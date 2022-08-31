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Ценные советы по стилю от Коко Шанель

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

Сегодня исполняется 134 года со дня рождения Коко Шанель. Легендарная дизайнер и основатель дома моды Chanel прожила сложную и насыщенную жизнь и внесла огромный вклад в современную моду. Ее фирменные твидовые пиджаки, жемчужные бусы, тельняшки и широкие брюки стали классикой женского гардероба.

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

Предлагаем тебе вдохновиться цитатами Коко Шанель, которые мотивируют и являются ценными советами по стилю.

1. Мода проявляется не только в платьях. Мода есть в небе, на улицах, в идеях, в нашем образе жизни и событиями, которые с нами происходят.

2. Девушка должна иметь только два качества: элегантность и неотразимость.

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

3. Если вы оденетесь бедно – все запомнят ваше платье, если вы оденетесь утонченно – все запомнят вас.

4. Женщина с хорошими туфлями не может быть уродливой.

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

5. Одевайтесь так, как будто сегодня вы собираетесь встретить своего злейшего врага.

6. Женщина, которая не носит парфюм, не имеет будущего.

7. Я не создаю моду, я – сама мода.

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

8. Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок – хотя бы из вежливости к другим. И потом, никогда не знаешь, вдруг ты встретишь свою судьбу. А для судьбы нужно быть настолько красивой, насколько ты только можешь.

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

9. Ищите в платье женщину.
Если женщины нет, то нет и платья.

10. Некоторые думают, что роскошь – противоположность бедности. На самом деле, роскошь – противоположность вульгарности.

11. Мода меняется, но стиль вечен.

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

12. Самый лучший в мире цвет тот, который хорошо на вас смотрится.

13. У моды есть два предназначения: комфорт и любовь. Красота проявляется тогда, когда мода удалась.

Ценные советы по стилю от Коко Шанель

14. Мода – это архитектура, где пропорции имеют значение.

15. Платье может выглядеть красиво на вешалке, но это еще ничего не означает. Платье должно подчеркивать линию плеч, талию и гармонировать с движением рук и ног.

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