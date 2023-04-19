Как был устроен античный полис, и почему в современном мире нет таких городов

Полис – не равно город

Несмотря на свою автономность, полисы были похожи друг на друга

Л. фон Кленце. Афинский акрополь

Что располагалось внутри полиса и за пределами его стен

За пределами стен полиса размещались сельскохозяйственные земли

Руины храма Аполлона в Коринфе

Культ богини Афины существовал в самом большом из античных полисов - в Афинах

Гимнасий поначалу представлял собой открытую площадку для занятий разными видами спорта

На кого не распространялись блага полиса

Руины древнегреческого театра

Руины агоры в Коринфе