 Ошибки в оформлении обеденной зоны

Времяпровождение на кухне станет особенно приятным, если сделать место для приёма пищи не только уютным, но и функциональным. Рассказываем о самых популярных ошибках оформления обеденной зоны, которые делают её неудобной.





Неудачное расположение стола

Непродуманное освещение

Неудобные сиденья

Неподходящие размеры

Непрактичная столешница

Отсутствие декора

Обеденная группа не сочетается с гарнитуром

Одна из главных причин дискомфорта во время готовки или приёма пищи — неправильно выбранное место для обеденного стола. Не следует задвигать конструкцию в дальний угол или располагать на проходе — в обоих случаях использование стола принесёт множество неудобств.Если габариты кухни позволяют, поставьте стол и стулья в центре помещения. Если стол круглый, интерьер будет выглядеть особенно элегантно.В случае, если кухня объединена с комнатой, обеденная группа послужит отличным вариантом зонирования.В кухне обычных размеров (8–12 м) расположите прямоугольный или круглый стол у стены, чтобы подход к нему осуществлялся с трёх сторон.В компактном помещении можно использовать откидную конструкцию или переоборудовать в столешницу подоконник.Важным аспектом в создании уюта и удобства служит свет. Без грамотного освещения устраивать домашние посиделки или принимать гостей будет некомфортно. Если вы делаете ремонт, расположите над обеденной зоной подвесной светильник или настенное бра.Выбирайте подходящую цветовую температуру, исключив использование холодного света (лампы со значением выше 4500 К).Если ремонт позади или ещё не предвидится, а люстра располагается по центру кухни, замените её подвесом на длинном шнуре. Зафиксируйте крючок на потолке, протяните шнур и разместите светильник над обеденной группой: благодаря этому приёму внимание будет направлено на стол. Красивый подвес станет «вишенкой на торте» вашего интерьера.Большая часть стульев и столов создана для людей со средним ростом. Если вы не попадаете под стандартные параметры, постарайтесь найти мебель повыше или пониже: когда вы сидите, ноги должны располагаться под прямым углом. Неудобные сиденья грозят болью в спине, а на жёстком стуле вам не захочется проводить много времени.В стремлении сэкономить место на маленькой кухне, владельцы квартир покупают табуреты, которые легко задвинуть под стол. Но если вы проводите на кухне по несколько часов, отдайте предпочтение лаконичным стульям со спинками: их можно добавить к комплекту табуретов.Выбирая вместо стульев кухонный уголок или диван, будьте готовы к тому, что громоздкая конструкция «съест» всё основное пространство обеденной зоны.Не ориентируйтесь на гостей при выборе обеденного стола, если принимаете их реже одного раза в неделю. Покупайте изделие, за которым комфортно расположится ваша семья. Когда придут гости, конструкцию можно отодвинуть от стены. В ином случае, приобретите раскладной трансформер.Слишком маленький столик на просторной кухне тоже является ошибкой. В сочетании со стульями, компактный стол будет смотреться негармонично. Также, если вы хотите, чтобы обеденная группа смотрелась «легче», выбирайте мебель с тонкими ножками. Возможно, стоит рассмотреть круглый стол на одной ноге, которую вы не будете задевать, проходя мимо.Приобретая обеденную группу, обращайте внимание на материалы, из которых сделана мебель. Столешница должна выдерживать механические воздействия, не впитывать напитки, окрашивающие поверхность, и приглушать звуки поставленных на неё предметов. Всегда актуальным остаётся дерево, защищённое водоотталкивающими пропитками. Также столешницу можно закрыть прозрачной плёнкой ПВХ.Старайтесь выбрать стол, который не придётся скрывать скатертью или клеёнкой. Например, дизайнеры не советуют покупать стеклянную конструкцию, требующую специального ухода и использования защитных салфеток под приборы.Уголок, где мы едим, должен быть не только практичным, но и уютным. Не оставляйте пустовать стену напротив обеденной зоны — её можно украсить постерами, картинами, декоративными тарелками. Прекрасно будет смотреться акцентная стена, выкрашенная в другой цвет или оклеенная необычными обоями. Также вы можете повесить настенную полку, увеличив полезное пространство для хранения и декора.Не забывайте про столешницу: создайте композицию из подноса, солонки и свечей, добавьте цветов или сухоцветов. Вместо скатерти используйте дорожку — в последнее время этот тренд особенно распространён.Если мебель комфортна и красива, а общая картина кухонного интерьера не складывается, возможно, вы ошиблись со стилем. Важно, чтобы стол и стулья перекликались с тумбами и шкафами: учитывайте их стиль, цвет, формы и материал.Для лаконичного гарнитура в стиле минимализм не подойдёт мебель в классическом стиле, и наоборот: на фоне фасадов с позолотой, резьбой и филенками простой набор из стола и стульев с хромированными ножками будет выглядеть неуместно.Работа над перечисленными ошибками позволит превратить обеденную зону кухни в место притяжения всей семьи и гостей.