Самые грандиозные катаклизмы в истории Земли

Ученые считают, что появление сложной жизни — не божественное провидение, а череда случайностей. Чтобы на Земле появились разумные существа, они должны были пройти опасный путь. А лучшая поговорка, отражающая появление человека: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Так что мы вовсе не венцы творения, а просто везунчики.

Столкновение Земли с другой планетой

Глобальное оледенение

Извержение Сибирских траппов

Падение астероида

Извержение Флегрейских полей и вулканов на Кавказе