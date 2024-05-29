10 фантастических возможностей, которые открывают перед людьми гравитационные волны

Фантастические возможности, которые открывают перед людьми гравитационные волны.
Много лет назад существование гравитационных волн предсказал Альберт Эйнштейн. Примерно через столетие эту рябь в ткани пространства-времени наконец-то сумели обнаружить. Но почему этот прорыв в науке настолько важен. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно привести 10 фактов о гравитационных волнах:
1. Возможность путешествия во времени
Гравитационные волны и возможность путешествия во времени
Поклонники научной фантастики во всем мире пришли в восторг, когда существование гравитационных волн было подтверждено. Особый повод для радости вызвал тот факт, что частично уравнения специальной теории относительности Эйнштейна, которая основана на существовании гравитационных волн, доказывают возможность путешествий во времени.
«Еще есть много, в чем нужно разобраться, - сказал председатель отделения астрофизики Принстонского университета. Но общие уравнения относительности говорят, что частицы отрицательной массы и устойчивые червоточины позволяют путешествовать во времени». Далее он уточнил, что истинное путешествие во времени может все же оказаться вне пределов человеческого понимания.
2. Подтверждение локальности
Гравитационные волны: подтверждение локальности.
Следующим значительным фактом, который подтверждает существование гравитационных волн, является теория локальности. Локальность - это теория в физике, в которой говорится, что на объект влияет только его непосредственное окружение. Это кажется достаточно очевидным в квантовую эпоху (хотя эксперименты Белла показали, что квантово запутанные частицы нарушают этот принцип), однако в ньютоновские времена было общепризнано, что гравитация ведет себя по-другому.
Учение Ньютона о силе тяжести заключалось в том, что последствия изменения массы объекта мгновенно могут вызвать изменения в гравитационной силе во всей Вселенной. С точки зрения эйнштейновской теории, это означало бы, что гравитационные волны движутся быстрее скорости света.
Ньютон сам с недоверием относился к этой теории, поскольку подобное означало бы, что сила тяжести способна распространяться без такой среды, как воздух. Существование гравитационных волн доказывает, что Ньютон был прав, усомнившись в собственной идее нелокальности, поскольку гравитационные волны перемещаются через фундаментальные частицы, называемые гравитацией, и они движутся со скоростью света.
3. Близнецы во Вселенной
Гравитационные волны: близнецы во Вселенной.
Объединение двух черных дыр в супермассивную черную дыру - это то, что уже давно теоретизировалось, но никогда не было доказано... до тех пор, пока пара ученых, вооруженных сверхчувствительным оборудованием не заявили, что такое событие произошло 1,3 миллиарда лет назад. Без ответа, правда, остался вопрос о том, как эти две черные дыры оказались достаточно близко друг от друга, чтобы слиться.
Преобладающая теория гласит, что они родились в результате коллапса одной звезды (черные дыры образуются, когда звезда взрывается, превращаясь в сверхновую). Ранее не было доказательств того, может ли одна сверхновая генерировать две черные дыры, но благодаря данным анализа гравитационных волн, можно изучать новые теории, подобные этой.
4. Новый взгляд на Вселенную
Гравитационные волны: новый взгляд на Вселенную.
Теперь, когда человечество может обнаружить гравитационные волны, у ученых есть совершенно новый способ изучения Вселенной. До сих пор способность ученых исследовать, что происходит в глубинах космоса, ограничивалась анализом электромагнитных волн, таких как свет и радиоволны, которые проходят через космос.
Этот метод анализа ограничен, поскольку черные дыры не излучают свет, и если электромагнитные волны приближаются достаточно близко к черной дыре, они огибают ее. Гравитационные волны невосприимчивы к этой проблеме, и поэтому ученые теперь могут анализировать данные, которые поступают непосредственно из черных дыр.
5. Новые виды оружия
Гравитационные волны: новые виды оружия.
Ни для кого не является секретом, что человечество любит оружие. С каждым новым открытием ученых, один из первых вопросов - «можно ли использовать это открытие в качестве оружия». К счастью, астрофизики быстро указали, что идея использовать гравитационные волны для создания межзвездных кораблей - это абсолютная чушь, равно как и идея превратить их в оружие.
