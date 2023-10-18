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Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» для нескольких поколений одной семьи


Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» для нескольких поколений одной семьи


Домик на дереве – мечта ребятни, в какой бы точке планеты она не росла и не пыталась обзавестись собственным тайным убежищем. Бразильский владелец большого участка земли в природной зоне Монте-Верде с появлением внуков и внучатых племянников решил создать особенную игровую вселенную, в которой бы воплотились все его мечтания и фантазии малышей, приезжающих на отдых к деду. После того, как специалисты фирмы Studio MEMM умело интегрировали причудливую структуру в лесной пейзаж, она неожиданно превратилась в любимое место сбора представителей всех поколений семьи и не только.

Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» в бразильских лесах для нескольких поколений одной семьи (Монте-Верде).

Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» в бразильских лесах для нескольких поколений одной семьи (Монте-Верде).

 

Согласитесь, даже вырастая мы не забываем о своих детских пристрастиях, касающихся как любимых вкусностей, игр, видов спорта, так и событий, которые произвели огромное впечатление. К таким увлечениям и мечтаниям относятся дома на деревьях, которые, как и прежде, продолжают очаровывать всех нас (о чем свидетельствует множество туристических баз или эко-курортов, предлагающих отдых в причудливых номерах, имитирующих домики на дереве разных конфигураций). Поэтому неудивительно, что специалистам фирмы Studio MEMM поступил заказ на разработку особенного места для отдыха и игр ребятни, которая частенько наведывается к деду, не забывшему свои детские мечты.
Домик на дереве расположили на склоне холма, чтобы максимально открыть панорамный обзор (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.

Домик на дереве расположили на склоне холма, чтобы максимально открыть панорамный обзор (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.


Удивительная зона отдыха в виде домика на дереве находится рядом с прудом (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.

Удивительная зона отдыха в виде домика на дереве находится рядом с прудом (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: designboom.com.


Учитывая специфику объекта, авторы проекта вначале исследовали участок, прилегающий к загородной резиденции, расположенной в лесу у подножия холма в Монте-Верде (Бразилия). «Ключевым моментом TREE HOUSE было найти правильное место. Прежде чем приступить к разработке концепции, нужно было выбрать дерево и окружение. Лучшим участком оказался склон холма, густо засаженный деревьями, что естественным образом обеспечивает уединение и скрывает от посторонних глаз. При этом игровая зона должна была стать продолжением «водно-болотных угодий» – бассейна, пристройки к нему, пруда, террасы с зоной отдыха на свежем воздухе и самого дома», – рассказывает талантливый молодой архитектор Марсело Маседо, являющийся основателем фирмы и ее идейным вдохновителем.
Деревянный мостик аккуратно проходит между стволами деревьев, чтобы не ограничить их рост (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: studiomemm.com.

Деревянный мостик аккуратно проходит между стволами деревьев, чтобы не ограничить их рост (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: studiomemm.com.

 

При разработке проекта TREE HOUSE учитывалось и расположение самих деревьев, чтобы не нарушать устоявшуюся экосистему и не уничтожать растительность. Также архитекторы стремились задействовать сами растения, чтобы обеспечить на все 100% ощущения нахождения среди веток деревьев, не нанося им никакого вреда. Для этого две прямоугольные структуры и довольно длинный «воздушный» мост, ведущий от загородной резиденции к скрытому убежищу, установили на высокие опоры, пересекающие склон холма, и проходящие между стволами деревьев.
Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» для нескольких поколений одной семьи

«Игровая вселенная» состоит из двух структур, собранных из массивного клееного бруса (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: studiomemm.com.

