Какие сплетни ходили про внешность Екатерины II среди придворных

Глаза непонятного цвета и огромный лоб с «печатью гения»

У Екатерины II был большой лоб и узкий острый подбородок. /Фото: rusnasledie.info

Как Екатерина могла увеличивать свой рост и казаться громадной

Невысокая Екатерина казалась окружающем просто громадной. /Фото: i10.fotocdn.net

Мужественная или женственная

Современники расходились во мнениях, каким было лицо Екатерины II — женственным или же наоборот. /Фото: aeslib.ru

Болезненная полнота, мигрени и колики: обычная женщина, хоть и царица

Екатерина II была полной женщиной, но старалась скрывать это с помощью одежды. /Фото: static6.smi2.net