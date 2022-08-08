«С милым рай и в шалаше!» или 5 самых маленьких домов в мире

Некоторые утверждают, что всегда лучше иметь больше, чем меньше и это относится не только к разным вещам и девушкам, но также и к квадратным метрам. Впрочем, маленькие и уютные жилища временами намного лучше, чем огромные особняки и коттеджи. Но в этом случае все зависит чисто от вкуса человека.
Преимущества определенных маленьких домов в том, что их легко перемещать. Некоторые из людей построили свои собственные дома и сами разработали их план, а также дизайн. Большинству из таких людей не особо нравится сильно долго засиживаться на одном месте, поэтому для них оптимальный вариант дома – это дом на колесах. Сегодня мы подготовили для вас несколько интересных маленьких домов, которые обязательно должны вас покорить своей компактностью и отменным внутренним дизайном.
Крохотный квадратный дом, Айдахо
На самом деле развод становится испытанием для обеих сторон, что бы кто не говорил, в особенности если бракоразводный процесс происходит не так гладко, как хотелось бы. Вся эта суматоха с адвокатами, встречами со своей уже бывшей возлюбленной/возлюбленным могут хорошенько потрепать нервы обеим сторонам. У некоторых наступает полноценная депрессия и апатия, другие же, наоборот, набираются сил, отпуская прошлые тягостные отношения, и штурмуют новые горизонты. Сейчас речь пойдет именно о втором типе людей. Такая неприятная штука, как развод, постигла и архитектурного дизайнера Мэйси Миллер. Ее бракоразводный процесс затянулся на несколько лет, и в итоге женщина осталась без дома. Казалось бы, что время просто опустить руки, лечь зубами к стенке и забыть о том, что происходит в этом мире, но все оказалось совершенно иначе. Мэйси решила построить свой собственный дом и вложила в свою задумку всего 11 400 долларов. Ее небольшой и уютный домик площадью всего 18,21 квадратный метр, и на данный момент она делит его со своим новым парнем и новорожденным ребенком.
Домик Yolo, Калифорния
Этот весьма интересный домик находится на одной ферме в округе Йоло, штат Калифорния. Вдохновением для этой постройки послужили водонапорные башни, и именно по их образу и подобию был создан такой вот маленький, но весьма практичный и уютный домик. Основная часть дома возвышается над землей, чтобы внутри помещения мог циркулировать воздух в жаркие калифорнийские ночи. Домик построен на многослойных балках, поэтому при желании саму конструкцию можно перемещать.
Дом на колесах
Вот, что значит следовать своей мечте, несмотря ни на что. Несколько лет назад одна молодая пара решила, что им надоело каждый божий день ходить на работу и вообще влезать в обычную бытовую рутину. Они твердо решили для себя исполнить свои мечты, отбросив все, что их связывало с прошлой жизнью. Пара решила стать писателями, писать о путешествиях и соответственно объездить весь мир. Они не собрали чемоданы и не рванули покупать билет на самолет, а решили построить свой собственный дом на колесах. На фотографии выше вы видите, что их этого вышло. Просто и уютно, не так ли? Строительство такого вот домика не заняло у пары много времени, и вскоре они отправились в путешествие, следуя за своими мечтами. Они не хотят останавливаться подолгу нигде, ведь хотят увидеть весь мир. Но всех интересует вопрос о том, откуда же они будут получать деньги. По словам этой молодой пары, они решили зарабатывать именно на своем блоге, который ведут с начала своего путешествия.
Маленький домик, Токио
Дизайнеры этого строения поставили перед собой задачу построить уютный и компактный дом для одной супружеской пары и их новорожденного ребенка на небольшом участке в Токио. Учитывая то, что бюджет был ограничен, и пара наотрез отказалась покупать просто какой-то домик в деревне, перед архитектором встала серьезная проблема, ведь на столь маленьком участке необходимо было вместить такое строение, которое бы вмещало в себя спальню для родителей, комнату для малыша и ванную комнату. Были принято решение сделать дом высоким и, таким образом, вместить все вышеперечисленное. Единственный нюанс состоит в том, что, чтобы сходить в туалет или в душ, необходимо подняться на четвертый этаж.
Домик «Спичечный коробок», Вашингтон, округ Колумбия
А это тот случай, когда человек решил не просто создать маленький дом, но и отказаться, так сказать, от благ цивилизации, чтобы можно было насладиться жизнью без различных гаджетов, света и так далее. Проще говоря, стать отшельником. Конечно, странно и весьма непонятно, почему он решил это сделать в Вашингтоне, густонаселенном городе, но творческие люди всегда были слегка странными (в хорошем смысле этого слова). Дизайнер и фотограф Джейн Остин решил построит «гармоничный дом», и в результате он получил дом площадью 13,01 квадратный метр с нулевым балансом выбросов углерода, неподключенный к электрической сети, и на полном самообеспечении. Он назвал свой дом «Спичечный коробок», что вполне соответствует выше представленной фотографии сего творения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии