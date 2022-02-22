15 решений домашних проблем при помощи крахмала, который заменит целую полку бытовой химии

Неординарные способы использования крахмала в быту.
Чаще всего крахмал приобретают для использования в кулинарии. Но мало кто догадывается, что возможности крахмала только лишь кухней не ограничиваются. Мы собрали 15 неординарных способов использования крахмала в быту, которые справятся с мелкими хлопотами.
1. Идеальные рубашки
Выглаженные белые рубашки.
Наши бабушки всегда крахмалили постельное белье и рубашки, чтобы они были белыми и меньше мялись. Многие хозяйки делают это и сейчас, используя специальные готовые спреи или изготавливая свои собственные . Для этого, налейте в пульверизатор 3 стакана холодной дистиллированной воды, добавьте 3 столовых ложки крахмала, несколько капель эфирного масла и хорошо перемешайте. Данный состав прекрасно подойдет для глажки белых рубашек из натуральной ткани. Обработанная подобным образом одежда сохранит белизну, будет меньше мяться и изнашиваться.
2. Чистые игрушки
Обработка мягких игрушек.
Многие даже не подозревают, какое количество пыли и грязи оседает на мягкие игрушки. Привести своих плюшевых любимцев в надлежащий вид, поможет крахмал. Просто насыпьте большое количество крахмала в плотный мешок или пакет, поместите туда игрушки, хорошенько встряхните и оставьте на ночь. Утром пропылесосьте каждую игрушку по отдельности.
3. Сухая чистка животных
Сухой шампунь для домашних животных.
Кукурузный или картофельный крахмал можно использовать, как альтернативу сухому шампуню. Он прекрасно впитывает кожное сало и очищает волоски. Поэтому, если нужно быстро привести в порядок шерстку домашнего питомца, посыпьте ее крахмалом, а затем хорошенько расчешите.
4. Пальчиковые краски
Самодельные краски из крахмала.
Крахмал можно использовать для приготовления самодельных красок. Для этого понадобится 2 стакана воды, пищевые красители и пять столовых ложек крахмала. Для начала крахмал нужно смешать с водой, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить пока жидкость не загустеет. Готовой субстанции дайте остыть, в небольшие емкости насыпьте пищевые красители, после чего залейте смесь воды и крахмала. Тщательно перемешайте и можете приступать к рисованию.
5. Чистка ковра
Качественно почистить ковер.
С помощью картофельного или кукурузного крахмала можно качественно почистить ковер от загрязнений и жирных пятен. Просто посыпьте палас крахмальным порошком, оставьте на пару часов, а после тщательно пропылесосьте.
6. Чистые окна
Стекла без разводов.
Чтобы не мучиться, натирая окна до блеска, в попытке избавиться от разводов, добавьте в моющее средство небольшое количество крахмала. Он является природным абразивом и легко избавит от любых разводов, сделав средство для мытья окон гораздо эффективнее.
7. Книги
Уход за книгами.
Со временем старые, коллекционные издания могут приобрести неприятный аромат. Деликатно обновить книги поможет порошок крахмала, которым следует посыпать страницы книг.
8. Освежить карты
Обновить колоду карт.
У заядлых картежников, карты быстро приходят в негодность, становятся липкими. Вернуть им прежний вид, поможет крахмал. Насыпьте его в Zip-пакет, поместите туда колоду и тщательно встряхните. После этого, стряхните с каждой карты остатки порошка.
9. Пудра для тела
Гигиеническая пудра для тела.
Используйте крахмал для приготовления гигиенической пудры для тела, способной адсорбировать излишки пота и кожного сала, а также скрыть мелкие изъяны кожи. Основным ингредиентом для пудры станет кукурузный крахмал, добавьте к нему немного какао-порошка для тонирующего эффекта и несколько капель любимого эфирного масла. Тщательно перемешайте компоненты. Все, пудра для тела готова. Используйте ее, чтобы избавиться от блеска в зоне декольте или уменьшить потливость спины.
10. Сухой шампунь
Освежить засаленные корни.
Если волосы у корней приобрели жирный блеск, а времени на мытье категорически нет, воспользуйтесь кукурузным крахмалом. Нанесите небольшое количество порошка вдоль пробора, помассируйте пальцами и хорошенько расчешите шевелюру. Крахмал впитает в себя излишки кожного сала, а прическа будете выглядеть значительно лучше.
11. Скрипучие половицы
Заглушить скрип.
Крахмал можно использовать, чтобы заглушить скрипы ветхих половиц. Просто рассыпьте его по полу в «проблемных» местах, а излишки сметите веником. Порошок заполнит пустоты под половицами и на некоторое время устранит проблему.
12. Раздражения на коже
Снять воспаления и раздражения на коже.
Смешайте крахмал с небольшим количеством води и наносите на воспаленные участки кожи. Такая процедура поможет справиться с зудом от укусов насекомых, солнечными ожогами и другими высыпаниями. Также небольшое количество крахмала можно добавлять в ванну при купании.
13. Слипшийся зефир
Слипшийся в упаковке зефир.
Реанимировать зефир, слипшийся в упаковке, без ощутимой потери во вкусе, поможет крахмал. Для этого посыпьте слипшийся зефир небольшим количеством порошка. Крахмал уберет липкость и зефир удастся разъединить буквально через минуту.
14. Воздушный омлет
Пышный воздушный омлет.
Добавьте к яйцам щепотку крахмала и только потом начинайте взбивать. Омлет получится высоким, пушистым и очень нежным.
15. Чистка серебра
Чистка серебряных изделий.
Мойте столовое серебро и украшения в воде с добавлением крахмала. После такой простейшей очистки изделия заблестят как новые.
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