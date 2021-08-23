Неожиданное применение копеечного хозяйственного мыла

Несмотря на тотальное распространение стиральных машин, порошков для них, а также различных средств бытовой химии, вряд ли найдётся хоть один дом, где нет брусочка хозяйственного мыла.



Используют его в основном для мелкой стирки, и мало кто знает, что возможностей для его применения очень и очень много.

Сначала немного о составе мыла, которое раньше называлось марсельским. На полках магазинов можно встретить бруски, на которых указано 65%, 70%, а также 72%. Основа мыла — это жиры (говяжий, бараний или свиной), каолин (белая глина) или диоксид титана, натриевая или калиевая соль, а также жирные кислоты. Чем же обусловлена возможность широкого применения такого мыла? Во-первых, оно гипоаллергенное и экологически чистое, так как не содержит ароматизаторов, отдушек и синтетических веществ, которые есть в туалетных сортах. Состав обладает противомикробным и противовирусным свойствами, борется с грибками, хорошо очищает, приносит пользу коже и снимает раздражение. Такое мыло — прекрасный помощник в хозяйстве, ведь им можно не только стирать, но и очищать поверхности, безопасно мыть даже детскую посуду, бороться с пятнами и, кстати, использовать в саду и огороде.







Если в быту мыло используют пока ещё довольно часто, то о его применении при медицинских проблемах знают далеко не все.

А жаль, ведь:Мыльным раствором можно пользоваться для промывания ран, нанесённых животными — так, вероятность развития воспаления кожи от кошачьих царапин будет значительно ниже. Промыть рану желательно как можно раньше и сделать это несколько раз.Также хозяйственное мыло — хороший помощник в борьбе с несильными ожогами. Нужно смочить брусок водой и провести им вокруг обожжённой поверхности кожи.Многим раствор хозяйственного мыла помогает при болях в суставах. Действие усилится при совместном применении с отваром трав. Например: сделать настой из 2 ст. ложек ромашки и 1,5 литров кипятка. Затем добавить туда хозяйственного натёртого на тёрке мыла до получения консистенции кашицы и накладывать её на больной сустав. Далее больное место укрывают плёнкой, полотенцем и оставляют компресс на 2-3 часа.Ванночки с содой и мылом помогут размягчить и убрать мозоли и натоптыши. Здесь также снова стоит вспомнить и об антигрибковых свойствах состава.Оно эффективно при уходе за проблемной кожей на лице и спине. Его антибактериальные свойства помогут в борьбе с прыщиками и нагноениями (лучше использовать 72% состав). На чистых руках взбивают пену, которую затем наносят на проблемные места, а потом удаляют тёплой водой.Тем не менее, не стоит использовать хозяйственное мыло в косметических целях, если у вас очень чувствительная и сухая кожа. В любом случае после использования мыла, его необходимо тщательно смывать тёплой водой, а на кожу желательно наносить тонкий слой нейтрального крема. Лечебные умывания не стоит проводить ежедневно — максимум через день, а лучше — 1-2 раза в неделю.Одним словом, если оно и не панацея от всего и универсальное средство для всего, то уж точно заслуживает того, чтобы всегда иметь его под рукой!