. Свечи

9. Растения

10. Съёмный навес

Эта искусственная альтернатива обычным доскам проста в установке, устойчива к вредному воздействию внешней среды и выглядит очень привлекательно. Вашей террасе будут не страшны плесень, грибок и погодные условия.Весьма важно, чтобы вас на открытом пространстве встречали стулья, кресла, скамейки, которые понравятся вашей спине. Цена здесь не имеет значения, можно устроить уютную обеденную зону и из старых паллет.Мрачные и темные цвета не слишком подойдут в наше суровое время, когда нужно использовать все по максимуму для радости и счастья. Лучше отдать предпочтение светлым тонам в оформлении, чтобы глаз радовался даже при отсутствии солнца.Журчание ручейка успокоит даже самые издерганные нервы трудоголика. Если на террасе мало места, не расстраивайтесь – небольшой водоем можно устроить даже в цветочном горшке.Дизайн интерьера проще всего менять с помощью текстиля – занавесок, пледов, накидок и чехлов для мебели. Имейте в ротации несколько комплектов на разное время года, чтобы нежные или яркие краски соответствовали настроению.Мир погрузится в спячку, когда вы заляжете в гамак с книжкой и вазой конфет или фруктов. Мерное раскачивание станет лучшим лекарством для нервов, спины и расстройства сна.Уютный полумрак лучше всего подойдет для создания комфортного пространства и релакса на террасе.Свечи разного размера и их имитация помогут создать атмосферу загадочности и уюта. Но не забывайте о противопожарной безопасности при планировании освещения террасы.Постарайтесь продумать озеленение террасы так, чтобы в любое время года там присутствовали цветущие или вечнозеленые растения. Красивые композиции очистят воздух и увлажнят его.Крыша для террасы часто необходима, чтобы защитить пространство от дождей и лучей солнца. Но порой хочется и открытого неба. В таком случае выручит съемный навес, который можно регулировать по желанию.Чтобы проводить досуг с максимальным комфортом, важно приспособить для этого пространство веранды – подсмотреть чужие идеи и придумать свои.