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Интересные идеи оформления террасы

Красивая терраса – идеальное место для отдыха, где можно неспешно пить утром кофе в удобном кресле, встречать рассветы и провожать закаты. Здесь приятно устроить шумное застолье для многочисленных родственников и друзей, а потом релаксировать с книжкой в гамаке.

1. Террасный композитный настил



Эта искусственная альтернатива обычным доскам проста в установке, устойчива к вредному воздействию внешней среды и выглядит очень привлекательно. Вашей террасе будут не страшны плесень, грибок и погодные условия.
Интересные идеи оформления террасы

2. Стильная и комфортная мебель


Весьма важно, чтобы вас на открытом пространстве встречали стулья, кресла, скамейки, которые понравятся вашей спине. Цена здесь не имеет значения, можно устроить уютную обеденную зону и из старых паллет.
Интересные идеи оформления террасы

3. Светлые тона в современном дизайне


Мрачные и темные цвета не слишком подойдут в наше суровое время, когда нужно использовать все по максимуму для радости и счастья. Лучше отдать предпочтение светлым тонам в оформлении, чтобы глаз радовался даже при отсутствии солнца.
Интересные идеи оформления террасы

4. Декоративный мини-водоём


Журчание ручейка успокоит даже самые издерганные нервы трудоголика. Если на террасе мало места, не расстраивайтесь – небольшой водоем можно устроить даже в цветочном горшке.

Интересные идеи оформления террасы

5. Красочный текстиль


Дизайн интерьера проще всего менять с помощью текстиля – занавесок, пледов, накидок и чехлов для мебели. Имейте в ротации несколько комплектов на разное время года, чтобы нежные или яркие краски соответствовали настроению.
Интересные идеи оформления террасы

6. Гамак


Мир погрузится в спячку, когда вы заляжете в гамак с книжкой и вазой конфет или фруктов. Мерное раскачивание станет лучшим лекарством для нервов, спины и расстройства сна.
Интересные идеи оформления террасы

7. Компактное освещение


Уютный полумрак лучше всего подойдет для создания комфортного пространства и релакса на террасе.
Интересные идеи оформления террасы

8. Свечи


Свечи разного размера и их имитация помогут создать атмосферу загадочности и уюта. Но не забывайте о противопожарной безопасности при планировании освещения террасы.
Интересные идеи оформления террасы

9. Растения


Постарайтесь продумать озеленение террасы так, чтобы в любое время года там присутствовали цветущие или вечнозеленые растения. Красивые композиции очистят воздух и увлажнят его.
Интересные идеи оформления террасы

10. Съёмный навес


Крыша для террасы часто необходима, чтобы защитить пространство от дождей и лучей солнца. Но порой хочется и открытого неба. В таком случае выручит съемный навес, который можно регулировать по желанию.
Интересные идеи оформления террасы

Чтобы проводить досуг с максимальным комфортом, важно приспособить для этого пространство веранды – подсмотреть чужие идеи и придумать свои.
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