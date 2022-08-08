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«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире

«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире

Некоторые утверждают, что всегда лучше иметь больше, чем меньше и это относится не только к разным вещам и девушкам, но также и к квадратным метрам. Впрочем, маленькие и уютные жилища временами намного лучше, чем огромные особняки и коттеджи. Но в этом случае все зависит чисто от вкуса человека.

Преимущества определенных маленьких домов в том, что их легко перемещать. Некоторые из людей построили свои собственные дома и сами разработали их план, а также дизайн. Большинству из таких людей не особо нравится сильно долго засиживаться на одном месте, поэтому для них оптимальный вариант дома – это дом на колесах. Сегодня мы подготовили для вас несколько интересных маленьких домов, которые обязательно должны вас покорить своей компактностью и отменным внутренним дизайном.

Крохотный квадратный дом, Айдахо


«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире

На самом деле развод становится испытанием для обеих сторон, что бы кто не говорил, в особенности если бракоразводный процесс происходит не так гладко, как хотелось бы. Вся эта суматоха с адвокатами, встречами со своей уже бывшей возлюбленной/возлюбленным могут хорошенько потрепать нервы обеим сторонам. У некоторых наступает полноценная депрессия и апатия, другие же, наоборот, набираются сил, отпуская прошлые тягостные отношения, и штурмуют новые горизонты.
Сейчас речь пойдет именно о втором типе людей. Такая неприятная штука, как развод, постигла и архитектурного дизайнера Мэйси Миллер. Ее бракоразводный процесс затянулся на несколько лет, и в итоге женщина осталась без дома. Казалось бы, что время просто опустить руки, лечь зубами к стенке и забыть о том, что происходит в этом мире, но все оказалось совершенно иначе. Мэйси решила построить свой собственный дом и вложила в свою задумку всего 11 400 долларов. Ее небольшой и уютный домик площадью всего 18,21 квадратный метр, и на данный момент она делит его со своим новым парнем и новорожденным ребенком.

Домик Yolo, Калифорния


«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире

Этот весьма интересный домик находится на одной ферме в округе Йоло, штат Калифорния. Вдохновением для этой постройки послужили водонапорные башни, и именно по их образу и подобию был создан такой вот маленький, но весьма практичный и уютный домик. Основная часть дома возвышается над землей, чтобы внутри помещения мог циркулировать воздух в жаркие калифорнийские ночи. Домик построен на многослойных балках, поэтому при желании саму конструкцию можно перемещать.

Дом на колесах


«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире

Вот, что значит следовать своей мечте, несмотря ни на что. Несколько лет назад одна молодая пара решила, что им надоело каждый божий день ходить на работу и вообще влезать в обычную бытовую рутину. Они твердо решили для себя исполнить свои мечты, отбросив все, что их связывало с прошлой жизнью. Пара решила стать писателями, писать о путешествиях и соответственно объездить весь мир. Они не собрали чемоданы и не рванули покупать билет на самолет, а решили построить свой собственный дом на колесах. На фотографии выше вы видите, что их этого вышло. Просто и уютно, не так ли? Строительство такого вот домика не заняло у пары много времени, и вскоре они отправились в путешествие, следуя за своими мечтами. Они не хотят останавливаться подолгу нигде, ведь хотят увидеть весь мир. Но всех интересует вопрос о том, откуда же они будут получать деньги. По словам этой молодой пары, они решили зарабатывать именно на своем блоге, который ведут с начала своего путешествия.

Маленький домик, Токио


«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире

Дизайнеры этого строения поставили перед собой задачу построить уютный и компактный дом для одной супружеской пары и их новорожденного ребенка на небольшом участке в Токио. Учитывая то, что бюджет был ограничен, и пара наотрез отказалась покупать просто какой-то домик в деревне, перед архитектором встала серьезная проблема, ведь на столь маленьком участке необходимо было вместить такое строение, которое бы вмещало в себя спальню для родителей, комнату для малыша и ванную комнату. Были принято решение сделать дом высоким и, таким образом, вместить все вышеперечисленное. Единственный нюанс состоит в том, что, чтобы сходить в туалет или в душ, необходимо подняться на четвертый этаж.

Домик «Спичечный коробок», Вашингтон, округ Колумбия


«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире
А это тот случай, когда человек решил не просто создать маленький дом, но и отказаться, так сказать, от благ цивилизации, чтобы можно было насладиться жизнью без различных гаджетов, света и так далее. Проще говоря, стать отшельником. Конечно, странно и весьма непонятно, почему он решил это сделать в Вашингтоне, густонаселенном городе, но творческие люди всегда были слегка странными (в хорошем смысле этого слова). Дизайнер и фотограф Джейн Остин решил построит «гармоничный дом», и в результате он получил дом площадью 13,01 квадратный метр с нулевым балансом выбросов углерода, неподключенный к электрической сети, и на полном самообеспечении. Он назвал свой дом «Спичечный коробок», что вполне соответствует выше представленной фотографии сего творения.

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