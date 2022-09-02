Высадка американцев на Луне: афера века или факт, не подлежащий сомнению?

Экипаж американского космического корабля *Аполлон-11*: Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин | Фото: photobucket.com
20 июля 1969 г. американские астронавты первыми в истории человечества ступили на поверхность Луны. Точнее, 20 июля командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в Море Спокойствия, а 21 июля вышли на лунную поверхность. Так гласит официальная версия. Однако до сих пор не утихают споры о том, можно ли эту версию считать правдивой. Аргументы за и против исчисляются десятками. Рассмотрим основные из них.
Командир корабля *Аполлон-11* Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин | Фото: photobucket.com
В 1960-х гг. покорение космоса было вопросом престижа в борьбе двух сверхдержав – СССР и США. Американцы развернули космическую программу «Аполлон», целью которой стало освоение Луны и демонстрация технологического превосходства над страной-соперником. Экипаж первого корабля серии «Аполлон» трагически погиб при наземных испытаниях. А вот полет «Аполлона-11», если верить официальной версии, прошел успешно: американцы провели на лунной поверхности более 2,5 часов и собрали около 22 кг лунных пород. Всего по программе «Аполлон» в период с 1969 по 1972 гг. было совершено 6 успешных высадок на Луну, в результате которых на землю привезли почти 400 кг лунного грунта.
Экипаж перед вылетом, 6 июля 1969. Нил Армстронг машет рукой | Фото: fresher.ru
Долгое время эти факты не подвергались сомнению. Известный советский космонавт Г. Гречко неоднократно выражал твердую уверенность в реальности происходящего. Космонавт А. Леонов ему вторил: «Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди», – хотя и не отрицал возможности досъемок в павильоне. Интересно то, что в СССР никто о фальсификациях американцев публично не заявлял. Эту версию высказал американский писатель Билл Кейсинг в книге «Мы никогда не были на Луне», изданной в 1976 г. Так возникла теория «лунного заговора», у которой с каждым годом становилось все больше сторонников.
Первое фото Нила Армстронга после спуска на Луну | Фото: mosmonitor.ru
Фотографии и видеоматериалы породили множество вопросов: почему на них не видно звезд, как в безвоздушном пространстве может развеваться флаг, каким образом могли возникнуть разнонаправленные тени, если на Луне есть только один источник света – Солнце? Эти несоответствия пытались объяснить так: звезд не видно из-за слабой экспозиции, флаг не развевался, а колебался от прикосновений астронавтов, а пленка просто могла испортиться.
Американский космонавт на Луне | Фото: photobucket.com
Автор книги «АнтиАполлон. Лунная афера США», историк Юрий Мухин – один из самых ярых сторонников теории «лунного заговора». Он обращает внимание на то, что сила притяжения Луны в 6 раз ниже земной, поэтому все прыжки космонавтов должны были бы выглядеть иначе, равно как и скорость падения предметов. На лунной поверхности космонавт мог бы прыгнуть выше своего роста, а на видео прыжки смотрятся так, как будто их выполняли в условиях земного притяжения. Сомнения автора вызывает также возможность космонавтов в своем модуле стартовать с Луны и состыковаться с кораблем, летающим по орбите.
Съемка лунной поверхности | Фото: mosmonitor.ru
Эдвин Олдрин на Луне | Фото: aramgurum.ru
Доктор физико-математических наук, автор книги о тайнах освоения Луны Александр Попов также твердо уверен в том, что американцы на Луне никогда не были. Вместо ракеты-носителя «Сатурн-5», по его мнению, создали лишь макет для съемок успешного запуска. Частицы грунта из-под колес лунохода на видео отлетают на 1-1,5 м, хотя по расчетам это должно быть не менее 5-6 м. Также заметен треугольный шлейф, возможный только в воздушной среде. Преподаватель ВГИК по операторскому мастерству Л. Коновалов утверждает: и фото, и видео – фейковые, множество фактов указывают на то, что съемка проводилась в павильоне.
Эдвин Олдрин на Луне | Фото: mosmonitor.ru
Эдвин Олдрин на Луне | Фото: mosmonitor.ru
Есть и еще одна версия: американцы были на Луне, но съемку не производили, или же пленка была повреждена. А предъявлять доказательства было необходимо. Тогда НАСА задействовали земных специалистов. А лунный грунт могли раздобыть не астронавты, а беспилотные космические аппараты, если это действительно лунный грунт. В любом случае в СССР не могли не знать правды. В этой связи высказываются предположения об отказе Союза от публичного разглашения ради политического давления на США либо экономических привилегий.
Лунный модуль оторвался от поверхности Луны | Фото: mosmonitor.ru
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