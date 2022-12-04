Примитивное изобретение, которое стало причиной исчезновения Дикого Запада

О Диком Западе нам в основном известно из книг и кинофильмов. Он ассоциируется у нас с бескрайними прериями и ковбоями, перегоняющими лошадиные и коровьи стада, с индейцами, салунами, ограблениями составов. В реальности приблизительно все так и происходило до определенного времени. А потом он был уничтожен, и в этом сыграло не последнюю роль одно маленькое, но очень действенное изобретение.
Под Диким Западом подразумевается Фронтир - огромная территория, куда входили многие штаты / Фото: analgetik.livejournal.com
Под Диким Западом обычно подразумевается Фронтир. Это территория, постепенно заселявшаяся жителями Америки, которые и вытесняли индейцев с их земель. Площадь ее была огромной. В нее входили многие из существующих сейчас больших штатов. Среди них: Монтана, Вайоминг, Техас, Колорадо, Канзас и многие другие. Приблизительный промежуток существования Дикого Запада – 1860-1890 гг. отдельные его элементы оставались до 1920 г., после чего он остался в прошлом.
1. Дипломатия и револьверы
Коренные жители индейцы противостояли белым людям, которые стремились отобрать у них землю / Фото: fullmoviesf.com
Территория, которая начинается возле Тихого океана и заканчивается у атлантических берегов, не всегда принадлежала США. Продолжительный промежуток времени американцы владели лишь относительно небольшой частью суши, располагаемой на Востоке континента. Со временем Америка стала продвигаться на Запад. В ход шли как дипломатические приемы, так и сила. Последняя использовалась гораздо чаще.
С родных земель индейцев пытались выселить с помощью американских регулярных войск / Фото: liveinternet.ru
Индейцы, коренные жители этих земель, желанием покидать свои дома не горели. Белые люди, чтобы заставить индейцев уйти, стали уничтожать бизонов, являющихся главным источником питания племен. Несмотря ни на что, коренные жители боролись за право жить на своей земле и достаточно жестко. Их сопротивление длилось в течение всего XIX века. В некоторых ситуациях в столкновениях участвовали и американские регулярные войска.
В ходе всех этих событий стало ясно, что территории таким образом удержать не получится. После ухода армии придут обратно индейцы. Поэтому решили, что здесь необходимы поселенцы, а именно белые, которые готовы на захваченной территории обустраивать свою жизнь.
На Диком Западе не было границ, все решалось оружием / Фото: artfile.ru
Но жители Америки не особо стремились на Запад, тем более на постоянное место жительства. Практически до середины девятнадцатого века там проживали лишь индейцы и некоторые фермеры, которые при помощи ковбоев занимались животноводством.
Название Дикий Запад полностью себя оправдывало. В этой части континента не работали американские законы. Решением любых конфликтов был револьвер. Здесь соблюдалось одно единственное неписанное правило так называемого открытого пространства. На Диком Западе не было границ. В сезон заморозков ковбои просто перегоняли стада ближе к югу. Им угрожало лишь возможное нападение бандитов или коренных жителей.
На ковбоях держались поселения американцев на Диком Западе / Фото: e-news.su
Ковбой – это основная профессия тех времен в этой местности. На них, мельнице для добычи воды, а также ЖД пути, по которому перевозили груз, и держались поселения американцев. В целом стабильности не было. Прямо на улице городка могли прозвучать выстрелы, но так продолжалось недолго.
2. Закон о гомстедах
Чтобы мотивировать людей переселяться на Запад, Авраам Линкольн подписал Закон о гомстедах / Фото: answersafrica.com
Американское правительство хотело, чтобы численность белого населения Фронтиры стала больше. В связи с этим народ мотивировали на переселение на Запад и освоение земель, выращивание скота и сельскохозяйственных культур, повышение рождаемости. А. Линкольн, будучи президентом США, подписал в 1862 г. Закон о гомстедах. В нем говорилось, что каждый американец мог получить в свои владения безвозмездно 65 гектаров земли, но при условии. Человек получал в собственность участок спустя пять лет после постоянного проживания и занятия фермерской деятельностью. Те, у кого в штатах ничего не было, действительно стали переселяться на новые места жительства.
Перед желающими переехать на Дикий запад американцами предстала картина заросших травой прерий без единого деревца / Фото: keywordsbasket.com
Но уже по приезду в свои владения перед американцами вставала серьезная проблема, связанная с полученной землей. Перед ними раскинулись прерии, заросшие травой, а деревьев не было ни одного. Для обозначения границ своих владений переселенцам нужны были заборы, а поставить и они возможности не имели. Поэтому многие стали возвращаться обратно. Ну а более зажиточные, имеющие средства, нанимали ковбоев, чтобы те охраняли животных и территорию. Посадить кукурузу, картофель фермеры не имели возможности, так как все вытаптывалось стадами.
Обозначить границы своих владений фермеры не могли из-за недостатка средств / Фото: saha-kundu.ru
В 1871 г. правительство получило отчет о провале этой идеи в связи с отсутствием возможности у фермеров оградить свои гектары. На первый взгляд это был серьезный провал, но изменения наступили уже в 1974 г., после того, как Джозеф Глидден продемонстрировал свое изобретение – проект забора, недорогого и очень простого.
3. Колючая проволока
Простое на первый взгляд изобретение Джозефа Глиддена стало началом конца Дикого Запада / Фото: 123ru.net
Оказывается, именно это хорошо всем известное изделие стало причиной того, что Дикий Запад в корне изменился. После того, как ограждения были установлены, владениям фермеров теперь ничего не угрожало, а значит и ковбои стали не нужны. Таким образом профессия просто исчезла.
Изобретатель придумал колючую проволоку как недорогой способ ограждения территории и запатентовал его / Фото: keywordbasket.com
Изобретатель запатентовал свое детище и его изготовление было поставлено на поток. Люди очень быстро оценили такой забор. В итоге Глидден продал патент Д. Гейтсу, а тот стал выпускать колючую проволоку в более масштабных объемах.
После установления ограждений появился ряд неудобств, связанных с прекращением действия правила открытого пространства / Фото: goldvoice.club
Но после установления ограждений недовольными остались все стороны: ковбои, индейцы, фермеры. Проблемы были связаны с тем, что правило открытого пространства перестало действовать и появился ряд неудобств. Дело доходило и до перестрелок с летальным исходом. Но люди продолжали ехать. Как только появилась колючая проволока, сюда приехало больше людей, чем за полвека до этого. Постепенно Дикий Запад стал вполне обитаемой и мирной территорией.
Так постепенно люди начали заселять территории, а Дикий Запад канул в Лету / Фото: besthomedesigning.net
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