Но это не помешало Разведывательному управлению Министерства обороны США сформировать комиссию для изучения идеи о том, могут ли высокочастотные гравитационные волны представлять угрозу безопасности США.
6. Более продвинутые LIGO
Гравитационные волны: более продвинутые LIGO.
Сегодня существует новый любимый способ изучать Вселенную, кроме телескопов. Обычные методы изучения космоса включают в себя анализ различных форм электромагнитного излучения при его движении в космосе. Основная проблема использования электромагнитных волн для изучения космоса заключается в том, что они часто искажаются, прежде чем достигают Земли.
Но это не проблема для гравитационных волн, которые можно обнаружить с помощью лавинного интерферографа в лазерно-интерферометрических гравитационно-волновых обсерваториях (LIGO). В настоящее время для анализа гравитационных волн существует только две обсерватории LIGO.
Это связано с тем, что они крайне дорогие (к примеру, обслуживание американской LIGO в течение 40 лет будет стоить более 1,1 млрд. долларов), а также их строили в качестве научного эксперимента, основанного на недоказанной теории. С подтверждением существования гравитационных волн правительства будут более охотно тратить деньги на разработку новых и более продвинутых LIGO.
7. Новая технология связи
Гравитационные волны: новая технология связи.
С древних времен электромагнитные волны были предпочтительным средством общения. Люди использовали дымовые сигналы, телефоны и радиоприемники. Электромагнитные волны - отличный способ общения, потому что они распространяются со скоростью света и способны покрывать большие расстояния.
Единственные недостатки, которые обнаружились при использовании электромагнитных волн для коммуникации, - это то, что они легко поглощаются любым веществом. Гравитационные волны решают эту проблему, потому что они состоят из частиц настолько крошечных, что они проходят через любое вещество без малейших усилий.
Отсутствие проблемы «прямой видимости» при использовании гравитационных волн значительно сократило бы потребность в периферийных устройствах, таких как спутники и релейные станции, что значительно снизило бы затраты на связь. Единственный недостаток заключается в том, что гравитационные волны очень сложно сгенерировать, а обнаружить их еще сложнее.
8. Различные гравитационные волны
Гравитационные волны: «рябь» в пространстве и времени.
Гравитационные волны, о которых идет речь в этой статье, - «рябь» в пространстве и времени. Они могут распространяться через пустоту космоса со скоростью света. Также есть понятие гравитационных волн в гидродинамике — это явление, которое возникает в жидкости. Оно представляет собой разновидность волн на поверхности жидкости, при которых сила тяжести возвращает деформированную поверхность жидкости к состоянию равновесия.
9. Предсказания Эйнштейна
Гравитационные волны: предсказания Эйнштейна.
Сегодня уже общеизвестным является то, что подавляющее большинство предсказаний Эйнштейна оказались правильными. А особенно уникальным при этом является то, что Эйнштейн был почти полностью физиком-теоретиком. В то время как большинство ученых полагаются на сложные эксперименты, чтобы доказать что-либо, Эйнштейн просто выдвигал теории, которые доказывали другие люди, когда для этого появлялись соответствующие технологии.
Впервые предсказания Эйнштейна о кривизне пространства и времени были подтверждены в 1919 году, через 14 лет после публикации его специальной теории относительности. В ней ученый предсказал, что видимый свет от звезд будет изгибаться вокруг Солнца. Астрономы со скептицизмом относились к этому, однако, когда произошло солнечное затмение 1919 года, они увидели это в свои телескопы.
10. Бесполезны для обычного человека
Гравитационные волны: бесполезны для обычного человека.
И самое важное, что нужно знать о гравитационных волнах. Хотя еще одна из теорий Эйнштейна доказала свою верность, в этом абсолютно ничего нового. Ученые убедились, что гравитационные волны существуют на самом деле.
Но они существовали в течение миллиардов лет до появления человечества и будут существовать после его исчезновения. У ученых действительно есть повод радоваться, но что означают гравитационные волны для среднестатистического человека. Абсолютно ничего.
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