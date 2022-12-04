Примитивное изобретение, которое стало причиной исчезновения Дикого Запада

Под Диким Западом подразумевается Фронтир - огромная территория, куда входили многие штаты / Фото: analgetik.livejournal.com

1. Дипломатия и револьверы

Коренные жители индейцы противостояли белым людям, которые стремились отобрать у них землю / Фото: fullmoviesf.com

С родных земель индейцев пытались выселить с помощью американских регулярных войск / Фото: liveinternet.ru

На Диком Западе не было границ, все решалось оружием / Фото: artfile.ru

На ковбоях держались поселения американцев на Диком Западе / Фото: e-news.su

2. Закон о гомстедах

Чтобы мотивировать людей переселяться на Запад, Авраам Линкольн подписал Закон о гомстедах / Фото: answersafrica.com

Перед желающими переехать на Дикий запад американцами предстала картина заросших травой прерий без единого деревца / Фото: keywordsbasket.com

Обозначить границы своих владений фермеры не могли из-за недостатка средств / Фото: saha-kundu.ru

3. Колючая проволока

Простое на первый взгляд изобретение Джозефа Глиддена стало началом конца Дикого Запада / Фото: 123ru.net

Изобретатель придумал колючую проволоку как недорогой способ ограждения территории и запатентовал его / Фото: keywordbasket.com

После установления ограждений появился ряд неудобств, связанных с прекращением действия правила открытого пространства / Фото: goldvoice.club

Так постепенно люди начали заселять территории , а Дикий Запад канул в Лету / Фото: besthomedesigning.net