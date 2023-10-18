Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» для нескольких поколений одной семьи

Домик на дереве – мечта ребятни, в какой бы точке планеты она не росла и не пыталась обзавестись собственным тайным убежищем. Бразильский владелец большого участка земли в природной зоне Монте-Верде с появлением внуков и внучатых племянников решил создать особенную игровую вселенную, в которой бы воплотились все его мечтания и фантазии малышей, приезжающих на отдых к деду. После того, как специалисты фирмы Studio MEMM умело интегрировали причудливую структуру в лесной пейзаж, она неожиданно превратилась в любимое место сбора представителей всех поколений семьи и не только.
Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» в бразильских лесах для нескольких поколений одной семьи (Монте-Верде).
Согласитесь, даже вырастая мы не забываем о своих детских пристрастиях, касающихся как любимых вкусностей, игр, видов спорта, так и событий, которые произвели огромное впечатление. К таким увлечениям и мечтаниям относятся дома на деревьях, которые, как и прежде, продолжают очаровывать всех нас (о чем свидетельствует множество туристических баз или эко-курортов, предлагающих отдых в причудливых номерах, имитирующих домики на дереве разных конфигураций). Поэтому неудивительно, что специалистам фирмы Studio MEMM поступил заказ на разработку особенного места для отдыха и игр ребятни, которая частенько наведывается к деду, не забывшему свои детские мечты.
Домик на дереве расположили на склоне холма, чтобы максимально открыть панорамный обзор (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.
Удивительная зона отдыха в виде домика на дереве находится рядом с прудом (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.
Учитывая специфику объекта, авторы проекта вначале исследовали участок, прилегающий к загородной резиденции, расположенной в лесу у подножия холма в Монте-Верде (Бразилия). «Ключевым моментом TREE HOUSE было найти правильное место. Прежде чем приступить к разработке концепции, нужно было выбрать дерево и окружение. Лучшим участком оказался склон холма, густо засаженный деревьями, что естественным образом обеспечивает уединение и скрывает от посторонних глаз. При этом игровая зона должна была стать продолжением «водно-болотных угодий» – бассейна, пристройки к нему, пруда, террасы с зоной отдыха на свежем воздухе и самого дома», – рассказывает талантливый молодой архитектор Марсело Маседо, являющийся основателем фирмы и ее идейным вдохновителем.
Деревянный мостик аккуратно проходит между стволами деревьев, чтобы не ограничить их рост (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: studiomemm.com.
При разработке проекта TREE HOUSE учитывалось и расположение самих деревьев, чтобы не нарушать устоявшуюся экосистему и не уничтожать растительность. Также архитекторы стремились задействовать сами растения, чтобы обеспечить на все 100% ощущения нахождения среди веток деревьев, не нанося им никакого вреда. Для этого две прямоугольные структуры и довольно длинный «воздушный» мост, ведущий от загородной резиденции к скрытому убежищу, установили на высокие опоры, пересекающие склон холма, и проходящие между стволами деревьев.
«Игровая вселенная» состоит из двух структур, собранных из массивного клееного бруса (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: studiomemm.com.
Деревянный мостик соединил загородную резиденцию и домики на дереве (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.
Структура домика на дереве: TREE HOUSE состоит из двух объемов, расположенных на возвышенности недалеко друг от друга. Первый модуль размером 4 на 1,5 метра находится ближе к «набережной», у пруда, рядом с которым проходит деревянный мост. Он выполняет функции прихожей и своеобразной смотровой площадки, откуда проложен еще один мостик, он и приведет в другой домик, площадь которого составляет 12 квадратных метров.
Конструкция домиков состоит из массивных балок и стеклянных панелей, чтобы усилить связь между экстерьером и интерьером (TREE HOUSE, Бразилия).
Если говорить о дизайне самих домиков на дереве, то они имеют элегантное оформление. Для того чтобы обеспечить максимальный обзор и приблизить всех тех, кто находится внутри убежища к природе и самим деревьям, специалисты предусмотрели стеклянные стены, тем самым усилив связь между экстерьером и интерьером. Но на этом они не остановились. Создавая архитектурный объект среди первозданной природы авторам проекта хотелось сделать его похожим на нее.
Дом на дереве от Studio MEMM сочетает в себе органические формы и эффектные скульптурные элементы (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.
Для этого за стеклянными панелями, закрепленными в алюминиевых рамах, ярко выделяющихся на фоне деревянной конструкции, установлена декоративная решетка, повторяющая причудливое переплетение прожилок листа платана, часто встречающегося в лесах этой местности. Благодаря витиеватому рисунку как в дневное время, так и в ночное внутри домиков и вокруг них устраиваются удивительные представления, созданные игрой света и тени.
Освещение продумано так, чтобы подчеркнуть как архитектуру, так и окружающую природную зону (TREE HOUSE, Бразилия).
Днем, когда солнечные лучи проникают сквозь ажурные пролеты, образующиеся между листвой, они обеспечивают непрерывное движение теней. А вот в темное время суток, грамотно интегрированные в потолок и под самой структурой (непосредственно в холм) точечные светильники, подчеркивают очарование ночи, создавая удивительные фигуры, пробиваясь сквозь стекло и скульптурные переплетения деревянной решетки, а также эффектно освещая территорию в непосредственной близости от домиков и вдоль всей протяженности мостика.
Первый домик выступает в роли прихожей и смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на окрестности (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.
По сведениям авторов Novate.ru, когда эскиз проекта был предоставлен специалистами Studio MEMM, заказчик понял, что домик на дереве, изначально задумываемый как особая игровая зона для детей, должен быть ориентирован и на взрослых. Ему захотелось организовать более универсальное пространство, чтобы все поколения семьи и нагрянувшие гости или соседи могли наслаждаться отдыхом, возвращаясь к своим мечтам или хотя бы имели возможность сбежать от бешеного ритма взрослой жизни и расслабиться среди ветвей деревьев.
Оформление большого домика рассчитано на отдых всех членов семьи (TREE HOUSE, Бразилия).
Именно это стремление заставило разработчиков адаптировать проект под разные возрастные группы и теперь уединенное место сбора, позволяющее общаться друг с другом и с природой, сочетает в себе вполне логичную функциональность и современную эстетику.
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