Красивые идеи для оформления колодца

Если у вас на даче или на участке есть колодец, то необязательно он должен выглядеть как старое сооружение из прошлого века. При желании его можно красиво оформить, чтобы он стал украшением стильного ландшафта.



1. Аккуратно поштукатурить

2. Украсить цветами

3. Использовать декоративный камень

4. Применить кованые элементы

5. Пустить в ход брус

6. Установить разнообразные фигуры

7. Применить ручную резьбу по дереву

8. Использовать ветви дерева

9. Сделать оригинальный навес

10. Задействовать мотивы русского деревянного зодчества

Даже самый старый колодец обновится при помощи штукатурки. Такой способ самый бюджетный и быстрый, а результат эффективный.Можно украсить свой колодец при помощи цветов. Вы можете использовать кашпо, подвесные конструкции или обычные горшки. Расположите цветы так, чтобы они не мешали брать воду.Декоративный камень способен обновить совершенно любой фасад. Колодец не исключение. Вам нужно выложить камень только по нижней части конструкции, а на крыше лучше всего положить металлочерепицу.Кованая конструкция более дорогая, но она всегда добавляет экстерьеру брутальный и оригинальный вид. Закажите кованые элементы под свой колодец, чтобы он стал уникальной деталью всего сада.Как и в старые времена можно воспользоваться обычным брусом. Так вы сможете получить нотку старой эпохи на своем участке. Только дерево все равно нужно хорошо обработать, чтобы случайно не зацепить занозу.Создайте из своего колодца настоящее произведение искусства. Для этого можно самостоятельно вырезать различные фигуры из дерева, если вы не умеете, то закажите их у мастеров.Ручная резьба по дереву – это истинное мастерство, которое требует внимательности и усидчивости. Если у вас есть немного времени, то используйте свое хобби на благоустройство участка.Простой колодец может заиграть новыми красками, если вы дополните конструкцию ветвями обычного дерева. Конечно, придется выбирать определенные ветки, чтобы они гармонично создали красивый вид колодца, также потребуется покрыть их лаком.Если у вас необычный колодец, а больше современный вариант, тогда стоит использовать более технологичные предметы для украшения. Например, навес из металлического листа смотрится очень оригинально на фоне зеленой лужайки.Настоящий колодец из сказки можно создать при помощи исконно русского деревянного зодчества. Вы только посмотрите, как красивого и оригинально смотрятся узоры из дерева. Такой колодец точно сможет стать главным акцентом в саду.Украшение колодца – это не обязанность, а больше желание сделать свою жизнь чуточку красивее и интереснее. Если у вас есть колодец, то обязательно придумайте к нему оригинальные предметы экстерьера.