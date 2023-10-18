Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» для нескольких поколений одной семьи

Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» в бразильских лесах для нескольких поколений одной семьи (Монте-Верде).

Домик на дереве расположили на склоне холма, чтобы максимально открыть панорамный обзор (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.

Удивительная зона отдыха в виде домика на дереве находится рядом с прудом (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.

Деревянный мостик аккуратно проходит между стволами деревьев, чтобы не ограничить их рост (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: studiomemm.com.

«Игровая вселенная» состоит из двух структур, собранных из массивного клееного бруса (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: studiomemm.com.

Деревянный мостик соединил загородную резиденцию и домики на дереве (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

Конструкция домиков состоит из массивных балок и стеклянных панелей, чтобы усилить связь между экстерьером и интерьером (TREE HOUSE, Бразилия).

Дом на дереве от Studio MEMM сочетает в себе органические формы и эффектные скульптурные элементы (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

Освещение продумано так, чтобы подчеркнуть как архитектуру, так и окружающую природную зону (TREE HOUSE, Бразилия).

Первый домик выступает в роли прихожей и смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на окрестности (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

Оформление большого домика рассчитано на отдых всех членов семьи (TREE HOUSE, Бразилия).