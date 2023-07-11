10 подводных объектов, в которых можно жить

Жизнь под водой становится реальностью.
Каждый, кто читал научную фантастику, пожалуй, хоть раз задумывался о том, что было бы круто жить в каком-нибудь необычном месте, например, под водой. За последние полвека люди неоднократно пытались воплотить эту фантазию в реальность и небезуспешно. Для тех, кто готов раскошелиться на кругленькую сумму и не против жить по соседству с парочкой тигровых акул, есть несколько вариантов проживания в подводном мире.
1. Суб-биосфера
Суб-биосфера.
Одной из самых амбициозных попыток создать подводное жилье является проект Фила Поли. Сам "подводный город" состоит из нескольких этажей, размещенных в отдельных капсулах, каждая из которых будет вмещать до 100 жителей. Суб-биосфера должна быть полностью самодостаточной и обеспечивать своих жителей едой и электроэнергией. Неизвестно, воплотится ли в жизнь столь смелый проект, но Поли продолжает неустанно искать финансирование, чтобы начать работу над ним. .
2. Коншельф
Коншельф.
Самый известный исследователь мирового океана Жак Ив Кусто первым создал подводные научно-исследовательские строения, в которых можно было жить. Стоит отметить, что проект Conshelf не был предназначен для долгосрочного проживания, несмотря на то, что в этом подводном гигантском металлическом барабане существовало большинство удобств обычного дома. Всего существовало три итерации проекта, а в последнем - Conshelf III, сооруженном на глубине 100 метров, в течение месяца под водой жили шесть исследователей. Впервые идея воплотилась в жизнь в 1962 году, когда был создан Conshelf I в 10 метрах под поверхностью Средиземного моря у берегов Марселя. В нем жило и работало двое ученых в течение недели. Подводный дом был оснащен библиотекой, телевидением и радио.
3. Подводная лаборатория Ла Чалупа
Подводная лаборатория Ла Чалупа.
Подводная научная станция у берегов Пуэрто-Рико La Chalupa Research Lab, которая принадлежала Taco Bell, по истечению своего срока службы была переделана в подводный отель, ставший популярным среди знаменитостей. Вся структура полностью погружена в воду и находится на дне лагуны. При этом она контролируется с помощью центра управления, находящегося на суше. В подводном отеле есть две спальни с кондиционерами и общая гостиная зона, оснащенная телевизором, DVD-плеером и телефоном. Также в спальнях есть гигантские стеклянные иллюминаторы, в которые полюбили заглядывать дайверы.
4. Подводная лаборатория Галатея
Подводная лаборатория Галатея.
SeaOrbiter - концепция полностью мобильного объекта, предназначенного для подводных исследований. Это своего рода подводный космический корабль, дрейфующий в океане по всему миру. В качестве вдохновения для проекта послужила подводная лаборатория "Галатея", которая была открыта Жаком Ружери в 1977 году. Руководители проекта планируют вскоре разработать подводные транспортные средства, которые позволили бы им изучать океан на глубинах до 6000 метров.
5. Силэб
Силэб.
Одной из самых ранних попыток позволить людям жить под поверхностью океана являлся проект Sealab - исследовательская лаборатория Taco Bell. Подобно Conshelf, проект Sealab также прошел три итерации. Первый Sealab был запущен у берегов Бермудских островов в 1964 году, но был быстро закрыт в связи с приближающимся штормом. Sealab II был запущен в 1965 году и в нем уже был ряд удобств, таких как горячая вода и холодильник. 17-метровая станция могла погружаться на 62 метра. Sealab III был запущен в 1969 году у берегов Калифорнии, но проект закончился трагедией, когда внутрь объекта начала просачиваться вода, а неудачная попытка ремонта привела к смерти "акванавта" Берри Кэннона.
6. Аквариус
Аквариус.
Международный университет Флориды владеет одним из последних оставшихся оперативных подводных исследовательских учреждений — станцией Aquarius Исследователи изучают в этом металлическом коконе морскую жизнь у берегов островов Флорида-Кис. Станция, которая вмещает до шести человек, может погружаться на глубину до 37 метров. Aquarius - полностью укомплектованная подводная квартира, в которой есть холодильник, кондиционер, душ, туалеты, микроволновая печь и даже доступ в Интернет.
7. Тектит
Тектит.
В 1969 году правительство Соединенных Штатов финансировало проект под названием Tektite, названный в честь метеоров, которые врезаются в океан и опускаются на дно. В рамках проекта четырех акванавта жили на подводной станции с февраля по апрель 1969 года и должны были готовить астронавтов для длительных полетов в космосе. Вторая итерация проекта Tektite была запущена в 1970 году. В ее рамках было проведено 11 различных миссий, в ходе которых 53 акванавта прожили по 2-3 недели под водой.
8. Гидролаб
Гидролаб.
На протяжении многих лет сотни исследователей использовали Hydrolab, принадлежащую Национальному управлению океанографических и атмосферных исследований, для изучения жизни в Атлантическом океане. Расположенный у берегов американских Виргинских островов Hydrolab позволил ученым работать в течение нескольких недель на дне океана, при на станции одновременно находились по 4 ученых. Сама лаборатория, погружаемая на глубину до 40 метров, была довольно маленькой и тесной — ее длина составляла всего 5, а высота - 2,5 метров.
9. Атлантика
10. H2OME
H2OME.
Большинство подводных жилищ доступны только для ученых или еще не были построены. Однако существует еще один вариант — "всего" за $ 10 млн можно приобрести собственный роскошный подводный дом — H2OME. Та же компания, которая построила один из самых известных подводных отелей в мире, "Посейдона", в настоящее время предлагает подводные дома под заказ. Подобные дома состоят из двух этажей, а них есть пара спален, гостиная, а также буквально все, что только можно пожелать в доме.
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