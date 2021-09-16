Советская эпоха на фотографиях классика репортажа Владимира Лагранжи

Чёрно-белые фотографии советской эпохи от гениального фотомастера Владимира Руфиновича Лагранжи.

1. Свадебная фотография

Фотография, которая занимает особое место среди многочисленных направлений фотоискусства.

2. Подвижная игра со скакалкой

Детская игра со скакалкой.

3. Сбор урожая

Зерноуборочные комбайны.

4. Наперегонки

Попытка догнать поезд.

5. Атака стихии

Последствия сильного урагана.

6. Безысходность

Женщина с ребенком на руках в поле. СССР, 1987 год.

7. Автодром

Дедушка, который решил вспомнить молодость.

8. Ловить момент

Летняя радость для детей и взрослых.

9. «Работа работой, а обед по расписанию»

10. Особенность жизни в коммуналке

Каждый жилец устраивает большую стирку согласно специальному графику.

11. Пионеры объявляют общий сбор

Пионерские сигналы горна и барабана.

12. Настоящее произведение искусства

Макет автомобиля, собранный на кружке юного автомобилиста.

13. Регулировщик дорожного движения

Контроль движения транспорта.

14. Высотные работы

Работа на высоковольтных линиях.

15. Серенада для любимой

Мужчины поют любимым серенады.

16. Урок математики

Снимок, сделанный классиком отечественной фотографии.

17. Вездеход

После снежной бури.

18. Влюблённые

Романтика и реальность в советской фотографии.

19. Ветераны

Встреча ветеранов.

20. Не женская работа

Прокладывание железной дороги.

Владимир Лагранж - классик советской и российской фотографии. Его фотографии – это яркие репортажи на политически и социальные темы, которые проникают в душу каждого, кто их видит. Особый интерес вызывают фотографии Лагранжа на бытовые темы, а всё потому, что они показывают не только жизнь людей, но целой эпохи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: