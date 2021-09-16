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Советская эпоха на фотографиях классика репортажа Владимира Лагранжи


Чёрно-белые фотографии советской эпохи от гениального фотомастера Владимира Руфиновича Лагранжи.

Чёрно-белые фотографии советской эпохи от гениального фотомастера Владимира Руфиновича Лагранжи.

Владимир Лагранж - классик советской и российской фотографии. Его фотографии – это яркие репортажи на политически и социальные темы, которые проникают в душу каждого, кто их видит. Особый интерес вызывают фотографии Лагранжа на бытовые темы, а всё потому, что они показывают не только жизнь людей, но целой эпохи.

1. Свадебная фотография


Фотография, которая занимает особое место среди многочисленных направлений фотоискусства.

Фотография, которая занимает особое место среди многочисленных направлений фотоискусства.

 

2. Подвижная игра со скакалкой


Детская игра со скакалкой.

Детская игра со скакалкой.

 

3. Сбор урожая


Зерноуборочные комбайны.

Зерноуборочные комбайны.

 

4. Наперегонки


Попытка догнать поезд.

Попытка догнать поезд.

 

5. Атака стихии


Последствия сильного урагана.

Последствия сильного урагана.

 

6. Безысходность


Женщина с ребенком на руках в поле. СССР, 1987 год.

Женщина с ребенком на руках в поле. СССР, 1987 год.

 

7. Автодром


Дедушка, который решил вспомнить молодость.

Дедушка, который решил вспомнить молодость.

 

8. Ловить момент


Летняя радость для детей и взрослых.

Летняя радость для детей и взрослых.

 

9. «Работа работой, а обед по расписанию»


Обеденный перерыв в рабочее время.

Обеденный перерыв в рабочее время.

 

10. Особенность жизни в коммуналке


Каждый жилец устраивает большую стирку согласно специальному графику.

Каждый жилец устраивает большую стирку согласно специальному графику.

 

11. Пионеры объявляют общий сбор


Пионерские сигналы горна и барабана.

Пионерские сигналы горна и барабана.

 

12. Настоящее произведение искусства


Макет автомобиля, собранный на кружке юного автомобилиста.

Макет автомобиля, собранный на кружке юного автомобилиста.

 

13. Регулировщик дорожного движения


Контроль движения транспорта.

Контроль движения транспорта.

 

14. Высотные работы


Работа на высоковольтных линиях.

Работа на высоковольтных линиях.

 

15. Серенада для любимой


Мужчины поют любимым серенады.

Мужчины поют любимым серенады.

 

16. Урок математики


Снимок, сделанный классиком отечественной фотографии.

Снимок, сделанный классиком отечественной фотографии.

 

17. Вездеход


После снежной бури.

После снежной бури.

 

18. Влюблённые


Романтика и реальность в советской фотографии.

Романтика и реальность в советской фотографии.

 

19. Ветераны


Встреча ветеранов.

Встреча ветеранов.

 

20. Не женская работа


Прокладывание железной дороги.

Прокладывание железной дороги.

 

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Советская эпоха на фотографиях классика репортажа Владимира Лагранжи

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Советская эпоха на фотографиях классика репортажа Владимира ЛагранжиПодписаться на мой Instagram
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