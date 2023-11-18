В чем заключался главный секрет эффективности римских легионеров

На пике могущества Римская империя простиралась от Испании до Сирии и от Британии до Египта. Как писал один из современников: «Рим, защищая себя и своих друзей, смог захватить весь мир». Собственно делом захвата на протяжении многих столетий занимались римские легионеры. Результат деятельности последних говорит сам за себя, из-за чего возникает вопрос: что же такого особенного было в легионерах, чего не было в воинах других государств?
Рим не сразу строился. |Фото: pulse.mail.ru.
Когда люди смотрят на карту Римской империи, в голове у них формируется закономерное представление о том, что такое государство, как Древний Рим, было обязано обладать сильнейшей армией в мире в свое время. А массовая культура при помощи художественных книг, игр и кино всяческие закрепляет этот стереотип. А уже из этого в свою очередь рождается целая система штампов, клише и стереотипов о Древнем Риме как о чем-то суперэффективном, неоспоримо сильном и постоянно дозирующем. При этом римские полководцы видятся все как один гениями тактики и стратегии, а каждый римский легионер – это античный спецназовец, разгрызающий голыми зубами сталь и ломающий о голову кирпич. Но на самом деле все не так просто.
1. Рим – это продукт многовековой истории
Многие забывают о главном. |Фото: architecturalidea.com.
Первое, что ускользает от большинства людей, не знакомых с римской историей даже на уровне любителя, так это то, что Римская империя – это продукт многовековой истории. И на протяжении этой истории с Римом и в Риме было всякое. А главное Рим с его хвалеными легионами били. Колошматил римлян не раз и не два каждый противник, с которым он сталкивался на протяжении своей истории. Громили римлян даже наголову. Канны, Карры, Тевтебург – это лишь малая толика самых громких поражений республики и империи из числа тех, что сразу приходят в голову и по-хорошему должны быть знакомы каждому школьнику 5-го класса.
Рим не только знал поражения и кризисы. В государстве регулярно вспыхивали гражданские войны, бунтовали целые провинции, а впервые несколько столетий римской царство (полис) и республика и вовсе почти никого не захватывали и только и делали, что из последних сил отгоняли от любимых холмов то греков, то галлов, то пунов! И знакомясь со всем этим «безобразием», возникает уже вопрос не о том, как римляне смогли построить такую империю, а о том, как они вообще выжили в качестве государства.
2. Так в чем же секрет римских побед?
Дело не в легионерах. |Фото: pikabu.ru.
Будет несправедливо сказать, что секрет римских побед не в римских легионах в принципе. Однако, армия – это всегда производное от экономики. А римская экономика была весьма эффективной с самого начала. Во-первых, римлянам очень повезло географически. Они оказались в центре средиземноморья в месте пересечения торговых и миграционных путей. В свое время это помогло заложить основу будущего государства. Во-вторых, Италия — это весьма плодородная территория. Даже несмотря на то, что в античности лесов на «сапоге» было намного больше, чем сейчас, у римлян с самого начала были хорошие перспективы в области сельского хозяйства. В-третьих, рядом была Греция и ее колонии. Все они оказали на ранних еще «диких» римлян мощное «цивилизационное» воздействие. А там, где мощная экономика (даже по античным меркам), там начинается бурный рост народонаселения. Рост населения рано или поздно становится причиной экспансии народа во вне исконных территорий. Экспансия может быть экономической, миграционной или военной.
Все дело в римской экономике. |Фото: pikabu.ru.
Можно долго рассказывать о системе воинской подготовки легионеров, о дисциплине, о снаряжении. Однако, самая большая ирония в том, что в целом римляне ничего особенного из себя на фоне соседей не представляли за исключением одного момента. Легионы ранней республики не так далеко ушли от племенных ополчений, как многие себе думают. Снаряжение римлян также не было чем-то особенным, более почти все его элементы за редчайшим исключением были заимствованы у других племен и народов. Римская манера воевать в первую очередь за счет метания дротиков (пилумов) так же не была чем-то особенным. Так воевали едва ли не все соседи и в первую очередь варварские племена. Утверждения о том, что у римлян была какая-то особенная дисциплина, также звучат странно. Любой народ античности, воевавший фалангой из тяжелой пехоты от Персии до Греции и от Египта до Карфагена, знал и что такое стратегия, и что такое дисциплина. Даже такое «секретное оружие», как хождение в ногу, было знакомо многим народам средиземноморья и в первую очередь Грекам.
Все стало возможным благодаря хозяйству Рима. |Фото: autoparus.by.
Так что настоящее «секретное оружие» римлян – это экономика. Именно благодаря ей латины смогли создать и многочисленную армию с огромным мобилизационным резервом, и эффективный для своего времени бюрократический аппарат. Можно было разбить легион. Можно было разбить еще один. А на следующий год Рим по своим знаменитым дорогам присылал к стенам вашего города еще два. И что вы будете делать, когда на наемников кончились деньги, а родоплеменная аристократия, составляющая основу ополчения, погибла в сражений или скончалась от ран и болезней за последний две кампании? А латины тем временем шлют легион за легионом, потому что крестьянские дети под благодатным итальянским солнышком расплодились в таком количестве, что уже скоро будет некуда их девать!
Особенного в римлянах было мало. ¦Фото: zendiar.com.
На фоне какого-нибудь потомственного гражданина-гоплита из Греции, священного воина храма Балла из Карфагена или племенного ополченца галльских племен, отдельно взятый легионер был зрелищем достаточно жалким. Но римлян было много. Конечно, было бы ошибкой думать, что латины всех банально шапками забросали. Однако, богатый мобилизационный резерв латинских племен спасал римлян не раз и не два в их истории. Конечно, в Риме развивалась и военная мысль, и воинское снаряжение, и военная инженерия. Однако, все это только и становилось возможным благодаря эффективной для своей эпохи экономике.
Римлян было много. |Фото: phonoteka.org.
Именно благодаря ей была возможность строить легендарные римские дороги, огромные флоты с кораблями на греческий манер, сложнейшие осадные и метательные машины, а также вооружать легионеров на единый манер за счет государства. А уже из этого появлялась возможность и специфическую тактику разработать, и организационную структуру подверстать. Но кто-то скажет: а как же система римской подготовки?! Так вот она ничто без экономики. Более того, тот факт, что у римлян существовала хотя бы какая-то система подготовки бойцов, – это продукт все той же экономики! Только античное государство, производившее достаточное количество прибавочного продукта, могло позволить себе содержать тысячи прожорливых «дармоедов», оторванных от труда на земле.
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