 
Деревянный мостик соединил загородную резиденцию и домики на дереве (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

Деревянный мостик соединил загородную резиденцию и домики на дереве (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

 

Структура домика на дереве: TREE HOUSE состоит из двух объемов, расположенных на возвышенности недалеко друг от друга. Первый модуль размером 4 на 1,5 метра находится ближе к «набережной», у пруда, рядом с которым проходит деревянный мост. Он выполняет функции прихожей и своеобразной смотровой площадки, откуда проложен еще один мостик, он и приведет в другой домик, площадь которого составляет 12 квадратных метров.
Конструкция домиков состоит из массивных балок и стеклянных панелей, чтобы усилить связь между экстерьером и интерьером (TREE HOUSE, Бразилия).

Конструкция домиков состоит из массивных балок и стеклянных панелей, чтобы усилить связь между экстерьером и интерьером (TREE HOUSE, Бразилия).

 

Если говорить о дизайне самих домиков на дереве, то они имеют элегантное оформление. Для того чтобы обеспечить максимальный обзор и приблизить всех тех, кто находится внутри убежища к природе и самим деревьям, специалисты предусмотрели стеклянные стены, тем самым усилив связь между экстерьером и интерьером. Но на этом они не остановились. Создавая архитектурный объект среди первозданной природы авторам проекта хотелось сделать его похожим на нее.
Дом на дереве от Studio MEMM сочетает в себе органические формы и эффектные скульптурные элементы (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

Дом на дереве от Studio MEMM сочетает в себе органические формы и эффектные скульптурные элементы (Монте-Верде, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

 

Для этого за стеклянными панелями, закрепленными в алюминиевых рамах, ярко выделяющихся на фоне деревянной конструкции, установлена декоративная решетка, повторяющая причудливое переплетение прожилок листа платана, часто встречающегося в лесах этой местности. Благодаря витиеватому рисунку как в дневное время, так и в ночное внутри домиков и вокруг них устраиваются удивительные представления, созданные игрой света и тени.
Освещение продумано так, чтобы подчеркнуть как архитектуру, так и окружающую природную зону (TREE HOUSE, Бразилия).

Освещение продумано так, чтобы подчеркнуть как архитектуру, так и окружающую природную зону (TREE HOUSE, Бразилия).

 

Днем, когда солнечные лучи проникают сквозь ажурные пролеты, образующиеся между листвой, они обеспечивают непрерывное движение теней. А вот в темное время суток, грамотно интегрированные в потолок и под самой структурой (непосредственно в холм) точечные светильники, подчеркивают очарование ночи, создавая удивительные фигуры, пробиваясь сквозь стекло и скульптурные переплетения деревянной решетки, а также эффектно освещая территорию в непосредственной близости от домиков и вдоль всей протяженности мостика.
Первый домик выступает в роли прихожей и смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на окрестности (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

Первый домик выступает в роли прихожей и смотровой площадки, откуда открывается прекрасный вид на окрестности (TREE HOUSE, Бразилия). | Фото: nelsonkon.com.br.

 

По сведениям авторов Novate.ru, когда эскиз проекта был предоставлен специалистами Studio MEMM, заказчик понял, что домик на дереве, изначально задумываемый как особая игровая зона для детей, должен быть ориентирован и на взрослых. Ему захотелось организовать более универсальное пространство, чтобы все поколения семьи и нагрянувшие гости или соседи могли наслаждаться отдыхом, возвращаясь к своим мечтам или хотя бы имели возможность сбежать от бешеного ритма взрослой жизни и расслабиться среди ветвей деревьев.
Оформление большого домика рассчитано на отдых всех членов семьи (TREE HOUSE, Бразилия).

Оформление большого домика рассчитано на отдых всех членов семьи (TREE HOUSE, Бразилия).

 

Именно это стремление заставило разработчиков адаптировать проект под разные возрастные группы и теперь уединенное место сбора, позволяющее общаться друг с другом и с природой, сочетает в себе вполне логичную функциональность и современную эстетику.

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Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» для нескольких поколений одной семьи

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Причудливый домик на дереве – «игровая вселенная» для нескольких поколений одной семьиПодписаться на мой Instagram
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